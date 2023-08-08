«Гуру Джара» находится в пражской тюрьме. Полиция конвоировала его с Филиппин Новости 420on 9 АВГУСТА 2023 13:23 310

Чешская полиция доставила из Филиппин через Тайбэй в пражскую тюрьму беглеца по прозвищу «Гуру Джара», говорится в сообщении полицейского президиума. Имя конвоируемого не уточняется, но описанные обстоятельства позволяют предположить, что это Ярослав Добеш, основатель эзотерической школы Poetrie. За изнасилование мужчина должен отсидеть 5,5 лет.





Мужчина находился в бегах с 2012 года. Его поиском занималась не только чешская полиция, но и Интерпол. В 2015 году полиция арестовала его на Филиппинах и поместила под стражу для депортации. Окончательное решение о его экстрадиции заняло у тамошних властей более семи лет, поскольку мужчина исчерпал все возможности судебного обжалования.



Согласно окончательному приговору, Добеш с помощью своей сообщницы Барборы Плашковой насиловал своих клиенток в период с 2004 по 2007 год. Он говорил им, что причиной их различных проблем являются «крючки», оставленные в них бывшими сексуальными партнерами. Поэтому на различных семинарах он расцеплял крючки. Плашкова приводила девушек в состояние беззащитности, а Добеш занимался с ними сексом. После этого некоторые из женщин страдали посттравматическим стрессовым расстройством.



Плашкова была приговорена чешским судом к пяти годам лишения свободы. Президиум ожидает, что ее конвоирование в Чехию пройдет тем же путем в течение нескольких недель.



Эзотерическая школа



Чешские суды рассматривают дело эзотерической школы Poetrie с 2014 г. Региональный суд г. Злин первоначально приговорил Добеша к 10 годам лишения свободы, а Плашкову — к 9,5 годам. После вмешательства апелляционного суда он во второй раз приговорил их к 7,5 годам лишения свободы, однако суд высшей инстанции сократил срок заключения Добеша до 5,5 лет, а Плашковой — до пяти лет. Впоследствии судебные органы признали супругов виновными еще в шести изнасилованиях, но не стали увеличивать сроки наказания. Все судебные заседания проходили в отсутствие сбежавшей пары. Таким образом, Добеш теперь может ходатайствовать о новом судебном разбирательстве, на котором ему уже не грозит более суровый приговор.



По данным СМИ, Poetrie действовала с 1997 года. Примерно с 2009 года в Интернете стали появляться свидетельства того, что в сообществе не все в порядке, стали поступать жалобы от женщин. Многие из них соглашались на сексуальные обряды добровольно, другие — нет.



В экстрадиции Добеша принимали участие министерства юстиции и иностранных дел Чехии, а по словам президента, существенную помощь оказали филиппинские полицейские и преступники из Тайбэя. «Вполне вероятно, что благодаря возможности использования прямой связи Праги с Юго-Восточной Азией и установлению очень хорошего сотрудничества с полицейскими этой части света, возвращение разыскиваемых лиц, скрывающихся в этой части света, будет происходить более эффективно и быстро», — заключили в полиции.



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420on рекомендует: «Было понятно, что мужчина будет активно сопротивляться возвращению. Тем сложнее было спланировать сопровождение и максимально исключить возможные трудности при пересадках и передвижении с беглецом в аэропортах. Большую помощь маршалам полиции иностранных дел оказало новое авиасообщение Тайбэй-Прага, которое позволило осуществить сопровождение с минимальным временем ожидания и несколькими пересадками в одном из европейских или арабских хабов», — рассказали в полиции.Мужчина находился в бегах с 2012 года. Его поиском занималась не только чешская полиция, но и Интерпол. В 2015 году полиция арестовала его на Филиппинах и поместила под стражу для депортации. Окончательное решение о его экстрадиции заняло у тамошних властей более семи лет, поскольку мужчина исчерпал все возможности судебного обжалования.Согласно окончательному приговору, Добеш с помощью своей сообщницы Барборы Плашковой насиловал своих клиенток в период с 2004 по 2007 год. Он говорил им, что причиной их различных проблем являются «крючки», оставленные в них бывшими сексуальными партнерами. Поэтому на различных семинарах он расцеплял крючки. Плашкова приводила девушек в состояние беззащитности, а Добеш занимался с ними сексом. После этого некоторые из женщин страдали посттравматическим стрессовым расстройством.Плашкова была приговорена чешским судом к пяти годам лишения свободы. Президиум ожидает, что ее конвоирование в Чехию пройдет тем же путем в течение нескольких недель.Эзотерическая школаЧешские суды рассматривают дело эзотерической школы Poetrie с 2014 г. Региональный суд г. Злин первоначально приговорил Добеша к 10 годам лишения свободы, а Плашкову — к 9,5 годам. После вмешательства апелляционного суда он во второй раз приговорил их к 7,5 годам лишения свободы, однако суд высшей инстанции сократил срок заключения Добеша до 5,5 лет, а Плашковой — до пяти лет. Впоследствии судебные органы признали супругов виновными еще в шести изнасилованиях, но не стали увеличивать сроки наказания. Все судебные заседания проходили в отсутствие сбежавшей пары. Таким образом, Добеш теперь может ходатайствовать о новом судебном разбирательстве, на котором ему уже не грозит более суровый приговор.По данным СМИ, Poetrie действовала с 1997 года. Примерно с 2009 года в Интернете стали появляться свидетельства того, что в сообществе не все в порядке, стали поступать жалобы от женщин. Многие из них соглашались на сексуальные обряды добровольно, другие — нет.В экстрадиции Добеша принимали участие министерства юстиции и иностранных дел Чехии, а по словам президента, существенную помощь оказали филиппинские полицейские и преступники из Тайбэя. «Вполне вероятно, что благодаря возможности использования прямой связи Праги с Юго-Восточной Азией и установлению очень хорошего сотрудничества с полицейскими этой части света, возвращение разыскиваемых лиц, скрывающихся в этой части света, будет происходить более эффективно и быстро», — заключили в полиции.Источник: ct24.ceskatelevize.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz Telegram Facebook Instagram





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