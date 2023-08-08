«Гуру Джара» находится в пражской тюрьме. Полиция конвоировала его с Филиппин
9 АВГУСТА 2023
13:23
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Чешская полиция доставила из Филиппин через Тайбэй в пражскую тюрьму беглеца по прозвищу «Гуру Джара», говорится в сообщении полицейского президиума. Имя конвоируемого не уточняется, но описанные обстоятельства позволяют предположить, что это Ярослав Добеш, основатель эзотерической школы Poetrie. За изнасилование мужчина должен отсидеть 5,5 лет.
«Было понятно, что мужчина будет активно сопротивляться возвращению. Тем сложнее было спланировать сопровождение и максимально исключить возможные трудности при пересадках и передвижении с беглецом в аэропортах. Большую помощь маршалам полиции иностранных дел оказало новое авиасообщение Тайбэй-Прага, которое позволило осуществить сопровождение с минимальным временем ожидания и несколькими пересадками в одном из европейских или арабских хабов», — рассказали в полиции.
Мужчина находился в бегах с 2012 года. Его поиском занималась не только чешская полиция, но и Интерпол. В 2015 году полиция арестовала его на Филиппинах и поместила под стражу для депортации. Окончательное решение о его экстрадиции заняло у тамошних властей более семи лет, поскольку мужчина исчерпал все возможности судебного обжалования.
Согласно окончательному приговору, Добеш с помощью своей сообщницы Барборы Плашковой насиловал своих клиенток в период с 2004 по 2007 год. Он говорил им, что причиной их различных проблем являются «крючки», оставленные в них бывшими сексуальными партнерами. Поэтому на различных семинарах он расцеплял крючки. Плашкова приводила девушек в состояние беззащитности, а Добеш занимался с ними сексом. После этого некоторые из женщин страдали посттравматическим стрессовым расстройством.
Плашкова была приговорена чешским судом к пяти годам лишения свободы. Президиум ожидает, что ее конвоирование в Чехию пройдет тем же путем в течение нескольких недель.
Эзотерическая школа
Чешские суды рассматривают дело эзотерической школы Poetrie с 2014 г. Региональный суд г. Злин первоначально приговорил Добеша к 10 годам лишения свободы, а Плашкову — к 9,5 годам. После вмешательства апелляционного суда он во второй раз приговорил их к 7,5 годам лишения свободы, однако суд высшей инстанции сократил срок заключения Добеша до 5,5 лет, а Плашковой — до пяти лет. Впоследствии судебные органы признали супругов виновными еще в шести изнасилованиях, но не стали увеличивать сроки наказания. Все судебные заседания проходили в отсутствие сбежавшей пары. Таким образом, Добеш теперь может ходатайствовать о новом судебном разбирательстве, на котором ему уже не грозит более суровый приговор.
По данным СМИ, Poetrie действовала с 1997 года. Примерно с 2009 года в Интернете стали появляться свидетельства того, что в сообществе не все в порядке, стали поступать жалобы от женщин. Многие из них соглашались на сексуальные обряды добровольно, другие — нет.
В экстрадиции Добеша принимали участие министерства юстиции и иностранных дел Чехии, а по словам президента, существенную помощь оказали филиппинские полицейские и преступники из Тайбэя. «Вполне вероятно, что благодаря возможности использования прямой связи Праги с Юго-Восточной Азией и установлению очень хорошего сотрудничества с полицейскими этой части света, возвращение разыскиваемых лиц, скрывающихся в этой части света, будет происходить более эффективно и быстро», — заключили в полиции.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Мужчина находился в бегах с 2012 года. Его поиском занималась не только чешская полиция, но и Интерпол. В 2015 году полиция арестовала его на Филиппинах и поместила под стражу для депортации. Окончательное решение о его экстрадиции заняло у тамошних властей более семи лет, поскольку мужчина исчерпал все возможности судебного обжалования.
Согласно окончательному приговору, Добеш с помощью своей сообщницы Барборы Плашковой насиловал своих клиенток в период с 2004 по 2007 год. Он говорил им, что причиной их различных проблем являются «крючки», оставленные в них бывшими сексуальными партнерами. Поэтому на различных семинарах он расцеплял крючки. Плашкова приводила девушек в состояние беззащитности, а Добеш занимался с ними сексом. После этого некоторые из женщин страдали посттравматическим стрессовым расстройством.
Плашкова была приговорена чешским судом к пяти годам лишения свободы. Президиум ожидает, что ее конвоирование в Чехию пройдет тем же путем в течение нескольких недель.
Эзотерическая школа
Чешские суды рассматривают дело эзотерической школы Poetrie с 2014 г. Региональный суд г. Злин первоначально приговорил Добеша к 10 годам лишения свободы, а Плашкову — к 9,5 годам. После вмешательства апелляционного суда он во второй раз приговорил их к 7,5 годам лишения свободы, однако суд высшей инстанции сократил срок заключения Добеша до 5,5 лет, а Плашковой — до пяти лет. Впоследствии судебные органы признали супругов виновными еще в шести изнасилованиях, но не стали увеличивать сроки наказания. Все судебные заседания проходили в отсутствие сбежавшей пары. Таким образом, Добеш теперь может ходатайствовать о новом судебном разбирательстве, на котором ему уже не грозит более суровый приговор.
По данным СМИ, Poetrie действовала с 1997 года. Примерно с 2009 года в Интернете стали появляться свидетельства того, что в сообществе не все в порядке, стали поступать жалобы от женщин. Многие из них соглашались на сексуальные обряды добровольно, другие — нет.
В экстрадиции Добеша принимали участие министерства юстиции и иностранных дел Чехии, а по словам президента, существенную помощь оказали филиппинские полицейские и преступники из Тайбэя. «Вполне вероятно, что благодаря возможности использования прямой связи Праги с Юго-Восточной Азией и установлению очень хорошего сотрудничества с полицейскими этой части света, возвращение разыскиваемых лиц, скрывающихся в этой части света, будет происходить более эффективно и быстро», — заключили в полиции.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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