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«А кто будет платить? Местные!» Какие чешские компании подняли цены и хорошенько заработали

Анастасия Князева
9 АВГУСТА 2023
14:30
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В результате повышения цен существенно выросла прибыль некоторых чешских компаний.
Энергетический и инфляционный кризис, случившиеся в прошлом году, привели к значительному подорожанию продуктов питания. Например, за год стоимость хлеба почти выросла на треть — до 44 кроны, а цена на сливочное масло выросла в два раза, до 55 крон. Многие продовольственные и аграрные компании сейчас сообщают о заметно увеличившейся или даже установившей рекорд прибыли за прошлый год.

Например, молочный завод Olma из группы Agrofert зафиксировал рекордную прибыль в размере 215,8 млн чешских крон. Завод Hlinsko, входящий в холдинг, увеличил свою прибыль после уплаты налогов более чем в два раза — до 163 млн крон. В общей сложности прибыль концерна Agrofert, принадлежащего трастовому фонду бывшего премьер-министра и главы движения ANO Андрея Бабиша, в прошлом году составила почти 13 млрд крон, что на 124% больше, чем в предыдущем году. Концерн Agrofert имеет широкий спектр деятельности, и в отчете отмечается, что, помимо химической промышленности, успешно развивается и сельское хозяйство.

Воднянская птицефабрика также сумела увеличить свою прибыль, птицефабрика Klatovy и производитель кондитерских изделий Mondeléz заметно выросли. Некоторые чешские сахарные заводы, мельницы и Agropodnik Hodonín также доложили об успешном годе.

Представители как продовольственной, так и аграрной палат утверждают, что результаты различаются в зависимости от отрасли: падает численность свиней или сокращаются площади фруктовых садов. Тем не менее экономисты подчеркивают, что общая тенденция очевидна.

Денежный поток субсидий не прекращался даже во время войны. Главный экономист компании Roklen Павел Петерка, напомнил, что начало войны в Украине в прошлом году привело к резкому росту цен на продовольственные товары на мировых рынках. «Это повлияло на отпускные цены ферм и других компаний», — отметил он в интервью для Právo. «Кроме того, в сельском хозяйстве традиционно поступает значительное количество денежных средств в виде национальных и европейских субсидий. Этот денежный поток не иссяк даже во время энергетического кризиса», — добавил экономист.


Источник: novinky.cz


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