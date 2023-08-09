Прощайте, прохладные дни в Чехии: летняя погода на подходе
10 АВГУСТА 2023
13:26
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В выходные дни ожидается резкий подъём дневных температур, и уже через две недели вернется летняя жаркая погода. Как сообщила метеоролог Дагмар Хонсова, высокие температуры сохранятся и на следующей неделе.
«Мы ожидаем значительного повышения температуры воздуха — теплый воздух начнет поступать к нам с юго-запада, и температура быстро пойдет вверх», — сказала Хонсова о прогнозе на ближайшие дни. В четверг будет преимущественно ясно или частично облачно, но во второй половине дня возможны отдельные ливни с временным увеличением облачности. Температура воздуха составит от 19 до 23 °C. Утро пятницы начнется с относительной прохлады: ртутный столбик опустится до отметки 7-11 °C. Днем будет преобладать ясная или частично облачная погода, с отдельными облаками во второй половине дня; температура воздуха составит 22-26 °C.
В субботу температура повысится еще больше. Во второй половине дня при преобладании частично облачного или ясного неба временами будут идти ливни или грозы. Утренние минимальные температуры составят от 10 до 14 °C, а дневные — от 26 до 30 °C. В воскресенье потепление продолжится. Будет частично облачно или почти ясно, временами пройдут ливни и грозы. Утренние минимальные температуры опустятся до 13-17 °C, а дневные — до 28-32 °C. С понедельника по среду ожидается отчасти облачная или почти ясная погода, временами ливни и грозы. Утренние минимумы в понедельник останутся в пределах 13-17 °C, а во вторник и среду достигнут 14-18 °C. Послеполуденные максимальные температуры во все дни будут находиться в пределах 27-31 °C.
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