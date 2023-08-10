Чешская Швейцария снова в зелени: удивительный процесс возрождения природы
10 АВГУСТА 2023
18:00
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Природа на территории национального парка «Чешская Швейцария», где год назад бушевал разрушительный лесной пожар, быстро восстанавливается. Место пожара зеленеет с каждым днем, зарастая папоротниками, мхом и березами.
«Природа очень хорошо подготовлена к таким событиям, у нее тысячелетний опыт взаимодействия с огнем», — сказал Томаш Салов, пресс-секретарь администрации национального парка, в интервью Právo. «Но это все равно удивительно», — признал он. Природа начала восстанавливаться уже тогда, когда выгоревшие участки еще тлели.
По словам Салова, с осени прошлого года во многих местах наблюдается массовое обновление деревьев. «Сейчас, в разгар вегетационного периода, мы видим буйный рост деревьев, особенно берез, осин и ив. Появляются всходы долгоживущих деревьев, сосны, бука и некоторых видов дуба», — добавил он.
Салов отметил, что естественный процесс восстановления положительно скажется на составе леса, в итоге приведя к созданию устойчивого леса, особенно по отношению к климатическим.
Позеленевшие участки поражают воображение посетителей парка. Лукаш Черны, 46-летний житель Праги и один из тысяч туристов, ежедневно посещающих Правчицкие ворота, поделился своими впечатлениями: «Это волшебно».
Восемь стражей природы следят за порядком в парке, чтобы ни у кого из массы туристов не возникло желания, например, разжечь костер. Они всеми силами стараются не допустить повторения прошлогоднего пожара.
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