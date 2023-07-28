ВИДЕО: Неудачливый вор на проверке багажа был пойман, когда вернулся из отпуска в Прагу
11 АВГУСТА 2023
18:30
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Полиция Праги успешно расследовала случай кражи часов в аэропорту. Один из пассажиров забыл часы в контейнере во время досмотра, а другой взял их и улетел с ними в Северную Европу.
Инцидент произошёл в пражском аэропорту, когда мужчина собирался улететь на отдых. Он снял свои роскошные часы на контрольно-пропускном пункте и забыл их забрать. Другой пассажир подобрал часы и спрятал их под курткой, несмотря на возможность вернуть их владельцу, и улетел с ними на север Европы.
Потерпевший заметил пропажу часов через полчаса и сообщил полиции, после чего улетел в свой отпуск. Полиция начала кропотливую работу и в тот же день установила виновного. «Они проинформировали авиакомпанию и определили возможный вариант возвращения преступника в Чехию», — рассказал пресс-секретарь полиции Йозеф Урбан.
При возвращении в аэропорту имени Вацлава Гавела вора ждал патруль полиции. Мужчина сразу же признался и достал часы из рюкзака. Они были возвращены владельцу через несколько дней.
Подозреваемый в краже мужчина может быть осужден к одному году лишения свободы или к штрафу. Полиция напоминает, что в случае с потерянными и найденными вещами стоимостью 10 000 чешских крон и более их нельзя просто забирать себе.
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