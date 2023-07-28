ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

ВИДЕО: Неудачливый вор на проверке багажа был пойман, когда вернулся из отпуска в Прагу

Анастасия Князева
11 АВГУСТА 2023
18:30
105
Полиция Праги успешно расследовала случай кражи часов в аэропорту. Один из пассажиров забыл часы в контейнере во время досмотра, а другой взял их и улетел с ними в Северную Европу.

Инцидент произошёл в пражском аэропорту, когда мужчина собирался улететь на отдых. Он снял свои роскошные часы на контрольно-пропускном пункте и забыл их забрать. Другой пассажир подобрал часы и спрятал их под курткой, несмотря на возможность вернуть их владельцу, и улетел с ними на север Европы.

Потерпевший заметил пропажу часов через полчаса и сообщил полиции, после чего улетел в свой отпуск. Полиция начала кропотливую работу и в тот же день установила виновного. «Они проинформировали авиакомпанию и определили возможный вариант возвращения преступника в Чехию», — рассказал пресс-секретарь полиции Йозеф Урбан.

При возвращении в аэропорту имени Вацлава Гавела вора ждал патруль полиции. Мужчина сразу же признался и достал часы из рюкзака. Они были возвращены владельцу через несколько дней.

Подозреваемый в краже мужчина может быть осужден к одному году лишения свободы или к штрафу. Полиция напоминает, что в случае с потерянными и найденными вещами стоимостью 10 000 чешских крон и более их нельзя просто забирать себе.



420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz
Telegram 


аэропорт Прага кражи

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11 АВГУСТА 2023
11:30
10505
ПУТЕШЕСТВИЯ
ДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ В ЧЕХИИ КАК НОВЫЙ СТАНДАРТ. ПОЧЕМУ СТОИТ ЛЕТЕТЬ ИЗ СОСЕДНИХ СТРАН?
7 АВГУСТА 2023
18:00
1096
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: ГЛАМУРНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ. В ПРАГЕ МУЖЧИНА С ПЛАСТИКОВЫМ ПАКЕТОМ УКРАЛ ЖЕНСКУЮ ПАРФЮМЕРИЮ
1 АВГУСТА 2023
16:20
943
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТСЯ В КРАЖЕ ТОВАРОВ ИЗ IKEA
28 ИЮЛЯ 2023
13:08
1481
ПОЛИТИКА
ПОЛИЦИЯ НЕ ПУСТИЛА В ЧЕХИЮ РОССИЙСКУЮ ТЕННИСИСТКУ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
11 АВГУСТА 2023
17:01
348
СТИЛЬ
ВИДЕО: В ПРАГЕ РАЗЫСКИВАЮТ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ ОНАНИРОВАЛ ПЕРЕД ЖЕНЩИНОЙ
11 АВГУСТА 2023
15:30
1239
ОБЩЕСТВО
ЖЕСТОКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ПЛЬЗЕНЕ: 15-ЛЕТНЯЯ ДЕВУШКА ПОДВЕРГЛАСЬ НАПАДЕНИЮ УКРАИНЦА
11 АВГУСТА 2023
14:00
5562
ЖИЗНЬ
МОЖНО ЛИ ПЕРЕВЕЗТИ РОДНЫХ В ЧЕХИЮ ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ СЕМЬИ?
11 АВГУСТА 2023
13:00
260
СПОРТ
«СЛАВИЯ» ВПЕЧАТЛЯЕТ: КРУПНАЯ ПОБЕДА НАД «ДНЕПР-1» В ЛИГЕ ЕВРОПЫ. КАКОЙ СЧЕТ?
11 АВГУСТА 2023
12:00
1945
ОБЩЕСТВО
ЧИСЛО СМЕРТЕЙ ИЗ-ЗА ЖАРЫ В ПРАГЕ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ УДВОИЛОСЬ
11 АВГУСТА 2023
11:30
10505
ПУТЕШЕСТВИЯ
ДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ В ЧЕХИИ КАК НОВЫЙ СТАНДАРТ. ПОЧЕМУ СТОИТ ЛЕТЕТЬ ИЗ СОСЕДНИХ СТРАН?
11 АВГУСТА 2023
11:09
917
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ ПОГРЯЗАЮТ В ДОЛГАХ — ЧЕТВЕРТИ НЕ ХВАТАЕТ НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ
11 АВГУСТА 2023
10:30
5676
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ АВАНСЫ ЗА ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ МОЖНО СНИЗИТЬ ВДВОЕ
11 АВГУСТА 2023
10:27
75800
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
11 АВГУСТА 2023
09:00
7945
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ ВСЕ МЕНЬШЕ ДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. ДАЖЕ ТЕ, КТО ПОЛУЧАЕТ 50 000 КРОН В МЕСЯЦ