Чешские СМИ: в России вышел новый учебник истории. В нем восхваляется война в Украине и упоминаются неблагодарные чехи Новости 420on 12 АВГУСТА 2023 10:10 57

В Москве представлен новый учебник истории, в котором авторы полностью переписали разделы с 1970-х годов по настоящее время. Кроме того, в учебник добавлены новые главы, посвященные специальной военной операции на Украине (СВО) — так Россия называет свое вторжение в соседнюю страну.





Владимир Мединский, бывший министр культуры РФ с 2012 по 2020 год и один из авторов учебника, заявил, что это «первый подобный учебник после распада СССР», в котором не только полностью переписана история с 1970-х годов, но и «сокращен раздел по всеобщей истории». Мединский оправдывает это тем, что авторы пытались избежать «дублирования».



В начале XXI века, согласно учебнику, Россия «исходила из того, что холодная война уже закончилась» и в ближайшие годы будут развиваться «добрососедские отношения с США и Западом». Но целью России якобы было не угодить США.



«Идея-фикс Запада состояла в том, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России, сначала по периметру ее границ, — говорится в учебнике. Для этого, как утверждается, в бывших советских республиках спонсировалась открытая русофобия.



Кроме того, предполагалось втянуть Россию в череду конфликтов и „цветных революций“, вывести из равновесия ее экономику и сменить власть на подконтрольную», — говорится далее в учебнике о намерениях Запада в начале XXI века, которые он никак не обосновывает.



Цель якобы ясна — «расчленение» России и контроль над ее ресурсами, для чего Запад намеревался использовать Украину в качестве «главного тарана».



«Несколько поколений на Украине с 1990-х годов воспитывались в неприязни к России, на неонацистских идеях», — пишут далее авторы. Комментируя этот момент, они отмечают, что неонационализм на Украине — это не прямое повторение германского национал-социализма 1920-1940 годов, а «возмущенное национальное, языковое и культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством».



Запрещенная оппозиция



Согласно учебнику, на Украине также запрещена любая оппозиция, однако и это утверждение не обосновано авторами из России, где оппозиции практически нет или она подавляется.



В то же время Москва характеризует Украину как «ультранационалистическое государство», которое было создано путем «тотального сноса памятников, связанных с СССР», и всего, что связано с Россией.



Согласно учебнику, независимость Украины должна быть построена на «украинофильском движении», которое должно быть связано с идеей «антимосковской России».



Впервые эта идея была опробована в XIX веке в австрийском Галиче — исторической стране в Восточной Европе, которая впоследствии была разделена между современными Польшей и Украиной.



Идея заключалась в том, чтобы удержать в Австрии славян, исторически и культурно тяготеющих к России, и доказать им, что они являются «независимым государством». Впервые в Австрии были выдвинуты требования об «устранении московитского языка» из общественной жизни.



Специальная военная операция



Цель СВО описывается авторами нового учебника истории как «защита Донбасса и обеспечение безопасности России в качестве меры предосторожности», но никто на нее не нападал и не угрожал ей нападением.



«Запад наводнил украинский режим деньгами и оружием», — сетуют авторы, описывая Донбасс как «девять лет кровопролития». «Жителей Донбасса называли террористами, потому что они хотели остаться русскими, — говорится в тексте.



Часть Донбасса была захвачена вооруженными пророссийскими сепаратистами при помощи России в 2014 г. Затем она была «присоединена» к России в ходе инсценированного референдума осенью прошлого года. Ожидалось, что за аннексию проголосуют 97% населения, что означало бы, что подавляющее большинство из примерно 57% этнических украинцев, проживающих в Донбассе, также должны были согласиться. Русские составляют там меньшинство — около 38%.



«СВО объединила наше общество, людей разных возрастов и профессий», — пишут авторы, отмечая, что народная поддержка проявлялась в основном в сборе пожертвований для бойцов, гуманитарной помощи жителям новых (незаконно аннексированных) регионов и «настоящем культе гордости за бойцов ЮВО».



Российская же армия должна столкнуться с «идеологически накачанной армией, оснащенной по стандартам НАТО», дополненной «иностранными наемниками и инструкторами», которые должны были войти в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).



НАТО должно было вооружить украинскую армию для укрепления позиций внутри жилых кварталов, чтобы не дать местным жителям покинуть свои дома. «Они использовали собственных граждан в качестве живого щита», — говорится далее в учебнике, где эта стратегия названа «жестокой» и отмечается, что никто в мире никогда не применял ее на своей территории.



«Выбирайте сами новую военную тактику Украины», — завершает учебник свой блок о полномасштабном и неспровоцированном вторжении России на Украину.



В новом учебнике истории упоминается и Чехия. «В Праге был разрушен памятник маршалу Коневу, установленный после войны благодарными чехами. Именно Конев отдал приказ не обстреливать Прагу из тяжелой артиллерии», — пишут авторы учебника, добавляя, что таким образом пражское правительство выразило свою благодарность.



Российские санкции



В новом учебнике истории не забыты и санкции, введенные против России за ее действия. В нем санкции «беспрецедентного масштаба» названы «абсолютно незаконными».



«Речь идет об экономической блокаде нашей страны, сопряженной с прямым воровством российских активов», — пишут авторы в начале последней главы учебника, в которой США названы «главным бенефициаром украинского конфликта», который Россия сама неоправданно развязала.



Но все попытки Запада изолировать Россию, по мнению авторов, провалились, о чем должны свидетельствовать регулярные встречи Москвы с лидерами стран Азии, Латинской Америки и Африки.



«Думайте критически»



«Если вы найдете в Интернете какую-либо информацию о том, что сейчас происходит на Украине, помните: глобальная индустрия производства постановочных роликов, фейков, поддельных фото и видео работает как беговая дорожка», — пишут авторы нового учебника, которые, похоже, описывают российскую практику. Например, ложная новость о смерти президента Петра Павла была распространена из России, что было подтверждено чешской полицией«.



В следующем параграфе объясняется, кто является «иностранным агентом». «Согласно российскому законодательству, если человек занимается активной общественной деятельностью и получает за это деньги из-за рубежа, он обязан зарегистрироваться в качестве иностранного агента», — говорится в книге о законе, который был принят в России в 2022 году.



Российский новостной сервер rbc.ru отметил, что книга прибегает к призывам и обращениям к читателям, а не излагает суть.



«С уходом иностранных компаний для вас открываются многие рынки. Перед вами открываются фантастические возможности для карьеры в бизнесе и создания собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Россия сегодня — это действительно страна возможностей», — пишут авторы книги.



Вот как мы это понимаем

Министр образования РФ Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник уже передан учителям в школах, которые знакомы с новой трактовкой истории.



«Мы дополнили содержание, особенно учебника для 11-го класса, теми базовыми фактами, которые актуальны сегодня», — сказал Кравцов. «А после официальной победы военной операции мы еще больше дополним учебники», — добавил он.



По словам соавтора учебника Александра Чубарьяна, в учебнике значительно расширен материал по странам Азии, Латинской Америки и Африки, на которые приходится около трети текста. Также расширены блоки, посвященные роли России в глобальной мировой политике.



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420on рекомендует: В учебнике дается высокая оценка этой операции, говорится, что она сплотила российское общество, которое по праву гордится своими солдатами. О новом учебнике сообщает российский сайт rbc.ru.Владимир Мединский, бывший министр культуры РФ с 2012 по 2020 год и один из авторов учебника, заявил, что это «первый подобный учебник после распада СССР», в котором не только полностью переписана история с 1970-х годов, но и «сокращен раздел по всеобщей истории». Мединский оправдывает это тем, что авторы пытались избежать «дублирования».В начале XXI века, согласно учебнику, Россия «исходила из того, что холодная война уже закончилась» и в ближайшие годы будут развиваться «добрососедские отношения с США и Западом». Но целью России якобы было не угодить США.«Идея-фикс Запада состояла в том, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России, сначала по периметру ее границ, — говорится в учебнике. Для этого, как утверждается, в бывших советских республиках спонсировалась открытая русофобия.Кроме того, предполагалось втянуть Россию в череду конфликтов и „цветных революций“, вывести из равновесия ее экономику и сменить власть на подконтрольную», — говорится далее в учебнике о намерениях Запада в начале XXI века, которые он никак не обосновывает.Цель якобы ясна — «расчленение» России и контроль над ее ресурсами, для чего Запад намеревался использовать Украину в качестве «главного тарана».«Несколько поколений на Украине с 1990-х годов воспитывались в неприязни к России, на неонацистских идеях», — пишут далее авторы. Комментируя этот момент, они отмечают, что неонационализм на Украине — это не прямое повторение германского национал-социализма 1920-1940 годов, а «возмущенное национальное, языковое и культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством».Согласно учебнику, на Украине также запрещена любая оппозиция, однако и это утверждение не обосновано авторами из России, где оппозиции практически нет или она подавляется.В то же время Москва характеризует Украину как «ультранационалистическое государство», которое было создано путем «тотального сноса памятников, связанных с СССР», и всего, что связано с Россией.Согласно учебнику, независимость Украины должна быть построена на «украинофильском движении», которое должно быть связано с идеей «антимосковской России».Впервые эта идея была опробована в XIX веке в австрийском Галиче — исторической стране в Восточной Европе, которая впоследствии была разделена между современными Польшей и Украиной.Идея заключалась в том, чтобы удержать в Австрии славян, исторически и культурно тяготеющих к России, и доказать им, что они являются «независимым государством». Впервые в Австрии были выдвинуты требования об «устранении московитского языка» из общественной жизни.Цель СВО описывается авторами нового учебника истории как «защита Донбасса и обеспечение безопасности России в качестве меры предосторожности», но никто на нее не нападал и не угрожал ей нападением.«Запад наводнил украинский режим деньгами и оружием», — сетуют авторы, описывая Донбасс как «девять лет кровопролития». «Жителей Донбасса называли террористами, потому что они хотели остаться русскими, — говорится в тексте.Часть Донбасса была захвачена вооруженными пророссийскими сепаратистами при помощи России в 2014 г. Затем она была «присоединена» к России в ходе инсценированного референдума осенью прошлого года. Ожидалось, что за аннексию проголосуют 97% населения, что означало бы, что подавляющее большинство из примерно 57% этнических украинцев, проживающих в Донбассе, также должны были согласиться. Русские составляют там меньшинство — около 38%.«СВО объединила наше общество, людей разных возрастов и профессий», — пишут авторы, отмечая, что народная поддержка проявлялась в основном в сборе пожертвований для бойцов, гуманитарной помощи жителям новых (незаконно аннексированных) регионов и «настоящем культе гордости за бойцов ЮВО».Российская же армия должна столкнуться с «идеологически накачанной армией, оснащенной по стандартам НАТО», дополненной «иностранными наемниками и инструкторами», которые должны были войти в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).НАТО должно было вооружить украинскую армию для укрепления позиций внутри жилых кварталов, чтобы не дать местным жителям покинуть свои дома. «Они использовали собственных граждан в качестве живого щита», — говорится далее в учебнике, где эта стратегия названа «жестокой» и отмечается, что никто в мире никогда не применял ее на своей территории.«Выбирайте сами новую военную тактику Украины», — завершает учебник свой блок о полномасштабном и неспровоцированном вторжении России на Украину.В новом учебнике истории упоминается и Чехия. «В Праге был разрушен памятник маршалу Коневу, установленный после войны благодарными чехами. Именно Конев отдал приказ не обстреливать Прагу из тяжелой артиллерии», — пишут авторы учебника, добавляя, что таким образом пражское правительство выразило свою благодарность.В новом учебнике истории не забыты и санкции, введенные против России за ее действия. В нем санкции «беспрецедентного масштаба» названы «абсолютно незаконными».«Речь идет об экономической блокаде нашей страны, сопряженной с прямым воровством российских активов», — пишут авторы в начале последней главы учебника, в которой США названы «главным бенефициаром украинского конфликта», который Россия сама неоправданно развязала.Но все попытки Запада изолировать Россию, по мнению авторов, провалились, о чем должны свидетельствовать регулярные встречи Москвы с лидерами стран Азии, Латинской Америки и Африки.«Если вы найдете в Интернете какую-либо информацию о том, что сейчас происходит на Украине, помните: глобальная индустрия производства постановочных роликов, фейков, поддельных фото и видео работает как беговая дорожка», — пишут авторы нового учебника, которые, похоже, описывают российскую практику. Например, ложная новость о смерти президента Петра Павла была распространена из России, что было подтверждено чешской полицией«.В следующем параграфе объясняется, кто является «иностранным агентом». «Согласно российскому законодательству, если человек занимается активной общественной деятельностью и получает за это деньги из-за рубежа, он обязан зарегистрироваться в качестве иностранного агента», — говорится в книге о законе, который был принят в России в 2022 году.Российский новостной сервер rbc.ru отметил, что книга прибегает к призывам и обращениям к читателям, а не излагает суть.«С уходом иностранных компаний для вас открываются многие рынки. Перед вами открываются фантастические возможности для карьеры в бизнесе и создания собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Россия сегодня — это действительно страна возможностей», — пишут авторы книги.Вот как мы это понимаемМинистр образования РФ Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник уже передан учителям в школах, которые знакомы с новой трактовкой истории.«Мы дополнили содержание, особенно учебника для 11-го класса, теми базовыми фактами, которые актуальны сегодня», — сказал Кравцов. «А после официальной победы военной операции мы еще больше дополним учебники», — добавил он.По словам соавтора учебника Александра Чубарьяна, в учебнике значительно расширен материал по странам Азии, Латинской Америки и Африки, на которые приходится около трети текста. Также расширены блоки, посвященные роли России в глобальной мировой политике.Источник: novinky.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz Telegram Facebook Instagram

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