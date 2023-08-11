Чешские СМИ: в России вышел новый учебник истории. В нем восхваляется война в Украине и упоминаются неблагодарные чехи
12 АВГУСТА 2023
10:10
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В Москве представлен новый учебник истории, в котором авторы полностью переписали разделы с 1970-х годов по настоящее время. Кроме того, в учебник добавлены новые главы, посвященные специальной военной операции на Украине (СВО) — так Россия называет свое вторжение в соседнюю страну.
В учебнике дается высокая оценка этой операции, говорится, что она сплотила российское общество, которое по праву гордится своими солдатами. О новом учебнике сообщает российский сайт rbc.ru.
Владимир Мединский, бывший министр культуры РФ с 2012 по 2020 год и один из авторов учебника, заявил, что это «первый подобный учебник после распада СССР», в котором не только полностью переписана история с 1970-х годов, но и «сокращен раздел по всеобщей истории». Мединский оправдывает это тем, что авторы пытались избежать «дублирования».
В начале XXI века, согласно учебнику, Россия «исходила из того, что холодная война уже закончилась» и в ближайшие годы будут развиваться «добрососедские отношения с США и Западом». Но целью России якобы было не угодить США.
«Идея-фикс Запада состояла в том, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России, сначала по периметру ее границ, — говорится в учебнике. Для этого, как утверждается, в бывших советских республиках спонсировалась открытая русофобия.
Кроме того, предполагалось втянуть Россию в череду конфликтов и „цветных революций“, вывести из равновесия ее экономику и сменить власть на подконтрольную», — говорится далее в учебнике о намерениях Запада в начале XXI века, которые он никак не обосновывает.
Цель якобы ясна — «расчленение» России и контроль над ее ресурсами, для чего Запад намеревался использовать Украину в качестве «главного тарана».
«Несколько поколений на Украине с 1990-х годов воспитывались в неприязни к России, на неонацистских идеях», — пишут далее авторы. Комментируя этот момент, они отмечают, что неонационализм на Украине — это не прямое повторение германского национал-социализма 1920-1940 годов, а «возмущенное национальное, языковое и культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством».
Запрещенная оппозиция
Согласно учебнику, на Украине также запрещена любая оппозиция, однако и это утверждение не обосновано авторами из России, где оппозиции практически нет или она подавляется.
В то же время Москва характеризует Украину как «ультранационалистическое государство», которое было создано путем «тотального сноса памятников, связанных с СССР», и всего, что связано с Россией.
Согласно учебнику, независимость Украины должна быть построена на «украинофильском движении», которое должно быть связано с идеей «антимосковской России».
Впервые эта идея была опробована в XIX веке в австрийском Галиче — исторической стране в Восточной Европе, которая впоследствии была разделена между современными Польшей и Украиной.
Идея заключалась в том, чтобы удержать в Австрии славян, исторически и культурно тяготеющих к России, и доказать им, что они являются «независимым государством». Впервые в Австрии были выдвинуты требования об «устранении московитского языка» из общественной жизни.
Специальная военная операция
Цель СВО описывается авторами нового учебника истории как «защита Донбасса и обеспечение безопасности России в качестве меры предосторожности», но никто на нее не нападал и не угрожал ей нападением.
«Запад наводнил украинский режим деньгами и оружием», — сетуют авторы, описывая Донбасс как «девять лет кровопролития». «Жителей Донбасса называли террористами, потому что они хотели остаться русскими, — говорится в тексте.
Часть Донбасса была захвачена вооруженными пророссийскими сепаратистами при помощи России в 2014 г. Затем она была «присоединена» к России в ходе инсценированного референдума осенью прошлого года. Ожидалось, что за аннексию проголосуют 97% населения, что означало бы, что подавляющее большинство из примерно 57% этнических украинцев, проживающих в Донбассе, также должны были согласиться. Русские составляют там меньшинство — около 38%.
«СВО объединила наше общество, людей разных возрастов и профессий», — пишут авторы, отмечая, что народная поддержка проявлялась в основном в сборе пожертвований для бойцов, гуманитарной помощи жителям новых (незаконно аннексированных) регионов и «настоящем культе гордости за бойцов ЮВО».
Российская же армия должна столкнуться с «идеологически накачанной армией, оснащенной по стандартам НАТО», дополненной «иностранными наемниками и инструкторами», которые должны были войти в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).
НАТО должно было вооружить украинскую армию для укрепления позиций внутри жилых кварталов, чтобы не дать местным жителям покинуть свои дома. «Они использовали собственных граждан в качестве живого щита», — говорится далее в учебнике, где эта стратегия названа «жестокой» и отмечается, что никто в мире никогда не применял ее на своей территории.
«Выбирайте сами новую военную тактику Украины», — завершает учебник свой блок о полномасштабном и неспровоцированном вторжении России на Украину.
В новом учебнике истории упоминается и Чехия. «В Праге был разрушен памятник маршалу Коневу, установленный после войны благодарными чехами. Именно Конев отдал приказ не обстреливать Прагу из тяжелой артиллерии», — пишут авторы учебника, добавляя, что таким образом пражское правительство выразило свою благодарность.
Российские санкции
В новом учебнике истории не забыты и санкции, введенные против России за ее действия. В нем санкции «беспрецедентного масштаба» названы «абсолютно незаконными».
«Речь идет об экономической блокаде нашей страны, сопряженной с прямым воровством российских активов», — пишут авторы в начале последней главы учебника, в которой США названы «главным бенефициаром украинского конфликта», который Россия сама неоправданно развязала.
Но все попытки Запада изолировать Россию, по мнению авторов, провалились, о чем должны свидетельствовать регулярные встречи Москвы с лидерами стран Азии, Латинской Америки и Африки.
«Думайте критически»
«Если вы найдете в Интернете какую-либо информацию о том, что сейчас происходит на Украине, помните: глобальная индустрия производства постановочных роликов, фейков, поддельных фото и видео работает как беговая дорожка», — пишут авторы нового учебника, которые, похоже, описывают российскую практику. Например, ложная новость о смерти президента Петра Павла была распространена из России, что было подтверждено чешской полицией«.
В следующем параграфе объясняется, кто является «иностранным агентом». «Согласно российскому законодательству, если человек занимается активной общественной деятельностью и получает за это деньги из-за рубежа, он обязан зарегистрироваться в качестве иностранного агента», — говорится в книге о законе, который был принят в России в 2022 году.
Российский новостной сервер rbc.ru отметил, что книга прибегает к призывам и обращениям к читателям, а не излагает суть.
«С уходом иностранных компаний для вас открываются многие рынки. Перед вами открываются фантастические возможности для карьеры в бизнесе и создания собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Россия сегодня — это действительно страна возможностей», — пишут авторы книги.
Вот как мы это понимаем
Министр образования РФ Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник уже передан учителям в школах, которые знакомы с новой трактовкой истории.
«Мы дополнили содержание, особенно учебника для 11-го класса, теми базовыми фактами, которые актуальны сегодня», — сказал Кравцов. «А после официальной победы военной операции мы еще больше дополним учебники», — добавил он.
По словам соавтора учебника Александра Чубарьяна, в учебнике значительно расширен материал по странам Азии, Латинской Америки и Африки, на которые приходится около трети текста. Также расширены блоки, посвященные роли России в глобальной мировой политике.
Источник: novinky.cz
420on рекомендует:
Владимир Мединский, бывший министр культуры РФ с 2012 по 2020 год и один из авторов учебника, заявил, что это «первый подобный учебник после распада СССР», в котором не только полностью переписана история с 1970-х годов, но и «сокращен раздел по всеобщей истории». Мединский оправдывает это тем, что авторы пытались избежать «дублирования».
В начале XXI века, согласно учебнику, Россия «исходила из того, что холодная война уже закончилась» и в ближайшие годы будут развиваться «добрососедские отношения с США и Западом». Но целью России якобы было не угодить США.
«Идея-фикс Запада состояла в том, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России, сначала по периметру ее границ, — говорится в учебнике. Для этого, как утверждается, в бывших советских республиках спонсировалась открытая русофобия.
Кроме того, предполагалось втянуть Россию в череду конфликтов и „цветных революций“, вывести из равновесия ее экономику и сменить власть на подконтрольную», — говорится далее в учебнике о намерениях Запада в начале XXI века, которые он никак не обосновывает.
Цель якобы ясна — «расчленение» России и контроль над ее ресурсами, для чего Запад намеревался использовать Украину в качестве «главного тарана».
«Несколько поколений на Украине с 1990-х годов воспитывались в неприязни к России, на неонацистских идеях», — пишут далее авторы. Комментируя этот момент, они отмечают, что неонационализм на Украине — это не прямое повторение германского национал-социализма 1920-1940 годов, а «возмущенное национальное, языковое и культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством».
Запрещенная оппозиция
Согласно учебнику, на Украине также запрещена любая оппозиция, однако и это утверждение не обосновано авторами из России, где оппозиции практически нет или она подавляется.
В то же время Москва характеризует Украину как «ультранационалистическое государство», которое было создано путем «тотального сноса памятников, связанных с СССР», и всего, что связано с Россией.
Согласно учебнику, независимость Украины должна быть построена на «украинофильском движении», которое должно быть связано с идеей «антимосковской России».
Впервые эта идея была опробована в XIX веке в австрийском Галиче — исторической стране в Восточной Европе, которая впоследствии была разделена между современными Польшей и Украиной.
Идея заключалась в том, чтобы удержать в Австрии славян, исторически и культурно тяготеющих к России, и доказать им, что они являются «независимым государством». Впервые в Австрии были выдвинуты требования об «устранении московитского языка» из общественной жизни.
Специальная военная операция
Цель СВО описывается авторами нового учебника истории как «защита Донбасса и обеспечение безопасности России в качестве меры предосторожности», но никто на нее не нападал и не угрожал ей нападением.
«Запад наводнил украинский режим деньгами и оружием», — сетуют авторы, описывая Донбасс как «девять лет кровопролития». «Жителей Донбасса называли террористами, потому что они хотели остаться русскими, — говорится в тексте.
Часть Донбасса была захвачена вооруженными пророссийскими сепаратистами при помощи России в 2014 г. Затем она была «присоединена» к России в ходе инсценированного референдума осенью прошлого года. Ожидалось, что за аннексию проголосуют 97% населения, что означало бы, что подавляющее большинство из примерно 57% этнических украинцев, проживающих в Донбассе, также должны были согласиться. Русские составляют там меньшинство — около 38%.
«СВО объединила наше общество, людей разных возрастов и профессий», — пишут авторы, отмечая, что народная поддержка проявлялась в основном в сборе пожертвований для бойцов, гуманитарной помощи жителям новых (незаконно аннексированных) регионов и «настоящем культе гордости за бойцов ЮВО».
Российская же армия должна столкнуться с «идеологически накачанной армией, оснащенной по стандартам НАТО», дополненной «иностранными наемниками и инструкторами», которые должны были войти в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ).
НАТО должно было вооружить украинскую армию для укрепления позиций внутри жилых кварталов, чтобы не дать местным жителям покинуть свои дома. «Они использовали собственных граждан в качестве живого щита», — говорится далее в учебнике, где эта стратегия названа «жестокой» и отмечается, что никто в мире никогда не применял ее на своей территории.
«Выбирайте сами новую военную тактику Украины», — завершает учебник свой блок о полномасштабном и неспровоцированном вторжении России на Украину.
В новом учебнике истории упоминается и Чехия. «В Праге был разрушен памятник маршалу Коневу, установленный после войны благодарными чехами. Именно Конев отдал приказ не обстреливать Прагу из тяжелой артиллерии», — пишут авторы учебника, добавляя, что таким образом пражское правительство выразило свою благодарность.
Российские санкции
В новом учебнике истории не забыты и санкции, введенные против России за ее действия. В нем санкции «беспрецедентного масштаба» названы «абсолютно незаконными».
«Речь идет об экономической блокаде нашей страны, сопряженной с прямым воровством российских активов», — пишут авторы в начале последней главы учебника, в которой США названы «главным бенефициаром украинского конфликта», который Россия сама неоправданно развязала.
Но все попытки Запада изолировать Россию, по мнению авторов, провалились, о чем должны свидетельствовать регулярные встречи Москвы с лидерами стран Азии, Латинской Америки и Африки.
«Думайте критически»
«Если вы найдете в Интернете какую-либо информацию о том, что сейчас происходит на Украине, помните: глобальная индустрия производства постановочных роликов, фейков, поддельных фото и видео работает как беговая дорожка», — пишут авторы нового учебника, которые, похоже, описывают российскую практику. Например, ложная новость о смерти президента Петра Павла была распространена из России, что было подтверждено чешской полицией«.
В следующем параграфе объясняется, кто является «иностранным агентом». «Согласно российскому законодательству, если человек занимается активной общественной деятельностью и получает за это деньги из-за рубежа, он обязан зарегистрироваться в качестве иностранного агента», — говорится в книге о законе, который был принят в России в 2022 году.
Российский новостной сервер rbc.ru отметил, что книга прибегает к призывам и обращениям к читателям, а не излагает суть.
«С уходом иностранных компаний для вас открываются многие рынки. Перед вами открываются фантастические возможности для карьеры в бизнесе и создания собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Россия сегодня — это действительно страна возможностей», — пишут авторы книги.
Вот как мы это понимаем
Министр образования РФ Сергей Кравцов сообщил, что новый учебник уже передан учителям в школах, которые знакомы с новой трактовкой истории.
«Мы дополнили содержание, особенно учебника для 11-го класса, теми базовыми фактами, которые актуальны сегодня», — сказал Кравцов. «А после официальной победы военной операции мы еще больше дополним учебники», — добавил он.
По словам соавтора учебника Александра Чубарьяна, в учебнике значительно расширен материал по странам Азии, Латинской Америки и Африки, на которые приходится около трети текста. Также расширены блоки, посвященные роли России в глобальной мировой политике.
Источник: novinky.cz
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