В Праге 16-летний подросток напал на женщину и попытался ее изнасиловать Новости 420on 13 АВГУСТА 2023 09:00 1345

В ночь 12 августа в пражском районе Гостиварж молодой человек совершил физическое нападение на женщину с сексуальным подтекстом. Подозреваемый, 16-летний подросток, был задержан полицией в ходе масштабной поисковой операции.





«Прибывшие на место сотрудники полиции немедленно начали преследование подозреваемого, а также применили предупредительный выстрел. Правда, в этот момент мужчине удалось скрыться, но ненадолго. Сразу же была начата поисковая операция, по окончании которой подозреваемый был пойман», — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.



Молодому человеку всего 16 лет, и в настоящее время он проходит по уголовному делу.



«Женщина, на которую было совершено нападение, попала в больницу с травмами. Сейчас следователи уголовного розыска выясняют все обстоятельства дела», — добавил Данек.



В ближайшие дни суд, вероятно, примет решение о взятии подростка под стражу.



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420on рекомендует: По словам полицейских, молодой человек напал на женщину и затащил ее в кусты.«Прибывшие на место сотрудники полиции немедленно начали преследование подозреваемого, а также применили предупредительный выстрел. Правда, в этот момент мужчине удалось скрыться, но ненадолго. Сразу же была начата поисковая операция, по окончании которой подозреваемый был пойман», — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.Молодому человеку всего 16 лет, и в настоящее время он проходит по уголовному делу.«Женщина, на которую было совершено нападение, попала в больницу с травмами. Сейчас следователи уголовного розыска выясняют все обстоятельства дела», — добавил Данек.В ближайшие дни суд, вероятно, примет решение о взятии подростка под стражу.Источник: novinky.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz Telegram Facebook Instagram





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