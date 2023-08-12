В Праге 16-летний подросток напал на женщину и попытался ее изнасиловать
13 АВГУСТА 2023
09:00
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В ночь 12 августа в пражском районе Гостиварж молодой человек совершил физическое нападение на женщину с сексуальным подтекстом. Подозреваемый, 16-летний подросток, был задержан полицией в ходе масштабной поисковой операции.
По словам полицейских, молодой человек напал на женщину и затащил ее в кусты.
«Прибывшие на место сотрудники полиции немедленно начали преследование подозреваемого, а также применили предупредительный выстрел. Правда, в этот момент мужчине удалось скрыться, но ненадолго. Сразу же была начата поисковая операция, по окончании которой подозреваемый был пойман», — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.
Молодому человеку всего 16 лет, и в настоящее время он проходит по уголовному делу.
«Женщина, на которую было совершено нападение, попала в больницу с травмами. Сейчас следователи уголовного розыска выясняют все обстоятельства дела», — добавил Данек.
В ближайшие дни суд, вероятно, примет решение о взятии подростка под стражу.
Источник: novinky.cz
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«Прибывшие на место сотрудники полиции немедленно начали преследование подозреваемого, а также применили предупредительный выстрел. Правда, в этот момент мужчине удалось скрыться, но ненадолго. Сразу же была начата поисковая операция, по окончании которой подозреваемый был пойман», — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.
Молодому человеку всего 16 лет, и в настоящее время он проходит по уголовному делу.
«Женщина, на которую было совершено нападение, попала в больницу с травмами. Сейчас следователи уголовного розыска выясняют все обстоятельства дела», — добавил Данек.
В ближайшие дни суд, вероятно, примет решение о взятии подростка под стражу.
Источник: novinky.cz
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