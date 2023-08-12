Из Ческе-Будеевице прямо на пляж. В Южной Чехии придумывают, как сделать местный аэропорт прибыльным

С августа в Южной Чехии начали приземляться крупные гражданские самолеты. Южночешский аэропорт в Ческе-Будеевице официально стал шестым международным аэропортом в стране. Его руководство ожидает, что в этом году на отдых отсюда полетят около 10 000 туристов.



«Первым нам доверилось туристическое агентство Čedok, а теперь к нам обращаются и другие», — сказал директор аэропорта Иван Трглик. «В следующем сезоне мы хотим летать с мая по конец октября, в следующем — охватить зимний период и такие направления, как Кабо-Верде, Канарские острова, Египет или Израиль», — рассказал он SZ Byznys, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими другими турфирмами, в том числе двумя зарубежными.



Но планы идут еще дальше, в том числе и потому, что аэропорт принадлежит Южночешскому краю и также субсидируется им. Только строительство взлетно-посадочной полосы, терминала и благоустройство территории обошлось более чем в 2 млрд крон. Руководство аэропорта ищет пути получения прибыли и преодоления традиционного недостатка региональных аэропортов — длительных высоких убытков.

«Говорить о прибыли очень преждевременно, сначала нужно найти экономически устойчивую модель. В настоящее время нас поддерживают в основном сборы за пассажирские авиаперевозки, наибольший доход приносит налог на вылет. Однако аэропорты — это очень специфическая сфера деятельности, и найти приемлемую экономическую модель нелегко», — говорит Трглик, который в прошлом руководил гораздо более крупным аэропортом в Братиславе.



«На третий год после начала работы мы рассмотрим вопрос о введении регулярных авиаперевозок. Мы оценим отдельные направления в Европе и постараемся достичь договоренностей с традиционными авиакомпаниями», — говорит руководитель аэропорта, добавляя, что команда, окружающая южночешского губернатора, рассматривает также варианты использования обширной земли, принадлежащей объекту.



Именно доходы от использования этой территории могут вывести аэропорт на экономически устойчивое управление.



«Мы пытаемся начать с грузовых перевозок, у меня есть несколько предложений по инвестированию в небольшие ремонтные ангары, то есть мы могли бы ремонтировать самолеты меньшего тоннажа, скажем, до 40 тонн, на нашей территории. Кроме того, у нас есть ряд предложений по инвестированию в транспортно-экспедиторскую деятельность», — добавил Трглик.

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