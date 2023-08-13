Сильные грозы ночью бушевали на востоке Чехии

Все началось ночью около 1:30. Именно тогда пожарные получили первые звонки с сообщениями о сильных грозах.



«Люди стали сообщать в основном о поваленных деревьях на дорогах и просили помочь с откачкой воды, которая часто попадала в дома и подвалы, жилые и нежилые помещения, в основном из засорившихся водостоков. Забитые водостоки приводили к затоплению улиц», — сказала пресс-секретарь пожарной службы Мартина Гетцова.



В 11 случаях пожарные убирали поваленные деревья, в 12 местах откачивали воду из затопленных районов, в остальных случаях чистили водопропускные трубы или устраняли опасности, возникшие в результате сильного ветра. «23 раза мы выезжали в Находский регион, в основном непосредственно в Наход и Яромерж, восемь происшествий было зарегистрировано в Новом Быдгове», — продолжила Гетцова.



В Новом Быдгове пожарные в основном занимались откачкой воды из затопленных подвалов и помогали прочищать засорившиеся водопропускные трубы, из-за которых вода оставалась на улицах.



В Яромерже вода попала в гримерки театра. На улице На Валех дерево упало на два пассажирских автомобиля. К счастью, никто не пострадал.



Оползень остановил поезд



В Находе пожарные также помогали убирать деревья и откачивать воду. На улице Нерудова вода попала в подвалы нескольких подъездов многоквартирных домов. Из-за засорения канализационных стоков были затоплены несколько улиц, например Пекельская или На Скальце, также вода держалась на улице Плховска под виадуком. На улице Беловесска пожарные убрали часть дерева, упавшего на припаркованный автомобиль. Около 5 часов утра в результате схода оползня на пути в районе Высокова был остановлен грузовой поезд.



Метеорологи предупреждали, что на северо-востоке Чехии грозы могут сопровождаться проливными дождями, градом до двух сантиметров и порывами ветра свыше 85 км/ч. Вечером грозы были и в других частях страны, например в Оломоуцком крае или на востоке Пардубицкого края.

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