В пенсионном обеспечении не осталось камня на камне. Надбавка за воспитанных детей снова изменится

Правительство считает, что текущий период нестабильности в пенсионной системе должен привести к ее устойчивости в будущем. Поэтому следует ожидать дальнейших радикальных изменений. Однако люди, которые заботились о своих детях и потеряли из-за этого доход, не должны быть обделены. Так называемое «воспитание» будет по-прежнему оказывать существенное влияние на размер пенсии.





Надбавка за воспитание детей была введена в этом году. Эта инициатива правительства Андрея Бабиша (ANO), изначально предложенная Народной партией, которая долгое время выступала за ее введение, означает для пенсионеров дополнительную почти 20-миллиардную задолженность, которая будет расти. Идея состоит в том, чтобы вознаградить пенсионеров за уход за детьми и сократить разницу между уровнем пенсии женщин и мужчин. Однако введение этого пособия создает дополнительный «балласт» почти в 20 миллиардов для государственного бюджета, что было раскритиковано экспертами и, например, Высшим контрольным управлением, как увеличение долговых расходов, не компенсируемое сбережениями или высокими доходами.





В настоящее время людям полагается пособие в размере 500 крон за каждого воспитанного ими ребенка. Право на пособие имеет тот родитель, который больше заботился о ребенке. В январе ČSSZ автоматически увеличило пенсии 1,4 миллиона женщинам за воспитание трех миллионов детей. Остальные подают заявления на получение надбавки в индивидуальном порядке. Ожидается, что в этом году расходы составят около 19 млрд. чешских крон, и в последующие годы они будут расти. Вопрос о выплате пособий на детей был проработан тогдашней палатой депутатов незадолго до последних всеобщих выборов в 2021 году. В решении не было уточнено, как будет финансироваться выплата.





В этом случае факт воспитания детей должен быть подтвержден заявлением и соответствующими документами, такими как свидетельство о рождении. Если возникнет спор относительно доли воспитания, вступает в силу специальное административное производство, которое может включать допрос свидетелей. Лица, получающие пенсию по инвалидности, также не имеют права на надбавку, кроме случаев, когда они соответствуют условиям и подают заявление о переходе на обычную пенсию. Однако, по мнению министра труда Мариана Юречки (KDU-ČSL), это должно измениться.





На смену надбавке за уход за ребенком должны прийти фиктивные расчеты на период ухода за ребенком, а также возможная совместная база для супругов, вероятно, с 2026 или 2027 года. Правительственная реформа предусматривает добровольную совместную базу для супругов на период брака. Тогда сумма, вычитаемая из их заработка, будет делиться между ними при определении размера их пенсии. В условной базе будут учитываться вычеты из среднего заработка за период ухода, когда человек не зарабатывает и не платит налоги. По мнению Министерства труда, представленному к реформе, это может увеличить размер пенсии примерно на 500 чешских крон.





Затем наступит момент, когда эти инструменты сольются, и база семейной оценки сможет полностью заменить пособие за воспитание. «Когда именно наступит момент слияния и замены, я сегодня ответить не могу. Это будет на год или два позже 2025 года», — сказал Юречка. По его словам, это техническое решение.





В декабре прошлого года Чешское управление социального обеспечения (ČSSZ) выплатило среднему пожилому пенсионеру пенсию в размере 19 755 чешских крон, а пенсионерке — 16 484 чешских крон. В этом году, после введения в конце первого квартала пособия на воспитание, средний размер пенсии по старости для мужчины составил 20 723 чешских крон, а для женщины — 18 290 крон. Более низкие пенсии женщин обусловлены более низкими заработками, в среднем на 15% и на десятую часть на тех же должностях. По данным недавнего исследования Института социологии Чешской академии наук, 30% разницы обусловлено воспитанием детей.





Не все были рады новому пенсионному взносу в условиях нынешней ситуации с государственным бюджетом. Его введение подверглось критике, например, со стороны правительственного Национального экономического совета в его рекомендациях по сдерживанию растущего дефицита. «Неконцептуальная надбавка за воспитание ребенка при повышении пенсий обходится государственной казне в дополнительные 19 млрд. крон в год. Это ненужное добавление еще одного параметра в пенсионную систему. Нельзя отрицать, что эта надбавка помогла бы большому числу людей, особенно женщинам, но она содержит несколько нерешенных вопросов (например, выделение надбавки вдовцам, которые в большинстве своем не воспитывали ребенка) и при плохом состоянии нынешних государственных финансов является одной из крупнейших новых статей расходов, против которой правительство не нашло адекватных доходов или сокращения расходов с другой стороны», — заявил тогда консультативный орган правительства. Аналогичную критику высказало и Высшее контрольное управление. Хотя его глава Милослав Кала в ноябре признал, что ответственность за это несет прежнее правительство Андрея Бабиша (ANO), поскольку утверждение в нижней палате парламента произошло до последних выборов, он назвал надбавку за воспитание в числе проблемных мер, которые увеличивают обязательные государственные расходы и не предусматривают, откуда государство возьмет на это деньги. Таким образом, по мнению Калы, правительство пока смирилось с необходимостью консолидировать государственные финансы.













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