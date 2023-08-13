Школьники в черных масках пытались ограбить магазин в Брно Новости 420on 14 АВГУСТА 2023 15:00 141

Детям, видимо, показалось забавным надеть на себя черные маски с прорезями для глаз и войти в магазин с муляжом пистолета в руках, расположенный прямо рядом с банком. Однако два школьника быстро убедились, что это не такая уж хорошая идея.





Инцидент произошел в начале прошлой недели на улице Хибешова. "На вид им было примерно 13-14 лет. На другой стороне улицы они надели черные маски, перешли дорогу и пошли в магазин", - рассказал свидетель происшествия.



Однако в этот момент к месту происшествия уже направлялись полицейские патрули, поскольку приготовления двух мальчиков в соседнем парке не ускользнули от внимания прохожего, позвонившего по номеру 158.



"Надо отметить, что мальчики не направляли оружие ни на кого в магазине, а когда один из покупателей крикнул им, чтобы они сняли капюшоны, они незамедлительно это сделали. Они подчинились указаниям полицейского патруля, сдали муляж оружия и затем поехали на полицейской машине в участок", - описал вмешательство пресс-секретарь полиции Павел Шваб.



"Мы хотели бы обратить внимание на то, что подобное безрассудное поведение, даже с муляжом оружия, может привести не только к применению сотрудниками полиции адекватных средств обеспечения правопорядка, но и, например, к энергичному вмешательству случайных свидетелей", - подчеркнул Шваб.



Источник: Их действия не остались незамеченными одним из прохожих, и мальчики попали в руки вызванных полицейских патрулей. Сотрудники полиции предупредили школьников, что подобные действия могут закончиться хуже, чем просто задержанием и разговором с родителями.Инцидент произошел в начале прошлой недели на улице Хибешова. "На вид им было примерно 13-14 лет. На другой стороне улицы они надели черные маски, перешли дорогу и пошли в магазин", - рассказал свидетель происшествия.Однако в этот момент к месту происшествия уже направлялись полицейские патрули, поскольку приготовления двух мальчиков в соседнем парке не ускользнули от внимания прохожего, позвонившего по номеру 158."Надо отметить, что мальчики не направляли оружие ни на кого в магазине, а когда один из покупателей крикнул им, чтобы они сняли капюшоны, они незамедлительно это сделали. Они подчинились указаниям полицейского патруля, сдали муляж оружия и затем поехали на полицейской машине в участок", - описал вмешательство пресс-секретарь полиции Павел Шваб."Мы хотели бы обратить внимание на то, что подобное безрассудное поведение, даже с муляжом оружия, может привести не только к применению сотрудниками полиции адекватных средств обеспечения правопорядка, но и, например, к энергичному вмешательству случайных свидетелей", - подчеркнул Шваб.Источник: novinky.cz

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