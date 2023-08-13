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Школьники в черных масках пытались ограбить магазин в Брно

Новости 420on
14 АВГУСТА 2023
15:00
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Детям, видимо, показалось забавным надеть на себя черные маски с прорезями для глаз и войти в магазин с муляжом пистолета в руках, расположенный прямо рядом с банком. Однако два школьника быстро убедились, что это не такая уж хорошая идея.
Их действия не остались незамеченными одним из прохожих, и мальчики попали в руки вызванных полицейских патрулей. Сотрудники полиции предупредили школьников, что подобные действия могут закончиться хуже, чем просто задержанием и разговором с родителями.

Инцидент произошел в начале прошлой недели на улице Хибешова. "На вид им было примерно 13-14 лет. На другой стороне улицы они надели черные маски, перешли дорогу и пошли в магазин", - рассказал свидетель происшествия.

Однако в этот момент к месту происшествия уже направлялись полицейские патрули, поскольку приготовления двух мальчиков в соседнем парке не ускользнули от внимания прохожего, позвонившего по номеру 158.

"Надо отметить, что мальчики не направляли оружие ни на кого в магазине, а когда один из покупателей крикнул им, чтобы они сняли капюшоны, они незамедлительно это сделали. Они подчинились указаниям полицейского патруля, сдали муляж оружия и затем поехали на полицейской машине в участок", - описал вмешательство пресс-секретарь полиции Павел Шваб.

"Мы хотели бы обратить внимание на то, что подобное безрассудное поведение, даже с муляжом оружия, может привести не только к применению сотрудниками полиции адекватных средств обеспечения правопорядка, но и, например, к энергичному вмешательству случайных свидетелей", - подчеркнул Шваб.

Источник: novinky.cz
полиция дети Чехия Брно

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