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Ложь о краже детей в Чехии распространяется в социальных сетях: полиция опровергает слухи

Анастасия Князева
15 АВГУСТА 2023
12:01
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В социальных сетях набирает популярность тревожное сообщение из города Забржег-на-Мораве. В нем утверждается, что родители должны следить за своими детьми, так как кто-то якобы пытается похитить детей у местного магазина и увезти их в фургоне. Полиция резко ответила на эти слухи, заявив, что не получала жалоб и ничего подобного не происходит.
Сообщение в группе Facebook «Наш Забржег», которая насчитывает более 11 000 участников, гласило: «Следите за детьми в Забржеге-на-Мораве — сегодня хотели похитить ребенка в белый фургон возле магазина Nova». С пятницы по понедельник этим сообщением поделились более 100 человек.
 
 Полиция отреагировала на слухи в понедельник, опубликовав официальное заявление: «В сетях распространяется очередная мистификация. Мы не получали подобных сообщений и ничего не расследуем. Пожалуйста, не делитесь данным сообщением и не распространяйте ложную и необоснованную информацию».
 
 Этот случай стал напоминанием о том, как важно критически подходить к информации, распространяемой в социальных сетях, и всегда проверять факты в надежных источниках.

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полиция дети Чехия

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