Ложь о краже детей в Чехии распространяется в социальных сетях: полиция опровергает слухи

Сообщение в группе Facebook «Наш Забржег», которая насчитывает более 11 000 участников, гласило: «Следите за детьми в Забржеге-на-Мораве — сегодня хотели похитить ребенка в белый фургон возле магазина Nova». С пятницы по понедельник этим сообщением поделились более 100 человек.Полиция отреагировала на слухи в понедельник, опубликовав официальное заявление: «В сетях распространяется очередная мистификация. Мы не получали подобных сообщений и ничего не расследуем. Пожалуйста, не делитесь данным сообщением и не распространяйте ложную и необоснованную информацию».Этот случай стал напоминанием о том, как важно критически подходить к информации, распространяемой в социальных сетях, и всегда проверять факты в надежных источниках.