Комментарий: чехи боятся, что война придет к ним, но сопротивляться не намерены

Только 5% и 6%, соответственно, не беспокоятся о том, что боевые действия могут распространиться на Европу и Чехию.



Помимо других факторов, таких как образование, играют роль и партийные предпочтения. «Ситуация в Украине воспринимается как угроза в большей степени избирателями партий или всей коалиции SPOLU, тогда как о меньшей интенсивности угрозы заявляют решительно не голосующие без предпочтительной партии и, в целом, избиратели ANO, SPD или KSČM», — отмечают авторы исследования.



Когда аналогичный опрос проводился весной 2022 года, поддержка борьбы с Кремлем была значительно выше. Сейчас она даже слабее, чем в феврале-марте этого года. Так, если сейчас более половины респондентов (56%) говорят, что чешское правительство слишком сильно поддерживает Украину, то весной таких было только 50%, а год назад весной — 46%.



В идеале, говорят чехи, мы должны оказывать дипломатическое давление, что в условиях жесткой позиции Владимира Путина является довольно туманной тактикой. Но по вопросу о полной политической и деловой изоляции России уже 42% опрошенных выступают против, а 46% отвергают финансовую помощь Украине. Еще 3% выступают против предоставления военной техники.



Приведенная ниже аналогия, конечно, неточна, но, надеюсь, интересна. По географическим причинам Польша уже находится в гораздо более опасном положении, чем мы, поэтому она не колеблется. На прошлой неделе Варшава приняла решение направить до 10 тыс. военнослужащих для усиления безопасности на общей границе с Белоруссией. Напомним, что Беларусь является главным военным союзником России и предоставляет убежище российским наемникам из группы Вагнера. Польша же является одним из крупнейших финансовых и военных сторонников Украины.



В Чехии никто не осмелился бы обсуждать подобное. В приведенном выше опросе вопрос был сформулирован более четко — высадка неопределенного количества чешских военнослужащих в Украине для участия в боевых действиях. За это высказались 12% опрошенных, из них только 3% — определенно и 9% — скорее.



Очевидно, что мы осознаем опасность, которую таит в себе расширяющаяся Россия. Но в то же время социологи завершают свой опрос словами: «По сравнению с первым опросом на эту тему весной 2022 года наблюдается снижение поддержки по всем пунктам, причем наибольшее снижение произошло в отношении оказания финансовой поддержки Украине — на 24 процентных пункта».



В этой связи стоит вспомнить, что война не закончится мгновенно. «Быстрое завоевание оккупированных Россией территорий в ходе конфликта в Украине крайне маловероятно», — заявил в выходные Зденек Петрас из Университета обороны в Брно. Аналогичное мнение высказали газете Seznam Zprávy и другие аналитики.



В этом контексте, если вернуться к мнению чешского населения, точнее, той его части, которая ответила на опрос, то становится ясно, что мы сильно боимся России, но не очень стремимся защищаться. Скорее всего, мы рассчитываем на то, что кто-то другой за нас все сделает. Что наивно.



Хочется надеяться, что этого никогда не произойдет, но такое отношение может плохо отразиться на нас в ситуации, когда, не дай Бог, боевые действия действительно начнут перекидываться на нашу страну









