Как Окамура использует трагедию в Пльзене в своих интересах
15 АВГУСТА 2023
13:00
339
Председатель партии SPD Томио Окамура столкнулся с критикой после того, как воспользовался жестоким инцидентом в Пльзене. Украинский юноша напал на 15-летнюю девушку. Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии и лидер партии STAN, утверждает, что Окамура пытается использовать эту трагедию в политических целях.
Окамура утверждал, что Ракушан должен «немедленно уйти в отставку» и обвинял министра в пренебрежении безопасностью чешских граждан. После атаки на девушку нападавший спрятал ее в мешке и бросил с обрыва в лесу. К счастью, девушка выжила. Полиция задержала преступника и отправила его под стражу.
Отвечая на комментарии Окамуры, Ракушан заявил: «Использовать такую трагедию для политической выгоды крайне неуместно и неэтично».
В социальных сетях люди активно обсуждают этот инцидент. Многие требуют строгого наказания для нападавшего и высказывают критику в адрес украинцев. Ракушан призывает всех не делать обобщений на основе национальности преступника.
Посольство Украины подтверждает: «Любой виновный должен нести ответственность в соответствии с законами Чешской Республики».
420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15 АВГУСТА 2023
12:01
237
15 АВГУСТА 2023
11:00
76231
15 АВГУСТА 2023
10:00
444
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
15 АВГУСТА 2023
12:01
237
15 АВГУСТА 2023
11:00
76231
15 АВГУСТА 2023
10:00
444
15 АВГУСТА 2023
08:30
754
14 АВГУСТА 2023
23:00
1116
14 АВГУСТА 2023
22:00
578
14 АВГУСТА 2023
20:00
453
14 АВГУСТА 2023
19:00
588
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.