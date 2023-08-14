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Как Окамура использует трагедию в Пльзене в своих интересах

Анастасия Князева
15 АВГУСТА 2023
13:00
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Председатель партии SPD Томио Окамура столкнулся с критикой после того, как воспользовался жестоким инцидентом в Пльзене. Украинский юноша напал на 15-летнюю девушку. Вит Ракушан, министр внутренних дел Чехии и лидер партии STAN, утверждает, что Окамура пытается использовать эту трагедию в политических целях.
Окамура утверждал, что Ракушан должен «немедленно уйти в отставку» и обвинял министра в пренебрежении безопасностью чешских граждан. После атаки на девушку нападавший спрятал ее в мешке и бросил с обрыва в лесу. К счастью, девушка выжила. Полиция задержала преступника и отправила его под стражу.
 
Отвечая на комментарии Окамуры, Ракушан заявил: «Использовать такую трагедию для политической выгоды крайне неуместно и неэтично».
 
В социальных сетях люди активно обсуждают этот инцидент. Многие требуют строгого наказания для нападавшего и высказывают критику в адрес украинцев. Ракушан призывает всех не делать обобщений на основе национальности преступника.

Посольство Украины подтверждает: «Любой виновный должен нести ответственность в соответствии с законами Чешской Республики». 


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Украина Чехия Томио Окамура

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