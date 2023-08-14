Как Окамура использует трагедию в Пльзене в своих интересах

Окамура утверждал, что Ракушан должен «немедленно уйти в отставку» и обвинял министра в пренебрежении безопасностью чешских граждан. После атаки на девушку нападавший спрятал ее в мешке и бросил с обрыва в лесу. К счастью, девушка выжила. Полиция задержала преступника и отправила его под стражу.

Отвечая на комментарии Окамуры, Ракушан заявил: «Использовать такую трагедию для политической выгоды крайне неуместно и неэтично».

В социальных сетях люди активно обсуждают этот инцидент. Многие требуют строгого наказания для нападавшего и высказывают критику в адрес украинцев. Ракушан призывает всех не делать обобщений на основе национальности преступника.





Посольство Украины подтверждает: «Любой виновный должен нести ответственность в соответствии с законами Чешской Республики».







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