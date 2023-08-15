ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Ущерб от пожара в производственном цехе у Бероуна превысил 1,8 млрд крон

Новости 420on
15 АВГУСТА 2023
17:30
173
Пожарные продолжают бороться с масштабным пожаром в цехе по производству пластмасс в деревне Жебрак (Бероун), который вспыхнул днем 14 августа. Ночью пожарные искали скрытые очаги под обрушившимися частями здания с помощью тепловизионной камеры.
Тяжелая техника демонтировала часть железобетонной конструкции сгоревшего цеха. По словам Яна Сикоры, пресс-секретаря пожарной охраны Центральной Чехии, работы будут продолжаться в течение дня 15 августа.

Полиция сообщила, что предварительный ущерб оценивается в 1,8 млрд крон, что является самым высоким показателем с 1990 года. Полицейские отрабатывают версии халатности и технической неисправности.

«Ночью мы демонтировали часть конструкции, до которой ранее нельзя было добраться ни по земле, ни с воздуха. С помощью тепловизора мы искали скрытые очаги возгорания, которых пока несколько. Сейчас на месте происшествия находятся десять единиц техники, более 30 пожарных и шесть автоцистерн», — сказал представитель пресс-службы утром во вторник.

Он добавил, что в понедельник здесь поочередно работали 154 пожарных из 25 подразделений, в их распоряжении было 33 автоцистерны. Теперь пожарные должны действовать осторожно и медленно. Пожар уже не интенсивный, дыма издалека не видно, но очаг возгорания все еще задымлен, добавил Сикора.

В понедельник после полудня пожарные объявили особый, самый высокий уровень пожарной тревоги в связи с масштабами возгорания и количеством задействованных подразделений. Примерно в 20:00 они понизили его до второго уровня.

К моменту прибытия пожарных цех по производству пластиковых деталей для автомобилей Novares CZ Zebrak уже горел, а позже обрушился. Огонь перестал распространяться примерно в 15:00. В тушении пожара участвовал вертолет Blackhawk, который сбрасывал воду в центр обрушившегося цеха. 70 сотрудников компании покинули зал после возникновения пожара, никто не пострадал. Во время тушения пожара один пожарный получил легкие травмы, двое надышались дымом.

В связи с действиями пожарных полиция закрыла близлежащую автомагистраль D5 между 34-м и 41-м километрами в обоих направлениях, и водители в течение примерно трех часов ехали по другому маршруту.

Источник: novinky.cz
Чехия пожар пожарники имущество

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15 АВГУСТА 2023
16:25
242
ОБЩЕСТВО
ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЧИСЛО ТОРНАДО В ЧЕХИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ?
15 АВГУСТА 2023
15:30
563
ОБЩЕСТВО
МАССОВАЯ ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ В ЧЕХИИ: АЖИОТАЖ БУДЕТ ОСЕНЬЮ
15 АВГУСТА 2023
14:40
470
ОБЩЕСТВО
ТАКСИСТУ, ЧЬЯ МАШИНА НАСМЕРТЬ СБИЛА СТУДЕНТКУ В ПРАГЕ, ДАЛИ УСЛОВНЫЙ СРОК
15 АВГУСТА 2023
13:51
1116
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЙ ГИДРОМЕТЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОЩНЫХ ЛИВНЯХ И ГРОЗАХ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
15 АВГУСТА 2023
16:25
242
ОБЩЕСТВО
ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЧИСЛО ТОРНАДО В ЧЕХИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ?
15 АВГУСТА 2023
15:30
563
ОБЩЕСТВО
МАССОВАЯ ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ В ЧЕХИИ: АЖИОТАЖ БУДЕТ ОСЕНЬЮ
15 АВГУСТА 2023
14:40
470
ОБЩЕСТВО
ТАКСИСТУ, ЧЬЯ МАШИНА НАСМЕРТЬ СБИЛА СТУДЕНТКУ В ПРАГЕ, ДАЛИ УСЛОВНЫЙ СРОК
15 АВГУСТА 2023
13:51
1116
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЙ ГИДРОМЕТЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОЩНЫХ ЛИВНЯХ И ГРОЗАХ
15 АВГУСТА 2023
13:00
824
ОБЩЕСТВО
КАК ОКАМУРА ИСПОЛЬЗУЕТ ТРАГЕДИЮ В ПЛЬЗЕНЕ В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ
15 АВГУСТА 2023
12:01
382
ОБЩЕСТВО
ЛОЖЬ О КРАЖЕ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ПОЛИЦИЯ ОПРОВЕРГАЕТ СЛУХИ
15 АВГУСТА 2023
11:00
76298
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
15 АВГУСТА 2023
10:00
703
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ДОБИВАЕТСЯ ОТМЕНЫ КОНЦЕРТА НЕТРЕБКО. ЧИНОВНИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТДАТЬ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ
15 АВГУСТА 2023
08:30
1108
ТЕХНОЛОГИИ
AIR BANK МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ: НОВЫЙ СПОСОБ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ЧЕХИИ
15 АВГУСТА 2023
07:00
592
ЗДОРОВЬЕ
КУДА УШЛИ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЫДЕЛИЛО БОЛЬНИЦАМ? КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ НЕДОВОЛЬНЫ