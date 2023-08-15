Ущерб от пожара в производственном цехе у Бероуна превысил 1,8 млрд крон Новости 420on 15 АВГУСТА 2023 17:30 173

Пожарные продолжают бороться с масштабным пожаром в цехе по производству пластмасс в деревне Жебрак (Бероун), который вспыхнул днем 14 августа. Ночью пожарные искали скрытые очаги под обрушившимися частями здания с помощью тепловизионной камеры.





Полиция сообщила, что предварительный ущерб оценивается в 1,8 млрд крон, что является самым высоким показателем с 1990 года. Полицейские отрабатывают версии халатности и технической неисправности.



«Ночью мы демонтировали часть конструкции, до которой ранее нельзя было добраться ни по земле, ни с воздуха. С помощью тепловизора мы искали скрытые очаги возгорания, которых пока несколько. Сейчас на месте происшествия находятся десять единиц техники, более 30 пожарных и шесть автоцистерн», — сказал представитель пресс-службы утром во вторник.



Он добавил, что в понедельник здесь поочередно работали 154 пожарных из 25 подразделений, в их распоряжении было 33 автоцистерны. Теперь пожарные должны действовать осторожно и медленно. Пожар уже не интенсивный, дыма издалека не видно, но очаг возгорания все еще задымлен, добавил Сикора.



В понедельник после полудня пожарные объявили особый, самый высокий уровень пожарной тревоги в связи с масштабами возгорания и количеством задействованных подразделений. Примерно в 20:00 они понизили его до второго уровня.



К моменту прибытия пожарных цех по производству пластиковых деталей для автомобилей Novares CZ Zebrak уже горел, а позже обрушился. Огонь перестал распространяться примерно в 15:00. В тушении пожара участвовал вертолет Blackhawk, который сбрасывал воду в центр обрушившегося цеха. 70 сотрудников компании покинули зал после возникновения пожара, никто не пострадал. Во время тушения пожара один пожарный получил легкие травмы, двое надышались дымом.



В связи с действиями пожарных полиция закрыла близлежащую автомагистраль D5 между 34-м и 41-м километрами в обоих направлениях, и водители в течение примерно трех часов ехали по другому маршруту.



Источник: Тяжелая техника демонтировала часть железобетонной конструкции сгоревшего цеха. По словам Яна Сикоры, пресс-секретаря пожарной охраны Центральной Чехии, работы будут продолжаться в течение дня 15 августа.Полиция сообщила, что предварительный ущерб оценивается в 1,8 млрд крон, что является самым высоким показателем с 1990 года. Полицейские отрабатывают версии халатности и технической неисправности.«Ночью мы демонтировали часть конструкции, до которой ранее нельзя было добраться ни по земле, ни с воздуха. С помощью тепловизора мы искали скрытые очаги возгорания, которых пока несколько. Сейчас на месте происшествия находятся десять единиц техники, более 30 пожарных и шесть автоцистерн», — сказал представитель пресс-службы утром во вторник.Он добавил, что в понедельник здесь поочередно работали 154 пожарных из 25 подразделений, в их распоряжении было 33 автоцистерны. Теперь пожарные должны действовать осторожно и медленно. Пожар уже не интенсивный, дыма издалека не видно, но очаг возгорания все еще задымлен, добавил Сикора.В понедельник после полудня пожарные объявили особый, самый высокий уровень пожарной тревоги в связи с масштабами возгорания и количеством задействованных подразделений. Примерно в 20:00 они понизили его до второго уровня.К моменту прибытия пожарных цех по производству пластиковых деталей для автомобилей Novares CZ Zebrak уже горел, а позже обрушился. Огонь перестал распространяться примерно в 15:00. В тушении пожара участвовал вертолет Blackhawk, который сбрасывал воду в центр обрушившегося цеха. 70 сотрудников компании покинули зал после возникновения пожара, никто не пострадал. Во время тушения пожара один пожарный получил легкие травмы, двое надышались дымом.В связи с действиями пожарных полиция закрыла близлежащую автомагистраль D5 между 34-м и 41-м километрами в обоих направлениях, и водители в течение примерно трех часов ехали по другому маршруту.Источник: novinky.cz

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