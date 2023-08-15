Правда ли, что число торнадо в Чехии увеличивается?
15 АВГУСТА 2023
16:25
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Комментирует чешский эксперт из Академии наук.
Торнадо в Чехии не становится больше и климатические изменения тут ни при чем, — говорит ученый
Петр Захаров из Института физики атмосферы Академии наук заявил, что не существует прибора, который бы регистрировал торнадо. По словам ученого, тот факт, что в последнее время в Чехии наблюдается замеченное увеличение числа торнадо, объясняется в основном повышением наблюдательности людей. По словам Захарова, торнадо всегда были и будут в Чехии, в среднем их бывает по три в год.
«Для того чтобы образовался торнадо, должна сформироваться родительская буря. Об этом немного забыли. Итак, необходимо достаточное количество влаги в атмосфере и нестабильность, или большое падение температуры с высотой. Затем нужен импульс для формирования бури. Перегретый пузырь, наветренная гора, какой-то температурный или ветровой перепад в атмосфере и т.д. Если образуется гроза, то все равно должно возникнуть где-то вращение воздуха», — говорит Захаров.
«Если где-то есть слабые наводнения, то иногда приходит более сильное, в исключительных случаях — очень сильное. То же самое происходит и с торнадо. Мы не знаем, были ли в прошлом сильные торнадо, но, например, некоторые крупные лесные пожары могли быть вызваны торнадо, но никто этого не видел, никто этого не зафиксировал», — сказал он.
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