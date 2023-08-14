Чешский гидрометцентр предупреждает о мощных ливнях и грозах
15 АВГУСТА 2023
13:51
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Для западных районов страны объявлено предупреждение с высоким уровнем опасности. Оно начнет действовать сегодня с 14:00 и продлится до 04:00 среды. В то же время с 12:00 среды до 04:00 четверга для всей территории Чехии будет действовать предупреждение с низким уровнем опасности.
Чешский гидрометеорологический институт предупреждает о риске сильных гроз на территории республики сегодня и завтра. Специалисты института прогнозируют, что стихия принесет с собой не только грозы, но и интенсивные ливни. Ожидается, что количество выпавших осадков достигнет отметки в 50 мм всего за несколько часов. Помимо этого, прогнозируется сильный ветер и в некоторых районах даже град, частицы которого могут достигать в диаметре 2 см.
Основные опасности, связанные с такими погодными условиями, включают в себя возможные наводнения из-за интенсивного стока воды, подтопление жилых и общественных зданий, а также повреждение наземной инфраструктуры. Водителям стоит проявлять осторожность на дорогах и быть готовыми к неожиданным метеорологическим условиям. Пешеходам следует избегать открытых пространств из-за угрозы удара молнии. Также населению рекомендуется принять меры предосторожности: закрыть окна в своих домах, а также закрепить или переместить на укрытое место все легкие предметы на балконах и в садах, чтобы избежать их повреждения или потери во время шторма.
Основные опасности, связанные с такими погодными условиями, включают в себя возможные наводнения из-за интенсивного стока воды, подтопление жилых и общественных зданий, а также повреждение наземной инфраструктуры. Водителям стоит проявлять осторожность на дорогах и быть готовыми к неожиданным метеорологическим условиям. Пешеходам следует избегать открытых пространств из-за угрозы удара молнии. Также населению рекомендуется принять меры предосторожности: закрыть окна в своих домах, а также закрепить или переместить на укрытое место все легкие предметы на балконах и в садах, чтобы избежать их повреждения или потери во время шторма.
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