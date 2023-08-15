Неделя жары в Чехии: ожидается до 34 градусов
16 АВГУСТА 2023
09:34
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В Чехии нас ждет жаркая неделя: температура не раз превысит 30 градусов Цельсия. Ночью будет тепло, но и ливни с грозами вполне возможны, сообщает метеоролог Дагмар Хонсова.
«Днем температура достигнет 34 °C, но из-за высокой влажности она может показаться ещё выше», — отметила Хонсова. Она также добавила, что в начале недели в основном на северо-западе страны, а к её концу и в других регионах могут быть тропические ночи, когда столбик термометра не опускается ниже 20 °C.
- Среда: частичная облачность или пасмурно, местами ливни или грозы. Утро: 16-20 °C; день: 28-33 °C.
- Четверг: переменная облачность, возможны ливни и грозы. Утром 14-20 °C, днем 27-32 °C.
- Пятница: частично облачно или пасмурно, местами ожидаются ливни с грозами. Утро: 14-18 °C; день: 27-32 °C.
- Суббота: частичная облачность. Утро: 13-17 °C; день: 27-31 °C.
- Воскресенье: частично облачно или ясно. Утро: 14-18 °C; день: 28-32 °C.
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