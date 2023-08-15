В первую поездку отправился новый чешский поезд — RegioFox
16 АВГУСТА 2023
13:30
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Поезд RegioFox — низкопольный, на сиденьях расположены зарядные устройства для мелкой электроники, весь состав оборудован кондиционерами и подключен к сети Wi-Fi. Поезд также оснащен двигателем с низким уровнем выбросов.
На чешских железных дорогах начал свое путешествие «лис» — новый низкопольный автопоезд серии 847 RegioFox польского производителя PESA. Это начало масштабной замены устаревших составов для региональных линий на современные поезда.
RegioFox будет работать в опытной эксплуатации на линии от Раковника через Бероун и Рудну до Праги. Со временем он появится и в других регионах.
Во вторник, 15 августа, Чешские железные дороги начали тестовый рейс с пассажирами на новых многоцелевых поездах серии RegioFox 847. Первым сообщением, в котором задействованы новые поезда, стал пассажирский поезд № 7708, отправившийся из Раковника в 9.51 в Бероун, куда он прибыл в 10.46.
Поезд отправился в путь в новых цветах Пражского интегрированного транспорта. На нем появились красные и серые вертикальные полосы. Некоторые из поездов, которые ČD будет вводить в эксплуатацию в ближайшие месяцы, также будут окрашены в классический синий цвет.
Десятки людей пришли посмотреть на первое отправление поезда RegioFox на железнодорожную станцию в Раковнике. Все они хотели прокатиться и сфотографировать поезд.
Поезд низкопольный, на сиденьях расположены зарядные устройства для мелкой электроники, весь состав оборудован кондиционерами и подключен к сети Wi-Fi. Поезд также оснащен двигателем с низким уровнем выбросов.
До окончания тестовой эксплуатации поезд должен пройти 50 000 км. За этот период перевозчик устранит все недостатки. Однако тот факт, что поезда пока находятся только в опытной эксплуатации, никак не отразится на пассажирах. Они будут курсировать в соответствии с обычным расписанием.
ČD заказала 76 единиц поездов RegioFox на сумму почти 7 млрд крон. Первые два поезда были получены от польского производителя в августе. Второй поезд должен выйти на рельсы примерно через десять дней и будет курсировать по тому же маршруту, т.е. из Раковника в Бероун, а затем из Бероуна через Рудну в Прагу.
Остальные поезда в течение четырех лет будут постепенно вводиться в эксплуатацию в Южночешском, Пардубицком, Градец-Краловском, Пльзеньском и Высочинском регионах.
Источник: irozhlas.cz
420on рекомендует:
RegioFox будет работать в опытной эксплуатации на линии от Раковника через Бероун и Рудну до Праги. Со временем он появится и в других регионах.
Во вторник, 15 августа, Чешские железные дороги начали тестовый рейс с пассажирами на новых многоцелевых поездах серии RegioFox 847. Первым сообщением, в котором задействованы новые поезда, стал пассажирский поезд № 7708, отправившийся из Раковника в 9.51 в Бероун, куда он прибыл в 10.46.
Поезд отправился в путь в новых цветах Пражского интегрированного транспорта. На нем появились красные и серые вертикальные полосы. Некоторые из поездов, которые ČD будет вводить в эксплуатацию в ближайшие месяцы, также будут окрашены в классический синий цвет.
Десятки людей пришли посмотреть на первое отправление поезда RegioFox на железнодорожную станцию в Раковнике. Все они хотели прокатиться и сфотографировать поезд.
Поезд низкопольный, на сиденьях расположены зарядные устройства для мелкой электроники, весь состав оборудован кондиционерами и подключен к сети Wi-Fi. Поезд также оснащен двигателем с низким уровнем выбросов.
До окончания тестовой эксплуатации поезд должен пройти 50 000 км. За этот период перевозчик устранит все недостатки. Однако тот факт, что поезда пока находятся только в опытной эксплуатации, никак не отразится на пассажирах. Они будут курсировать в соответствии с обычным расписанием.
ČD заказала 76 единиц поездов RegioFox на сумму почти 7 млрд крон. Первые два поезда были получены от польского производителя в августе. Второй поезд должен выйти на рельсы примерно через десять дней и будет курсировать по тому же маршруту, т.е. из Раковника в Бероун, а затем из Бероуна через Рудну в Прагу.
Остальные поезда в течение четырех лет будут постепенно вводиться в эксплуатацию в Южночешском, Пардубицком, Градец-Краловском, Пльзеньском и Высочинском регионах.
Источник: irozhlas.cz
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