Тепловой удар может быть смертельным, предостерегают чешские специалисты

«Высокие температуры могут вызвать проблемы со здоровьем, такие как тепловое истощение или удар. Продолжительное пребывание на солнце может также привести к травмам из-за усталости, невнимательности и ошибок в принятии решений», — сообщается в документе.





Тепловой удар происходит, когда организм не может поддерживать нормальную температуру. «При этом температура тела может достигать 40 градусов и более всего за 10-15 минут. Такое состояние требует срочной медицинской помощи. Без нее тепловой удар может привести к инвалидности или смерти». Симптомы включают в себя замешательство, нечеткую речь и потерю сознания. Первая помощь — это охлаждение тела. Не стоит давать пить.





Кроме теплового удара существуют и другие риски, такие как истощение, судороги, сыпь и рабдомиолиз. Для предотвращения проблем связанных с жарой на рабочем месте, рекомендуется использовать тени, вентиляторы и кондиционеры.





Жара также может снизить производительность труда. Работники, особенно на открытом воздухе, должны регулировать свой график, чтобы избегать самых жарких часов. С возрастом или при наличии других заболеваний риск увеличивается.





Работники в закрытых помещениях и риск теплового стресса





Работники, занятые в условиях закрытых помещений, особенно на производствах с теплоотдачей или где требуется тяжелый физический труд, находятся в зоне повышенного риска. К таким местам относятся металлургические и стекольные заводы, электростанции, кирпичные и керамические фабрики, а также пекарни, кондитерские и кухни столовых.





Медицинские работники также сталкиваются с проблемой жары. Например, использование средств индивидуальной защиты в условиях жары может усилить тепловой стресс. В периоды сильных жар, медперсоналу часто приходится работать в условиях усиленного наплыва пациентов, что увеличивает нагрузку.





Легкий или умеренный тепловой стресс может ухудшить самочувствие, снизить эффективность труда и уровень безопасности, однако не вредит здоровью напрямую. Но крайние температурные условия могут нарушить способность организма поддерживать оптимальную температуру, что, по мнению экспертов, может ухудшить состояние хронически больных пациентов. Исследования также показали, что резкое потепление может быть связано с увеличением случаев психических расстройств и даже числа самоубийств.











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