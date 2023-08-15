Карловы Вары ошеломлены ущербом от урагана

Пожарные службы активно работали по устранению последствий урагана в Карловарском крае, реагируя на более чем 80 вызовов, половина из которых приходилась на город Карловы Вары. Всего было мобилизовано 31 подразделение профессиональных и добровольных пожарных для устранения последствий этой катастрофы.





Работы по устранению ущерба на Моравской и Вышеградской улицах начались в тот же вечер. Транспортное движение на этих улицах временно восстановлено, и по ним могут перемещаться транспортные средства, осуществляющие поставки для отелей и автомобили постояльцев.





Стоит отметить, что улица Моравска прошла реконструкцию всего три года назад на сумму около 40 миллионов чешских крон.





Последствия урагана еще оцениваются, и окончательная сумма ущерба не установлена. Однако уже сейчас становится очевидно, что необходим будет капитальный ремонт некоторых зон города. Власти, понимая важность сохранения исторического наследия, планируют обратиться к ведомству по защите культурных памятников. Их цель — получить разрешение на применение новых технологий при укладке брусчатки. Вместо традиционных методов они намерены использовать более современные и долговечные решения. Это позволит не только восстановить поврежденные участки, но и предотвратить подобные разрушения в будущем. Городская администрация надеется, что такой подход поможет совместить уважение к историческому наследию с необходимостью обеспечения безопасности и долговечности инфраструктуры.









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