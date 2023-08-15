ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Карловы Вары ошеломлены ущербом от урагана

Анастасия Князева
16 АВГУСТА 2023
16:55
294
Жители Карловых Вар были потрясены тем, что наделал ураган, который привел к убыткам в десятки миллионов крон. Сейчас активно идет работа по устранению последствий: уборка улиц от мусора, устранение поваленных деревьев и грязи. Особенно пострадали улицы Моравска и Вышеградска в центре города, где вода разрушила большую часть тротуаров.
Пожарные службы активно работали по устранению последствий урагана в Карловарском крае, реагируя на более чем 80 вызовов, половина из которых приходилась на город Карловы Вары. Всего было мобилизовано 31 подразделение профессиональных и добровольных пожарных  для устранения последствий этой катастрофы.

Работы по устранению ущерба на Моравской и Вышеградской улицах начались в тот же вечер. Транспортное движение на этих улицах временно восстановлено, и по ним могут перемещаться транспортные средства, осуществляющие поставки для отелей и автомобили постояльцев.

Стоит отметить, что улица Моравска прошла реконструкцию всего три года назад на сумму около 40 миллионов чешских крон.

Последствия урагана еще оцениваются, и окончательная сумма ущерба не установлена. Однако уже сейчас становится очевидно, что необходим будет капитальный ремонт некоторых зон города. Власти, понимая важность сохранения исторического наследия, планируют обратиться к ведомству по защите культурных памятников. Их цель — получить разрешение на применение новых технологий при укладке брусчатки. Вместо традиционных методов они намерены использовать более современные и долговечные решения. Это позволит не только восстановить поврежденные участки, но и предотвратить подобные разрушения в будущем. Городская администрация надеется, что такой подход поможет совместить уважение к историческому наследию с необходимостью обеспечения безопасности и долговечности инфраструктуры.


420on рекомендует:

Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz
Telegram 





Карловы Вары погода

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16 АВГУСТА 2023
16:02
168
ОБЩЕСТВО
ТЕПЛОВОЙ УДАР МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ, ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ ЧЕШСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
16 АВГУСТА 2023
09:34
1099
ОБЩЕСТВО
НЕДЕЛЯ ЖАРЫ В ЧЕХИИ: ОЖИДАЕТСЯ ДО 34 ГРАДУСОВ
15 АВГУСТА 2023
16:25
926
ОБЩЕСТВО
ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЧИСЛО ТОРНАДО В ЧЕХИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ?
15 АВГУСТА 2023
13:51
3024
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЙ ГИДРОМЕТЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОЩНЫХ ЛИВНЯХ И ГРОЗАХ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
16 АВГУСТА 2023
18:00
26
ПОЛИТИКА
РЕКОРДНОЕ НЕДОВЕРИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЧЕХИИ. ФИАЛЕ НЕ ДОВЕРЯЮТ ДАЖЕ ЕГО СОБСТВЕННЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ
16 АВГУСТА 2023
17:11
148
ОБЩЕСТВО
РОССИЙСКИЙ БИЗНЕСМЕН ОБНОСОВ И СЕМЬЯ ЗОРИКОВЫХ ДОБАВЛЕНЫ В САНКЦИОННЫЙ СПИСОК ЧЕХИИ
16 АВГУСТА 2023
16:02
168
ОБЩЕСТВО
ТЕПЛОВОЙ УДАР МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ, ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ ЧЕШСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
16 АВГУСТА 2023
15:00
416
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЧЕМ ОПАСЕН ОТДЫХ В ГРЕЦИИ: СПАСАТЕЛЕЙ НЕ ХВАТАЕТ, КОЛИЧЕСТВО СМЕРТЕЙ РАСТЕТ
16 АВГУСТА 2023
13:30
1411
ОБЩЕСТВО
В ПЕРВУЮ ПОЕЗДКУ ОТПРАВИЛСЯ НОВЫЙ ЧЕШСКИЙ ПОЕЗД — REGIOFOX
16 АВГУСТА 2023
12:00
2192
БИЗНЕС
ПОСЛЕДНИЕ ВАКАНСИИ НА 420ON: РАБОТА В ЧЕХИИ ДЛЯ ВСЕХ
16 АВГУСТА 2023
10:30
775
ОБЩЕСТВО
КРЕДИТЫ ПОД 48% ГОДОВЫХ: КАК ДИРЕКТОР IKEM В ЧЕХИИ «ЗАРАБОТАЛ» ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ КРОН
16 АВГУСТА 2023
09:34
1099
ОБЩЕСТВО
НЕДЕЛЯ ЖАРЫ В ЧЕХИИ: ОЖИДАЕТСЯ ДО 34 ГРАДУСОВ
16 АВГУСТА 2023
08:30
429
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ВНОВЬ СТРАХУЕТ ЭКСПОРТ ЧЕШСКИХ КОМПАНИЙ В УКРАИНУ
16 АВГУСТА 2023
07:00
1179
ОБЩЕСТВО
ГОСУДАРСТВО ХОЧЕТ МОТИВИРОВАТЬ ЧЕХОВ К ЭКОНОМНОМУ ОТОПЛЕНИЮ КВАРТИР