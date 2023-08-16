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Кенгуру на свободе: необычная ночь для чешских полицейских

Анастасия Князева
17 АВГУСТА 2023
10:30
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В ночь на вторник в деревне Крженовице полицейские Вишкова столкнулись с необычной задачей: им пришлось ловить кенгуру. Инцидент начался, когда на экстренную линию поступило сообщение о том, что местный житель увидел животное, направляющееся в сторону кладбища.
Прибыв на место, полицейские в компании местных жителей приступили к задаче по его поимке. Однако кенгуру, явно не желая попадаться, умудрялось ускользать. Только спустя 40 минут погони, работник пункта сбора мусора смог «приручить» беглеца и разместить его в просторной клетке.

Как позже стало известно от пресс-секретаря полиции Андреи Цейнковой, кенгуру сбежало из соседней деревни. По её словам, животное решило прогуляться и пересекло поле, перейдя в соседний населенный пункт. В настоящее время кенгуру благополучно вернулось к своему хозяину.




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животные Чехия

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