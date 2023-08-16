Кенгуру на свободе: необычная ночь для чешских полицейских

Прибыв на место, полицейские в компании местных жителей приступили к задаче по его поимке. Однако кенгуру, явно не желая попадаться, умудрялось ускользать. Только спустя 40 минут погони, работник пункта сбора мусора смог «приручить» беглеца и разместить его в просторной клетке.





Как позже стало известно от пресс-секретаря полиции Андреи Цейнковой, кенгуру сбежало из соседней деревни. По её словам, животное решило прогуляться и пересекло поле, перейдя в соседний населенный пункт. В настоящее время кенгуру благополучно вернулось к своему хозяину.













420on рекомендует:





Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz













