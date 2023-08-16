Мужчина в торговом центре в Брно откусывал начинку у пирогов и клал их обратно на полку
17 АВГУСТА 2023
07:00
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Покупатель откусывал начинку и потом возвращал сладкие пироги на полку магазина. Кроме того, он вынес из торгового центра флаконы и духи, поэтому за подозреваемым отправились охранники.
В торговый центр в западной части города Брно зашел 44-летний мужчина, чтобы пополнить запасы на выходные. При этом он вел себя неадекватно. В кондитерском отделе он полакомился пирожным. Затем он вернул кусочек на полку. Далее он отправился в винный магазин, где положил в полиэтиленовый пакет три бутылки пива. Затем он проскользнул мимо касс самообслуживания и вышел из магазина.
Однако он не знал, что за ним по пятам идут охранники, которые поймали вора и вызвали полицию. Это очень разозлило мошенника. «Он начал словесно и физически нападать на всех присутствующих. Вскоре полицейские выяснили причину такого поведения. Чешская полиция заинтересовалась этим человеком, поскольку за последние три года он был осужден за имущественные преступления. Поэтому патруль немедленно вызвал коллег из полиции республики. Еще до приезда полицейские заметили, что у мужчины из Брно при себе было шесть коробок с духами», — рассказала Яна Покорна, пресс-секретарь муниципальной полиции Брно.
Нарушитель общественного порядка утверждал, что купил духи месяц назад в другом магазине. Полицейские были непреклонны. Они позвонили в магазин и спросили, не пропадал ли у них товар. «Запись с камер видеонаблюдения показала, что час назад мужчина якобы украл из их магазина парфюмерные изделия на сумму около 6 000 крон. Мужчина из региона Брно был задержан сотрудниками республиканской полиции, поскольку подозревается в совершении преступления», — добавила Покорна.
Источник: brnenska.drbna.cz
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Однако он не знал, что за ним по пятам идут охранники, которые поймали вора и вызвали полицию. Это очень разозлило мошенника. «Он начал словесно и физически нападать на всех присутствующих. Вскоре полицейские выяснили причину такого поведения. Чешская полиция заинтересовалась этим человеком, поскольку за последние три года он был осужден за имущественные преступления. Поэтому патруль немедленно вызвал коллег из полиции республики. Еще до приезда полицейские заметили, что у мужчины из Брно при себе было шесть коробок с духами», — рассказала Яна Покорна, пресс-секретарь муниципальной полиции Брно.
Нарушитель общественного порядка утверждал, что купил духи месяц назад в другом магазине. Полицейские были непреклонны. Они позвонили в магазин и спросили, не пропадал ли у них товар. «Запись с камер видеонаблюдения показала, что час назад мужчина якобы украл из их магазина парфюмерные изделия на сумму около 6 000 крон. Мужчина из региона Брно был задержан сотрудниками республиканской полиции, поскольку подозревается в совершении преступления», — добавила Покорна.
Источник: brnenska.drbna.cz
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