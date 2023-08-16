Чешская система образования на грани грандиозных потрясений

В преддверии нового учебного года в Чехии педагоги сталкиваются с неожиданным вызовом: им нужно определиться с ролью инструментов искусственного интеллекта (ИИ) в образовательном процессе. Вопрос остается открытым: допускать ли использование ИИ при выполнении домашних заданий или же интегрировать его в учебный процесс?





Меньше чем через месяц школьные классы снова наполнятся учениками, а учителей ожидает год, полный изменений. Генеративные системы ИИ приносят трансформацию, и учителям предстоит адаптироваться к новой реальности. Некоторые педагоги уже осведомлены о возможностях и вызовах, которые несет ИИ, благодаря обсуждениям в социальных сетях. Однако большая часть педагогического сообщества еще не столкнулась с этим явлением напрямую. Но начало учебного года, вероятно, все изменит.





С приходом осени учителям придется принимать решение: допускать или запрещать использование инструментов ИИ учениками. Этот выбор ставит перед педагогами сложные этические и практические вопросы. Как сбалансировать потребности учеников, которые активно используют эти инструменты, с теми, кто предпочитает классические методы? Возможно, настало время для учителей активно интегрировать искусственный интеллект в учебный процесс, превращая его в постоянный инструмент обучения.





Искусственный интеллект: фундаментальное изменение или преходящий тренд?





Обращение к утешительным фразам вроде «ничего страшного» или «все пройдет» сейчас может показаться наивным. Бесполезно искать утешение в статьях, утверждающих, что искусственный интеллект (ИИ) — это временный пузырь, который скоро лопнет. Сравнение его с биткоином также не вполне корректно. По моему убеждению, текущие изменения в сфере ИИ — возможно, самые кардинальные технологические преобразования за всю мою пятидесятипятилетнюю жизнь. И я видел многое.





Суть не в том, что мы научили машины формировать красивые предложения — это был продолжительный процесс. Но то, что нас действительно удивило, — это потенциальное расшифровывание «кода» человеческого языка, а следовательно, и инсайтов в человеческий интеллект и мышление. ИИ сегодня практически представляет собой лабораторный аналог нашего интеллекта, лишенный наших эмоций и сознания. Это переворот в понимании самих себя, а не просто технологический прорыв.





Возможно, мой энтузиазм кажется избыточным, и скептики утверждают, что все это пройдет. Но, независимо от философских размышлений, перед учителями стоит конкретный вопрос: как формировать домашние задания в эпоху ИИ?





Автор: Милош Чермак













420on рекомендует:





Следите за новостями Чехии в соцсетях:prazska.drbna.cz













