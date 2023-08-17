Решил проблему с запахом от собаки движением ножа. Жестокое обращение с животными в Чехии

Согласно обвинительному заключению, Иво взял кухонный нож и нанес одной из собак, дремавшей в тот момент, несколько ударов. Этот брутальный акт привел к глубоким ранениям, включая повреждение крупного кровеносного сосуда, пищевода и трахеи, что вызвало у собаки мучительные страдания до момента ее смерти. После этой атаки вторая собака осталась невредимой.





События произошли после жалоб владельцев квартиры на неприятный запах, вызванный, как предполагалось, неухоженными собаками.





Простейовский районный суд приговорил Новотного к условному сроку. Однако государственный прокурор обжаловал этот приговор, требуя более строгого наказания. Обращение было направлено в Брненский областной суд.





Государственный обвинитель выразил неудовлетворенность назначенным Новотному приговором, считая его слишком мягким. Он рекомендовал или лишение свободы, или, как минимум, испытательный надзор за подсудимым.





Защитник подсудимого отстаивал сохранение условного наказания, ссылаясь на то, что Новотный признал свою вину и пытается вернуться к обыденной жизни, включая поиск работы и уход за детьми. Кроме того, с момента инцидента против Новотного не было начато других уголовных дел.





Сам Иво Новотный, пенсионер-инвалид, выразил свое сожаление: «То, что я сделал, было большой ошибкой. Я ищу работу охранника», — поделился он.





Апелляционная палата под руководством Шаркой Дуфковой приняла решение оставить Новотного на испытательном сроке, однако рекомендовала ему находиться под наблюдением службы пробации. Дуфкова заявила, что учли раскаяние подсудимого и изменение его образа жизни, но предупредила о том, что допущенная ошибка может стать причиной для тюремного заключения: «В течение пяти лет мы будем следить за его поведением».









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