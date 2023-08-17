Чешские СМИ: Три российских гражданских самолета нарушили воздушное пространство Эстонии и Финляндии

"17 августа 2023 года три воздушных судна российских авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер», выполняя полеты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи с сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии", — говорится в сообщении ведомства Росавиации, которое благодарит обе страны за сотрудничество.



В ведомстве добавили, что благодаря взаимодействию авиационных служб обеих стран и Единой системы организации воздушного движения России все российские самолеты благополучно долетели до места назначения. Сообщается, что в случае необходимости Россия готова обеспечить безопасные полеты иностранных самолетов в российском воздушном пространстве.



Ранее страны Европейского союза и НАТО полностью закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов после начала вторжения на Украину. Россия ответила той же монетой.









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