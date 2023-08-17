Чехия заморозила российские активы на 10 млрд крон в рамках санкций Новости 420on 18 АВГУСТА 2023 10:00 225

В рамках санкций против России Чешская Республика заморозила различные активы — от недвижимости до банковских счетов и прав на интеллектуальную собственность. Стоимость замороженных активов менялась с течением времени, и наибольшая сумма на сегодняшний день составляет около десяти миллиардов крон.





Ведомство не проводит точную оценку замороженных активов. «Особенно это касается активов, которые трудно и дорого оценить, таких как предприятия, доли в компаниях или права на интеллектуальную собственность, поэтому в данном случае финансово-аналитическое управление имеет только квалифицированную оценку, а не точную стоимость», — говорится в сообщении Минфина.



Минфин также отметил, что активы, подлежащие замораживанию, меняются с течением времени. В некоторых случаях активы замораживаются на основании обеспечительной меры, но подозрения в отношении конкретной организации не подтверждаются, поэтому активы снова освобождаются. Кроме того, постепенно добавляются новые случаи замораживания активов. «С этой точки зрения наибольшая стоимость замороженных активов на сегодняшний день составляет около 10 млрд. чешских крон», — говорится в сообщении министерства.



Чехия приняла решение о введении санкций против России в ответ на агрессию России против Украины, начавшуюся в феврале прошлого года и продолжающуюся до сих пор. Она применяет санкции на основе общих мер Европейского союза, а также имеет собственный санкционный список. В среду правительство добавило в этот список еще трех человек, в число которых теперь входят Патриарх Московский Кирилл, российский бизнесмен Владимир Евтушенко и его сын Феликс Евтушенко, а также российский бизнесмен Борис Обносов и его родственники — Ростислав и Ольга Зориковы.



Для указанных лиц включение в санкционный список означает запрет на въезд и пребывание в Чехии, недопущение любых финансовых операций через чешские организации или замораживание любых активов в стране.



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420on рекомендует: «Заморожены средства на банковских счетах, дебиторская задолженность, страховые требования, ценные бумаги, недвижимость, хозяйственные постройки, доли в коммерческих компаниях, права на интеллектуальную собственность, транспортные средства и иное движимое имущество, животные», — говорится в сообщении Минфина. Замораживанием активов независимо от их стоимости занимается Финансово-аналитическое управление.Ведомство не проводит точную оценку замороженных активов. «Особенно это касается активов, которые трудно и дорого оценить, таких как предприятия, доли в компаниях или права на интеллектуальную собственность, поэтому в данном случае финансово-аналитическое управление имеет только квалифицированную оценку, а не точную стоимость», — говорится в сообщении Минфина.Минфин также отметил, что активы, подлежащие замораживанию, меняются с течением времени. В некоторых случаях активы замораживаются на основании обеспечительной меры, но подозрения в отношении конкретной организации не подтверждаются, поэтому активы снова освобождаются. Кроме того, постепенно добавляются новые случаи замораживания активов. «С этой точки зрения наибольшая стоимость замороженных активов на сегодняшний день составляет около 10 млрд. чешских крон», — говорится в сообщении министерства.Чехия приняла решение о введении санкций против России в ответ на агрессию России против Украины, начавшуюся в феврале прошлого года и продолжающуюся до сих пор. Она применяет санкции на основе общих мер Европейского союза, а также имеет собственный санкционный список. В среду правительство добавило в этот список еще трех человек, в число которых теперь входят Патриарх Московский Кирилл, российский бизнесмен Владимир Евтушенко и его сын Феликс Евтушенко, а также российский бизнесмен Борис Обносов и его родственники — Ростислав и Ольга Зориковы.Для указанных лиц включение в санкционный список означает запрет на въезд и пребывание в Чехии, недопущение любых финансовых операций через чешские организации или замораживание любых активов в стране.Источник: idnes.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR

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