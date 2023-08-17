Смогут ли российские спортсмены выступать в Чехии? Эксперты готовят инструкцию
18 АВГУСТА 2023
14:35
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«Мы запретим российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории Чехии» — об этом правительство Чехии договорилось в июне и выпустило соответствующее постановление. Но это трудно обеспечить. В том числе и потому, что неясно, как именно не допускать россиян к участию в соревнованиях, матчах и турнирах. Более четкая инструкция разрабатывается Национальным агентством по спорту.
21-летняя Дарья Астахова будет выступать в Прерове в качестве теннисистки под белым — то есть нейтральным — флагом. Однако она россиянка, поэтому, согласно постановлению правительства, ей запрещено выступать в Чехии.
Национальное спортивное агентство должно разработать, как лучше поступать в подобных ситуациях. По словам его председателя Ондрея Шебека, агентство еще работает над инструкцией. «Направление, которое еще не имеет окончательной формальной формы, заключается в том, что в отдельных видах спорта мы, вероятно, пойдем по пути запрета участия непосредственно граждан России и Беларуси, но не будем распространяться на тех, кто четко демонстрирует, что осуждает российскую агрессию в Украине, кто четко и письменно не поддерживает ее», — сказал он.
Когда будет готово руководство для организаторов, пока неизвестно. Директору турнира в Пржерове Петру Гутке пришлось искать временное решение.
«Некоторые игроки написали мне — и белорусские, и российские — и я не рекомендовал им выступать здесь. Я сказал, что они могут стартовать за меня, но я не гарантировал, что не придет полиция и не пропустит через аэропорт. Поэтому я не рекомендую им здесь стартовать», — рассказал Хатка.
Стартовый список турниров этой категории формируется Международной федерацией тенниса, и сами организаторы не могут запретить спортсменам принимать в них участие. Примет ли Астахова участие в соревнованиях, будет определено в воскресенье вечером во время жеребьевки.
Разные визы
Но помимо самих спортсменов на их участие может повлиять и иностранная полиция. Ведь постановлением правительства МВД поручено обеспечить отмену единой визы для спортивных целей для граждан России и Белоруссии. Однако в министерстве добавляют, что это не общая мера и каждый случай будет рассматриваться отдельно.
Кроме того, виза такого типа — не единственная возможность для спортсмена легально приехать в Чехию и принять участие в турнире или другом соревновании. Именно поэтому несколько недель назад случилось так, что российские теннисисты сыграли свои матчи, а российская теннисистка даже не вышла из аэропорта.
Какие конкретно документы позволили им это сделать, в полиции раскрывать не берутся. «Хотя на первый взгляд может показаться, что случаи с российскими теннисистами были похожи, именно индивидуальные обстоятельства были явно разными. Однако по многим причинам (включая защиту персональных данных) полиция Чешской Республики не может комментировать конкретные обстоятельства упомянутых Вами случаев», — цитирует издание сообщение пресс-секретаря Йозефа Урбана.
В июне Министерство образования, молодежи и спорта приняло постановление, запрещающее россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях в Чехии. Пока неясно, будет ли оно каким-либо образом ужесточено. Однако, по мнению Ондрея Шебека из Национального спортивного агентства, это уже само по себе отталкивает некоторых спортсменов от поездки в Чехию.
Источник: irozhlas.cz
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Национальное спортивное агентство должно разработать, как лучше поступать в подобных ситуациях. По словам его председателя Ондрея Шебека, агентство еще работает над инструкцией. «Направление, которое еще не имеет окончательной формальной формы, заключается в том, что в отдельных видах спорта мы, вероятно, пойдем по пути запрета участия непосредственно граждан России и Беларуси, но не будем распространяться на тех, кто четко демонстрирует, что осуждает российскую агрессию в Украине, кто четко и письменно не поддерживает ее», — сказал он.
Когда будет готово руководство для организаторов, пока неизвестно. Директору турнира в Пржерове Петру Гутке пришлось искать временное решение.
«Некоторые игроки написали мне — и белорусские, и российские — и я не рекомендовал им выступать здесь. Я сказал, что они могут стартовать за меня, но я не гарантировал, что не придет полиция и не пропустит через аэропорт. Поэтому я не рекомендую им здесь стартовать», — рассказал Хатка.
Стартовый список турниров этой категории формируется Международной федерацией тенниса, и сами организаторы не могут запретить спортсменам принимать в них участие. Примет ли Астахова участие в соревнованиях, будет определено в воскресенье вечером во время жеребьевки.
Разные визы
Но помимо самих спортсменов на их участие может повлиять и иностранная полиция. Ведь постановлением правительства МВД поручено обеспечить отмену единой визы для спортивных целей для граждан России и Белоруссии. Однако в министерстве добавляют, что это не общая мера и каждый случай будет рассматриваться отдельно.
Кроме того, виза такого типа — не единственная возможность для спортсмена легально приехать в Чехию и принять участие в турнире или другом соревновании. Именно поэтому несколько недель назад случилось так, что российские теннисисты сыграли свои матчи, а российская теннисистка даже не вышла из аэропорта.
Какие конкретно документы позволили им это сделать, в полиции раскрывать не берутся. «Хотя на первый взгляд может показаться, что случаи с российскими теннисистами были похожи, именно индивидуальные обстоятельства были явно разными. Однако по многим причинам (включая защиту персональных данных) полиция Чешской Республики не может комментировать конкретные обстоятельства упомянутых Вами случаев», — цитирует издание сообщение пресс-секретаря Йозефа Урбана.
В июне Министерство образования, молодежи и спорта приняло постановление, запрещающее россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях в Чехии. Пока неясно, будет ли оно каким-либо образом ужесточено. Однако, по мнению Ондрея Шебека из Национального спортивного агентства, это уже само по себе отталкивает некоторых спортсменов от поездки в Чехию.
Источник: irozhlas.cz
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