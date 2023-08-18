Директор IKEM подал в отставку из-за своего кредитного бизнеса
18 АВГУСТА 2023
19:30
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Самая престижная больница Чехии — IKEM — осталась без директора. Министр здравоохранения Властимил Валек объявил об отставке Михала Стиборека. Причиной послужило расследование издания Seznam Zprávy о том, что Стиборек и два ныне осужденных человека выдавали кредиты под аморальные проценты — 48% годовых.
Министр здравоохранения созвал пресс-конференцию утром пятницы. Перед этим он провел переговоры с директором IKEM Михалом Стибореком.
«Я хотел бы начать с того, что с самого начала мы считали обвинения очень серьезными, и я не относился к ним легкомысленно», — сказал Валек журналистам, после чего сообщил, что предложил директору IKEM уйти в отставку и тот согласился.
Поначалу Валек защищал Стиборека. Через несколько часов после публикации расследования Минздрав выступил с заявлением, в котором говорилось, что Стиборек профессионал и больше не занимается кредитным бизнесом. При этом ранее Стиборек неоднократно лгал журналистам, что прекратил выдавать кредиты в 2019 году.
Но на самом деле он просто нашел посредника — Ярослава Холана, который сейчас осужден за растрату. Директор IKEM признался только тогда, когда журналисты SZ предъявили письменную переписку между этими двумя людьми.
Руководить IKEM будет нынешний заместитель директора Йиржи Малы. «Его задача заключается прежде всего в том, чтобы обеспечить дальнейшее качественное функционирование IKEM, разрешить внутренние споры, проконтролировать беспрепятственное осуществление инвестиций и заверить общественность в том, что сложившаяся ситуация не влияет на функционирование больницы и обслуживание пациентов», — сказал министр Валек.
Источник: seznamzpravy.cz
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