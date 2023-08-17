В армию Чехии уже поступают заявления о добровольном предпризыве
18 АВГУСТА 2023
18:03
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Если бы на кону стояла их жизнь, они были бы готовы защищать свою страну. Но они не хотят становиться кадровыми военными, да и времени на обучение у них нет. Поэтому армия недавно предложила им хотя бы зарегистрироваться, чтобы в случае необходимости их можно было быстро найти. Так называемая система добровольного предварительного призыва уже привлекла первых желающих, хотя действует она всего месяц.
«Почти тридцать человек записались и более сорока проявили интерес», — сообщила Právo пресс-секретарь Генерального штаба Магдалена Дворжакова (Magdalena Dvořáková). До сих пор в армию можно было попасть либо в качестве профессионального солдата, либо в качестве активного резервиста, либо в качестве участника добровольных военных учений. Добровольное предопределение — это четвертый вариант вступления в ряды национальной обороны. Это стало возможным благодаря поправке к закону о воинской повинности, вступившей в силу в конце июля. «Он не требует таких физических и временных затрат, как три предыдущих варианта», — пояснила пресс-секретарь Дворжакова.
База данных квалифицированных специалистов для военной службы
В новой системе участия граждан в обороне страны главное внимание уделяется привлечению квалифицированных специалистов. В отличие от других форм службы, эта база данных предоставляет наиболее гибкий формат взаимодействия с военными структурами.
Министр обороны Яна Чернохова (ODS) выразила надежду на то, что благодаря регистрации увеличится количество специалистов, готовых прийти на помощь государству в случае угрозы. «В первую очередь мы заинтересованы в технических специалистах различных направлений, от ИТ до инженерии», — поделилась пресс-секретарь. Эта форма участия идеально подходит для тех, кто желает внести свой вклад в благо страны, но по различным причинам не может вступить в активный резерв или участвовать в военных учениях.
Летчик Милан С. из Остравы уже задумался о возможности участия: «Преимущество очевидно. Армии больше не придется разбираться в моих навыках. Учитывая мою лицензию пилота, было бы нецелесообразно отправлять меня куда-то ещё», — делится он, рассматривая гипотетическую ситуацию мобилизации в условиях чрезвычайной обстановки.
Вовлечение граждан в оборону государства: новые возможности
С целью включения граждан в процесс обороны страны была разработана система добровольного предопределения. «Если обстановка в области безопасности ухудшится, наш список будет уже готов. Это дает нам уверенность в том, что в нужный момент можно полагаться на определенных людей», — заявил начальник отдела призыва Министерства обороны Ростислав Болек для Právo.
Для участия в программе можно подать заявку в возрасте от 18 до 60 лет, при условии подтвержденного хорошего здоровья и отсутствия судимостей. Подача документов происходит через региональные военные штабы или призывные пункты. «Кандидат обсуждает свои пожелания по должности и сроку службы с представителем штаба», — пояснила пресс-секретарь Дворжакова. После регистрации кандидат получает звание рядового и может быть привлечен к участию в военных учениях для получения базовых навыков. Однако учения станут обязательными только при экстренных решениях правительства, согласованных с депутатами. Продолжительность учений составляет до 12 недель, как указано на официальном сайте армии.
Программа предусматривает участие вплоть до пяти лет, с возможностью последующего продления. «Если обстоятельства участника изменятся, например, по здоровью или месту проживания, он должен уведомить региональный штаб», — добавила Дворжакова.
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