Минфин Чехии ухудшил экономический прогноз, ВВП будет снижаться
19 АВГУСТА 2023
11:00
203
Министерство финансов ухудшило экономический прогноз на текущий год. Ожидается, что валовой внутренний продукт снизится на 0,2% по сравнению с ростом на 0,1% в апреле. По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), причиной ухудшения прогноза является более значительное, чем ожидалось, падение потребления домашних хозяйств. Министерство сохранило оценку годовой инфляции на уровне 10,9%.
После экономической стагнации первого полугодия министерство заявило, что в третьем и четвертом кварталах экономика будет расти поквартально, но рост будет слабее, чем в прошлом году. В основном его сдерживает низкий уровень потребления домашних хозяйств из-за высокой инфляции. Инвестиции также находятся на низком уровне, особенно в частном секторе. Основным двигателем экономики является экспортная деятельность компаний, сказал Станюра.
В следующем году должно произойти восстановление экономики, и рост ВВП составит 2,3%. Министерство ухудшило свой прогноз в этом отношении по сравнению с апрелем, когда оно ожидало 3-процентного роста в следующем году. Оживление экономики будет происходить в основном за счет восстановления спроса со стороны домашних хозяйств.
В прогнозе уже учтено влияние правительственного пакета мер по консолидации экономики. Давид Прушвич, директор департамента экономической политики Министерства финансов, сказал, что, согласно экономическим моделям, пакет мер приведет к сокращению ВВП примерно на 0,3%. Однако, по его словам, начало реализации пакета является своевременным, поскольку экономика уже преодолела стагнацию и находится в фазе роста.
Инфляция в ЕС замедлилась, в Чехии остается одной из самых высоких
Министерство сохранило оценку инфляции на текущий год на уровне 10,9%. В следующем году прогнозируется замедление годового роста потребительских цен до 2,8%. Станюра отметил, что министерство более пессимистично в своих оценках, чем Чешский национальный банк, который заявил, что среднегодовая инфляция в следующем году составит 2,1%.
Рынок труда останется перегретым в этом и следующем году, считает Станюра. Согласно методике Чешского статистического управления, прогнозируется рост безработицы до 2,8% в этом году с 2,3% в прошлом году и 2,7% в следующем. В апреле министерство ожидало, что в этом году безработица составит 3%.
По словам Прушвича, длительный низкий уровень безработицы, несмотря на замедление экономического роста, имеет структурные причины и связан с демографическими изменениями в Чехии. По его словам, в связи со старением населения за последнее десятилетие рынок труда покинуло около 600 000 человек. Станюра отметил, что иностранные инвесторы, приходящие в Чехию, больше всего беспокоятся о том, найдут ли они достаточно качественных работников.
Прогноз также предсказывает дефицит государственного бюджета в размере 3,6% ВВП в этом году после 3,2% ВВП в прошлом году. Ожидается, что государственный долг вырастет до 44,7% ВВП с 44,2% ВВП в прошлом году.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19 АВГУСТА 2023
09:14
483
18 АВГУСТА 2023
23:00
666
18 АВГУСТА 2023
20:30
685
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
19 АВГУСТА 2023
12:00
1958
19 АВГУСТА 2023
09:14
483
18 АВГУСТА 2023
23:00
666
18 АВГУСТА 2023
20:30
685
18 АВГУСТА 2023
19:30
407
18 АВГУСТА 2023
18:03
859
18 АВГУСТА 2023
16:35
628
18 АВГУСТА 2023
15:30
1106
18 АВГУСТА 2023
14:35
489
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.