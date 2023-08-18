Минфин Чехии ухудшил экономический прогноз, ВВП будет снижаться

После экономической стагнации первого полугодия министерство заявило, что в третьем и четвертом кварталах экономика будет расти поквартально, но рост будет слабее, чем в прошлом году. В основном его сдерживает низкий уровень потребления домашних хозяйств из-за высокой инфляции. Инвестиции также находятся на низком уровне, особенно в частном секторе. Основным двигателем экономики является экспортная деятельность компаний, сказал Станюра.





В следующем году должно произойти восстановление экономики, и рост ВВП составит 2,3%. Министерство ухудшило свой прогноз в этом отношении по сравнению с апрелем, когда оно ожидало 3-процентного роста в следующем году. Оживление экономики будет происходить в основном за счет восстановления спроса со стороны домашних хозяйств.





В прогнозе уже учтено влияние правительственного пакета мер по консолидации экономики. Давид Прушвич, директор департамента экономической политики Министерства финансов, сказал, что, согласно экономическим моделям, пакет мер приведет к сокращению ВВП примерно на 0,3%. Однако, по его словам, начало реализации пакета является своевременным, поскольку экономика уже преодолела стагнацию и находится в фазе роста.





Инфляция в ЕС замедлилась, в Чехии остается одной из самых высоких





Министерство сохранило оценку инфляции на текущий год на уровне 10,9%. В следующем году прогнозируется замедление годового роста потребительских цен до 2,8%. Станюра отметил, что министерство более пессимистично в своих оценках, чем Чешский национальный банк, который заявил, что среднегодовая инфляция в следующем году составит 2,1%.





Рынок труда останется перегретым в этом и следующем году, считает Станюра. Согласно методике Чешского статистического управления, прогнозируется рост безработицы до 2,8% в этом году с 2,3% в прошлом году и 2,7% в следующем. В апреле министерство ожидало, что в этом году безработица составит 3%.





По словам Прушвича, длительный низкий уровень безработицы, несмотря на замедление экономического роста, имеет структурные причины и связан с демографическими изменениями в Чехии. По его словам, в связи со старением населения за последнее десятилетие рынок труда покинуло около 600 000 человек. Станюра отметил, что иностранные инвесторы, приходящие в Чехию, больше всего беспокоятся о том, найдут ли они достаточно качественных работников.





Прогноз также предсказывает дефицит государственного бюджета в размере 3,6% ВВП в этом году после 3,2% ВВП в прошлом году. Ожидается, что государственный долг вырастет до 44,7% ВВП с 44,2% ВВП в прошлом году.











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