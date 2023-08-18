ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чешские СМИ: в ходе войны в Украине погибли более 200 000 солдат

Новости 420on
19 АВГУСТА 2023
18:00
250
В результате войны между Россией и Украиной были убиты или ранены около 500 тыс. солдат, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников. Более того, число погибших в ходе почти полуторагодичного конфликта, спровоцированного Москвой, в последние месяцы стремительно растет, поскольку Киев пытается вернуть утраченные территории.
По данным американских официальных лиц, с российской стороны на сегодняшний день погибло до 120 тыс. военнослужащих, еще 170-180 тыс. получили ранения. С украинской стороны, по их оценкам, погибло около 70 тыс. солдат и 100-120 тыс. раненых.

Однако американские официальные лица признают, что получить точные цифры очень сложно, не в последнюю очередь потому, что Москва занижает количество убитых и раненых своих солдат, а Киев вообще не публикует никаких данных. Однако очевидно, что за время трехмесячного украинского контрнаступления число убитых на востоке Украины возросло.

Оценки официальных лиц в Вашингтоне, основанные, в частности, на спутниковых снимках, перехваченных сообщениях и социальных сетях, также свидетельствуют о том, что в распоряжении России находится гораздо большее количество военных. В общей сложности, включая запас и военизированные формирования, их насчитывается около 1,3 млн по сравнению с примерно 500 тыс. военнослужающих украинской стороны.

Источник: ceskenoviny.cz


Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
19 АВГУСТА 2023
16:05
17551
О ПРАГЕ
ГДЕ УСТРОИТЬ ГРИЛЬ И БАРБЕКЮ В ПРАГЕ
19 АВГУСТА 2023
12:00
2112
О ПРАГЕ
АЖИОТАЖ НА КУПАНИЕ: КАКИЕ БАССЕЙНЫ В ПРАГЕ ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ
19 АВГУСТА 2023
11:00
403
ОБЩЕСТВО
МИНФИН ЧЕХИИ УХУДШИЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ, ВВП БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ
19 АВГУСТА 2023
09:14
754
ОБЩЕСТВО
ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СРЕДНЕМУ КЛАССУ? ТОГДА ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ ВАМ НЕ ГРОЗЯТ
18 АВГУСТА 2023
23:00
847
ОБЩЕСТВО
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ДОМОГАТЕЛЬСТВЕ К ПОДРОСТКУ РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПОЛИЦИЕЙ ПРАГИ
18 АВГУСТА 2023
22:00
1621
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ПРЕКРАТИТ ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИЙ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
18 АВГУСТА 2023
20:30
850
ОБРАЗОВАНИЕ
БУДУЩИМ СТУДЕНТАМ ПРАЖСКИХ ВУЗОВ НЕ ПОЗАВИДУЕШЬ: КОНКУРЕНЦИЯ РАСТЕТ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ
18 АВГУСТА 2023
19:30
483
ОБЩЕСТВО
ДИРЕКТОР IKEM ПОДАЛ В ОТСТАВКУ ИЗ-ЗА СВОЕГО КРЕДИТНОГО БИЗНЕСА
18 АВГУСТА 2023
18:03
982
ОБЩЕСТВО
В АРМИЮ ЧЕХИИ УЖЕ ПОСТУПАЮТ ЗАЯВЛЕНИЯ О ДОБРОВОЛЬНОМ ПРЕДПРИЗЫВЕ
18 АВГУСТА 2023
16:35
715
ОБЩЕСТВО
КЛИМАТ НЕ ВОССТАНОВИТСЯ ДАЖЕ В ТЕЧЕНИЕ 30 ЛЕТ. МИНИСТР ЧЕХИИ ОБЕСПОКОЕН