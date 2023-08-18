Чешские СМИ: в ходе войны в Украине погибли более 200 000 солдат
19 АВГУСТА 2023
18:00
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В результате войны между Россией и Украиной были убиты или ранены около 500 тыс. солдат, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников. Более того, число погибших в ходе почти полуторагодичного конфликта, спровоцированного Москвой, в последние месяцы стремительно растет, поскольку Киев пытается вернуть утраченные территории.
По данным американских официальных лиц, с российской стороны на сегодняшний день погибло до 120 тыс. военнослужащих, еще 170-180 тыс. получили ранения. С украинской стороны, по их оценкам, погибло около 70 тыс. солдат и 100-120 тыс. раненых.
Однако американские официальные лица признают, что получить точные цифры очень сложно, не в последнюю очередь потому, что Москва занижает количество убитых и раненых своих солдат, а Киев вообще не публикует никаких данных. Однако очевидно, что за время трехмесячного украинского контрнаступления число убитых на востоке Украины возросло.
Оценки официальных лиц в Вашингтоне, основанные, в частности, на спутниковых снимках, перехваченных сообщениях и социальных сетях, также свидетельствуют о том, что в распоряжении России находится гораздо большее количество военных. В общей сложности, включая запас и военизированные формирования, их насчитывается около 1,3 млн по сравнению с примерно 500 тыс. военнослужающих украинской стороны.
Источник: ceskenoviny.cz
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