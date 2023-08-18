Чешские СМИ: в ходе войны в Украине погибли более 200 000 солдат

По данным американских официальных лиц, с российской стороны на сегодняшний день погибло до 120 тыс. военнослужащих, еще 170-180 тыс. получили ранения. С украинской стороны, по их оценкам, погибло около 70 тыс. солдат и 100-120 тыс. раненых.





Однако американские официальные лица признают, что получить точные цифры очень сложно, не в последнюю очередь потому, что Москва занижает количество убитых и раненых своих солдат, а Киев вообще не публикует никаких данных. Однако очевидно, что за время трехмесячного украинского контрнаступления число убитых на востоке Украины возросло.





Оценки официальных лиц в Вашингтоне, основанные, в частности, на спутниковых снимках, перехваченных сообщениях и социальных сетях, также свидетельствуют о том, что в распоряжении России находится гораздо большее количество военных. В общей сложности, включая запас и военизированные формирования, их насчитывается около 1,3 млн по сравнению с примерно 500 тыс. военнослужающих украинской стороны.









