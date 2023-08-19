Чехия подготовит специальную программу для добровольного возвращения украинских беженцев на родину

По данным Министерства внутренних дел, в конце прошлой недели в Чехии находилось 360 900 беженцев из Украины, имеющих временные визы, большинство из них — женщины и дети.



«Необходимо реагировать на растущий спрос со стороны иностранцев на помощь в возвращении на Украину. Хотя ситуация в Украине во многом неудовлетворительна, целесообразно предлагать помощь тем, кто выражает желание вернуться», — заявили авторы поправки.



В сопроводительных документах к поправке они отмечают, что развитие событий пока не свидетельствует о скором окончании войны и о том, что беженцы смогут вернуться.



Возможное продление срока пребывания беженцев из Украины



Правила добровольного возвращения уже регулируются законом об иностранцах. МВД оплатит билет на автобус или авиабилет, а сотрудники окажут помощь при регистрации.



По мнению Министерства внутренних дел, существующие общие правила не являются достаточно подходящими и гибкими, поэтому будет разработана специальная программа. Правительство определит, что именно государство будет предоставлять военным беженцам при добровольном возвращении. Также будут выделены средства на эти цели. Беженцы смогут обращаться за помощью в добровольном возвращении. Министерство внутренних дел оплатит часть расходов.



Такая помощь может быть оказана только один раз. Если в дальнейшем возвращенцы захотят получить долгосрочную визу в Чехии в установленный срок, то сначала они должны будут вернуть половину предоставленной помощи. «Если сумма не будет возвращена, то такое заявление на получение вида на жительство неприемлемо», — отмечают авторы предложения.



По данным опроса, проведенного компанией PAQ Research совместно с социологами Академии наук, в июне четверть беженцев точно хотели бы вернуться на родину. Год назад таких была треть. Половина респондентов определенно хочет остаться за границей.



«Не заставляйте беженцев возвращаться»



В июне Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в своем заявлении о возвращении беженцев отметило, что на Украине сохраняется большая потребность в гуманитарной помощи и, несмотря на усилия по восстановлению страны, возвращение большего количества людей не представляется возможным.



Эксперты призвали принимающие государства не принуждать беженцев к возвращению, а разрешить им более короткие поездки домой без лишения защиты. Визиты могут помочь в принятии решения.



«Решение о возвращении должно быть хорошо информированным и полностью добровольным — без стимулов к преждевременному возвращению, включая ограничение доступа к правовому статусу, документации, социальным системам или другим правам и помощи в принимающих странах», — пишет УВКБ ООН.



По словам представителей гуманитарных организаций, многие беженцы возвращаются также из-за июльских изменений в финансовой поддержке, на эту сумму трудно прожить. Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) отрицает это. Он заявил журналистам, что изменения способствовали повышению активности беженцев, и у большего их числа появилась работа.











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