Нашествие летучих мышей — более 400 обнаружено в больнице в Либерце

«Это очень распространенный вид летучих мышей, который любит посещать городские квартиры теплыми летними вечерами. Но мы не знаем, почему нашествие этих летучих мышей так интенсивно в Либерецком регионе. В любом случае, вероятно, в эти дни не стоит слишком часто открывать окна на ночь», — сказал Петр Штыбло из Чешского союза охраны природы.



В либерецкой больнице летучие мыши выбрали коридор инфекционного и кожного отделения. «Там были старые окна, их оставили открытыми, и летучие мыши залетели туда через форточку. Но они не могут вернуться обратно тем же путем», — рассказала Právo Вероника Краусова из центра помощи нуждающимся животным Archa в Либереце.



Краусова отловила летучих мышей в больнице в пятницу, а ее коллега Ивана Ханквенцлова сделала это днем раньше. Она провела в больнице четыре с половиной часа и отловила 408 летучих мышей. «Это самое большое количество, с которым мы сталкивались до сих пор в ходе одного вторжения», — заявили защитники природы.



Однако новый рекорд летучих мышей оказался недолгим. В пятницу люди из компании Ark были вызваны для отлова летучих мышей в многоквартирном доме в Яблонец-над-Нисоу. «Старая бабушкина квартира с мебелью пятидесятых-шестидесятых годов. Там всегда темно, сейчас здесь никто не жил, было тихо. Это и привлекло летучих мышей», — пояснила Вероника Краусова.



По ее словам, количество летучих мышей, выловленных из этой квартиры, может достигать шестисот особей. «Но мы их еще не считали, нам придется туда вернуться, потому что десятки летучих мышей еще не пойманы», — сказала Краусова.



По словам Петра Штыбля, в некоторых городах нашествия летучих мышей происходят регулярно в период с середины августа до середины сентября.



«Нередко ночью в квартиру залетает более 200 таких незваных гостей. В основном это небольшие летучие мыши-свистуны. Причина такого поведения не совсем ясна. Большинство особей в этих группах — неопытный годовалый молодняк. Они ищут новые укрытия», — пояснил Стыбло.



Как защитить себя



Что делать, если летучая мышь выбрала ваш дом? «Закройте двери в другие комнаты, а в заселенной комнате широко распахните окна, откройте шторы и занавески, выключите свет», — советует Стыбло.



«Обычно летучие мыши быстро понимают, что совершили ошибку, и к утру вылетают сами. Затем, по крайней мере в течение 14 дней, обязательно закрывайте на ночь окна, включая форточки. Летучие мыши любят возвращаться в одни и те же жилища. Вы можете на 100% предотвратить проникновение летучих мышей, если установите на окна сетки от насекомых», — добавил Стыбло.



По его словам, открытые форточки — это ловушка для летучих мышей: они могут попасть внутрь, но не могут выбраться.



«Они также могут забираться в вазы, ведра, заползать в светильники и т.д. Они любят прятаться за картинами, часто висят на шторах и в портьерах. Если вы обнаружили присутствие летучих мышей, неплохо бы обыскать эти „тайники“», — предупреждает Петр Штыбло.



«Если летучих мышей в квартире немного и они в хорошем состоянии, можно собрать их в подготовленную коробку, используя перчатки или тряпку. Но ни в коем случае не трогайте летучих мышей голыми руками», — заключил он.











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