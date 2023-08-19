Аварийный сброс топлива немецкого Boeing 747 над Чехией: что известно на данный момент

Пресс-секретарь Немецкой службы авиационной безопасности (DFS) Утте Оттербайн подтвердила эту информацию. Однако, несмотря на ее заявление, в прессе возникло множество споров и путаницы относительно точного места сброса топлива.





Чешская служба управления воздушным движением (ŘLP) быстро реагировала на слухи и уточнения в социальных сетях, конкретно на платформе X (ранее известной как Twitter), заявив, что действия пилота были в полном соответствии с процедурами безопасности.





Тем временем немецкие СМИ продолжали обсуждение места сброса. Так, популярный таблоид Bild утверждал, что инцидент произошел над Чехией, близ границы с Германией. В свою очередь, информационный портал t-online предположил, что Boeing 747 осуществил сброс над горами Циттауэр-Гебирге на высоте 4300 метров, расположенных на чешско-немецкой границе. Этот репортаж поддерживался свидетельством жителя Бертсдорфа, который отметил, что видел не только низко летящий самолет, но и следы керосина в небе.



















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