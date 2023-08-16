Жара накрывает Чехию: подготовьтесь к тропическим температурам
21 АВГУСТА 2023
16:00
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Приготовьтесь к жарким дням! Метеорологи Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) подтвердили ранее озвученные прогнозы: Чехию ожидает волна жары.
Сегодня и во вторник, 22 августа, Чехию ожидают максимальные температуры до 34 градусов. Жителям юга и востока Моравии стоит быть готовыми к тому, что тропическая жара продержится до субботы.
Что касается понедельника, то, согласно прогнозу ČHMÚ, менее жарко будет только в северных районах Устецкого, Либерецкого и Краловегадецкого краев, в то время как на юге Моравии столбики термометров могут подняться даже выше 34 градусов.
«За счет притока теплого воздуха с сегодняшнего дня мы ожидаем, что температура превысит 31 градус на высоте до 600 метров. До конца рабочей недели в ряде районов, включая Южную Моравию, ожидаются показатели выше 31 градуса», — заявили метеорологи из ČHMÚ.
Держитесь в тени и носите с собой воду, а также следите за обновлениями прогноза погоды. Планируйте свои мероприятия на улице с учетом возможной жары, а лучше отложите их на более прохладное время.
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