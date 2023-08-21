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В Чехии появился новый вид млекопитающих — карликовая белозубка прибыла сюда из Африки

Новости 420on
21 АВГУСТА 2023
19:00
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Ученые из двух институтов Академии наук обнаружили новый для Чехии вид млекопитающих — карликовую белозубку. Крошечное насекомоядное животное родом из Северной Африки было отловлено осенью прошлого года, но когда именно оно попало в Чехию, пока неясно. Открытие представляет собой важный шаг для изучения биоразнообразия и понимания влияния изменения климата на миграцию видов, говорится в пресс-релизе академии.
Белозубая землеройка является 90-м видом млекопитающих, обитающих в Чехии. По оценкам ученых, она появилась в последние несколько лет, но точное время им неизвестно.

«В последнее время появились сообщения о том, что она появилась, например, в Швейцарии, или что благодаря людям она достигла Ирландии и Великобритании. Продвижение на север было заметным, и его появление здесь было предсказуемым», — говорит Жоэль Гоюй де Беллок, ведущий научный сотрудник группы из Института биологии позвоночных CAS в Брно, которая обнаружила белозубку. «Распространение на северо-восток, вероятно, связано с изменением климата и глобальным потеплением», — добавила она.

Специалисты впервые обнаружили млекопитающее во время полевого исследования домовой мыши, в котором они сотрудничали с учеными из Института физиологии и генетики животных.

«Мы поймали грызунов в живые ловушки, используя в качестве приманки овсяную муку, смешанную с сардинами. Вероятно, именно из-за рыбы в ловушки попались землеройки, которые, как и другие мелкие млекопитающие, осенью мигрируют к человеческим жилищам», — рассказала Барбора Вошлаерова из Института физиологии и генетики животных.

Ученым удалось отловить и идентифицировать 14 особей белозубой землеройки, используя ДНК из пяти населенных пунктов Карловарского края.

До настоящего времени в стране обитало семь видов этих животных, в том числе два вида — белобрюхий и серый. Из соседних стран им известно, что карликовая белозубка ведет себя довольно агрессивно и постепенно вытесняет другие, более мелкие виды.

Будет ли подобная тенденция наблюдаться в Чехии, покажут результаты планируемого трехлетнего проекта по наблюдению за этими животными и мониторингу их взаимодействия с местными видами. Проект начнется осенью.

Источник: novinky.cz


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животные Чехия Академия наук Чехии

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