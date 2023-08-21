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Чешские власти арестовали имущество семьи Обносова — торговца оружием, попавшего под санкции

Новости 420on
22 АВГУСТА 2023
11:00
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Управление финансового анализа (FAU) уже наложило арест на активы семьи российского торговца оружием Бориса Обносова в Чехии. Чиновники также заблокировали долю в его чешской компании. Это стало ответом на решение правительства внести Обносова и Зорикова в санкционный список.
Ростислав Зориков теперь не может продать или передать две квартиры в элитном комплексе в пражском районе Баррандов и двенадцать квартир в доме на Жижкове — они расположены в трехэтажном здании, которым Зориков, по данным земельного кадастра, владеет как физическое лицо. В нем также расположены компании, которые он в прошлом основал в Чехии. Именно перед этим домом недавно произошла драка Зорикова с антипутинским активистом.

Тесть Зорикова, Борис Обносов, возглавляет российский оружейный холдинг КТРВ (корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — российская корпорация, являющаяся одним из крупнейших производителей вооружений). «Он лично консультирует (российского лидера — ред.) Владимира Путина по ракетам и часто бывает в Кремле», — говорит Мария Певчих, соратница критика Кремля Алексея Навального.

Состояние семьи оружейника в Чехии оценивается более чем в 100 млн крон — самая большая доля записана только на зятя Обносова, Ростислава Зорикова. «Мы делаем все возможное, чтобы все те, кто связан с режимом Путина, кто активно ему помогает и кто получает выгоду от войны в Украине, были наказаны», — заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS).

FAU также заблокировала принадлежащую Зорикову компанию по аренде недвижимости Riomax. До введения санкций он успел перевести долю в другой чешской компании — Altera — на своего отца. «Несмотря на переводы внутри семьи, связь очевидна. И в то же время то, что члены семьи вовлечены в бизнес, сложившийся вокруг Министерства обороны России», — считает Кристина Вейнбендер, редактор сайта Investigace.

Согласно закону, введение национальных санкций может быть обжаловано в суде. В первой инстанции решение по делу будет принимать Городской суд Праги.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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