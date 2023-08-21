Сильные грозы и град ожидаются сегодня на востоке Чехии
22 АВГУСТА 2023
16:00
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Сильные грозы с градом пройдут в восточной половине Чешской Республики днем во вторник, 22 августа, предупреждает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).
Грозовое предупреждение действует с 15:00 до полуночи вторника для Южно-Моравского края, Оломоуцкого края, Злинского края, Моравско-Силезского края и отдельных районов Пардубицкого края и Высочины.
«Во второй половине дня и вечером вероятность сильных грозовых дождей возрастет, особенно в восточной половине территории. Их возникновение будет носить локальный характер, то есть они не появятся на всей территории, указанной в предупреждении. Они будут сопровождаться преимущественно ливневыми дождями около 40 мм, в меньшей степени — градом до двух сантиметров или порывами ветра 15-20 м/с (50-70 км/ч)», — говорится в предупреждении метеорологов, размещенном в социальных сетях.
Ожидается, что грозы будут перемещаться с востока на юго-восток, а наибольшая интенсивность их ожидается к вечеру. «В первой половине ночи грозы ослабеют и пойдут на убыль с запада», — добавили синоптики.
Что касается высоких температур, которые во вторник поднимутся до 31-35 °C, то срок большинства предупреждений истечет вечером во вторник, но тропическая жара сохранится в южной Моравии до субботы, 26 августа.
Хотя в ближайшие несколько дней на большей части территории ожидается некоторое понижение температуры, она все равно будет подниматься до отметки около 30 градусов. Более выраженный спад наступит в конце недели, когда дневные максимумы опустятся до 20 градусов, а ночные минимумы составят около 10 градусов.
К концу недели наступит похолодание и пройдут дожди.
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