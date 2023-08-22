Пришло ли время для сиесты в Чехии? Жаркое лето предлагает новый подход к рабочему дню
22 АВГУСТА 2023
23:00
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С летними месяцами приходят высокие температуры, вызывающие не только жажду отдыха, но и дискуссии о возможности пересмотра структуры рабочего дня. Возможно, пора посмотреть на южные страны и узнать, не стоит ли нам перенять традицию сиесты.
Мнение экспертов подтверждает, что пауза в самое жаркое время дня может быть не только приятной, но и полезной. Врачи говорят о снижении производительности и концентрации внимания в условиях сильной жары, что может повлиять на качество работы и здоровье. Доктор Йоханнес Ниссен, представитель Федеральной ассоциации врачей медицинских учреждений Германии, подчеркивает: «Когда на улице жарко, мы должны работать по графику южных стран: активно трудиться утром и делать паузу в самый жаркий час.»
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах поддерживает эту идею, назвав ее «предложением, заслуживающим внимания». Но решение не может быть принято однозначно: оно требует консенсуса между работодателями и работниками. В Чехии дискуссии на эту тему велись уже два десятилетия назад.
Современные исследования, в частности те, что проводились в Испании, подтверждают пользу сиесты для здоровья, работоспособности мозга и общей производительности. Однако внедрение длительного перерыва требует пересмотра всего ритма дня, включая время ужина и отдыха.
Тем не менее, Алеш Фарда из Института исследований глобальных изменений Чешской академии наук считает, что учитывая изменения климата, мы можем столкнуться с 40-градусной жарой, что сделает пересмотр рабочего дня необходимым. «Даже у нас в Чехии нельзя избежать таких обсуждений в условиях жаркого лета», — добавил он.
В итоге, учитывая глобальные климатические изменения и потребности современного общества, возможно, настало время для Чехии задуматься о внедрении сиесты в рабочий день. Это может стать новым шагом к созданию более комфортных условий работы и повышению качества жизни.
Источник
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах поддерживает эту идею, назвав ее «предложением, заслуживающим внимания». Но решение не может быть принято однозначно: оно требует консенсуса между работодателями и работниками. В Чехии дискуссии на эту тему велись уже два десятилетия назад.
Современные исследования, в частности те, что проводились в Испании, подтверждают пользу сиесты для здоровья, работоспособности мозга и общей производительности. Однако внедрение длительного перерыва требует пересмотра всего ритма дня, включая время ужина и отдыха.
Тем не менее, Алеш Фарда из Института исследований глобальных изменений Чешской академии наук считает, что учитывая изменения климата, мы можем столкнуться с 40-градусной жарой, что сделает пересмотр рабочего дня необходимым. «Даже у нас в Чехии нельзя избежать таких обсуждений в условиях жаркого лета», — добавил он.
В итоге, учитывая глобальные климатические изменения и потребности современного общества, возможно, настало время для Чехии задуматься о внедрении сиесты в рабочий день. Это может стать новым шагом к созданию более комфортных условий работы и повышению качества жизни.
Источник
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