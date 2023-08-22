Госинспекция Чехии предупредила об опасном курином мясе из Tesco

«В связи с тем, что данный продукт был маркирован „Использовать до: 26.07.2023“, он больше не поступает в продажу. Однако SZPI настоятельно рекомендует всем потребителям, у которых этот продукт может находиться дома в замороженном виде, не употреблять его. Замораживание продукта практически не влияет на бактериальное загрязнение», — предупредил Марек Бартик от имени SZPI.





Упаковка имела маркировку Tesco Kuřecí prsní řízek, šarže: 23293102, chov a porážka: Ukrajina, baleno společností WE Trade, Horné Saliby, Slovensko. Сообщение об обнаружении небезопасного продукта было внесено инспекторами в Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах (RASFF).





Проба была отобрана SZPI в рамках планового экстренного микробиологического контроля. Инспекция возбудила административное дело в отношении оператора магазина с целью наложения штрафа.





В июле SZPI обратила внимание на две партии курицы без субпродуктов, происходящих из Украины, которые были обнаружены в магазинах JIP East Bohemia в Ческе-Будеёвице и Гаррахове. Эти образцы также содержали сальмонеллу.











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