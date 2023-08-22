Госинспекция Чехии предупредила об опасном курином мясе из Tesco
23 АВГУСТА 2023
07:00
345
Государственная инспекция сельского хозяйства и продовольствия (SZPI) предупредила об опасности куриного мяса из сети магазинов Tesco. Куриные грудки, поступившие из Украины и упакованные в Словакии, содержали бактерию salmonella infantis, вызывающую сальмонеллез. Мясо обнаружили инспекторы в магазине в городе Мост, но оно уже не продается.
«В связи с тем, что данный продукт был маркирован „Использовать до: 26.07.2023“, он больше не поступает в продажу. Однако SZPI настоятельно рекомендует всем потребителям, у которых этот продукт может находиться дома в замороженном виде, не употреблять его. Замораживание продукта практически не влияет на бактериальное загрязнение», — предупредил Марек Бартик от имени SZPI.
Упаковка имела маркировку Tesco Kuřecí prsní řízek, šarže: 23293102, chov a porážka: Ukrajina, baleno společností WE Trade, Horné Saliby, Slovensko. Сообщение об обнаружении небезопасного продукта было внесено инспекторами в Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах (RASFF).
Проба была отобрана SZPI в рамках планового экстренного микробиологического контроля. Инспекция возбудила административное дело в отношении оператора магазина с целью наложения штрафа.
В июле SZPI обратила внимание на две партии курицы без субпродуктов, происходящих из Украины, которые были обнаружены в магазинах JIP East Bohemia в Ческе-Будеёвице и Гаррахове. Эти образцы также содержали сальмонеллу.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22 АВГУСТА 2023
23:00
823
22 АВГУСТА 2023
20:10
1793
22 АВГУСТА 2023
19:00
818
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
22 АВГУСТА 2023
23:00
823
22 АВГУСТА 2023
20:10
1793
22 АВГУСТА 2023
19:00
818
22 АВГУСТА 2023
17:30
1012
22 АВГУСТА 2023
16:00
1115
22 АВГУСТА 2023
14:30
1438
22 АВГУСТА 2023
13:00
646
22 АВГУСТА 2023
12:00
2432
22 АВГУСТА 2023
11:00
868
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.