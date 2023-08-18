Ураган в Брно: поваленные деревья, разрушенные крыши и остановка движения поездов

Пожарные бригады вели беспрерывную работу с 16:00 до 22:00, обслуживая примерно 65 происшествий. По словам Штепана Комосны, пресс-секретаря Южноморавской пожарной службы, большинство вызовов были связаны с поваленными деревьями в районе Брно. «Кроме того, нам приходилось заниматься поврежденными крышами, особенно в здании на улице Гаецка», — отметил Комосны.





Пассажирам приходилось искать альтернативные способы передвижения, так как движение поездов от главного вокзала Брно до Хрлице было приостановлено из-за поваленного дерева на линии электропередач. Вместо этого было предложено автобусное сообщение. Железнодорожное движение было восстановленно в ночные часы.





Кроме того, пожарные были задействованы и из-за грозы, которая формировалась около 19:00 в районе Зноймо и двигалась в направлении южной части Брно.





Городские службы продолжают работу по устранению последствий стихийного бедствия и восстановлению повседневной жизни жителей.













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