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Ураган в Брно: поваленные деревья, разрушенные крыши и остановка движения поездов

Анастасия Князева
23 АВГУСТА 2023
14:30
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Вечерний Брно внезапно оказался во власти стихии. Прошедший в 18:00 сильный ураган оставил за собой целый ряд разрушений: деревья были вырваны с корнем, крыши некоторых домов разрушены. Особенно пострадало железнодорожное сообщение на линии Брно-Хрлице.
Пожарные бригады вели беспрерывную работу с 16:00 до 22:00, обслуживая примерно 65 происшествий. По словам Штепана Комосны, пресс-секретаря Южноморавской пожарной службы, большинство вызовов были связаны с поваленными деревьями в районе Брно. «Кроме того, нам приходилось заниматься поврежденными крышами, особенно в здании на улице Гаецка», — отметил Комосны.

Пассажирам приходилось искать альтернативные способы передвижения, так как движение поездов от главного вокзала Брно до Хрлице было приостановлено из-за поваленного дерева на линии электропередач. Вместо этого было предложено автобусное сообщение. Железнодорожное движение было восстановленно в ночные часы.

Кроме того, пожарные были задействованы и из-за грозы, которая формировалась около 19:00 в районе Зноймо и двигалась в направлении южной части Брно.

Городские службы продолжают работу по устранению последствий стихийного бедствия и восстановлению повседневной жизни жителей.



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