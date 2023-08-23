«Справедливая цена — 40 тысяч». Получение водительских прав в Чехии дорожает

На текущий момент стоимость курса для получения прав категории B во многих городах Чехии превысила отметку в 20 000 крон. Проведенное исследование показывает, что Чехия занимает последнее место в ЕС по уровню цен на водительское обучение.



Представители автошкол отмечают резкий рост своих затрат, особенно после начала пандемии. Так, Патрик Носек, владелец крупной сети автошкол, указал на рост цен с 14 000 до 23 000 чешских крон. Роман Кржиж, совладелец автошколы в Праге, подтверждает аналогичную динамику.



По словам экспертов, главными причинами роста являются инфляция, увеличение цен на топливо и рост зарплат сотрудников. Так, Мирослав Браниш, владелец автошколы, отметил значительное увеличение стоимости бензина и других затрат.



Однако стоит учесть, что основную часть стоимости курса формирует практическая часть обучения — время, проведенное студентом за рулем.



Сравнивая чешскую ситуацию с европейским контекстом, можно заметить, что Чехия зафиксировала самый высокий рост стоимости обучения — почти на 20%. За ней следуют такие страны, как Болгария, Италия, Литва и Польша. Наименьший рост зафиксирован в Хорватии, а на Кипре цены даже снизились.



Владельцы автошкол в Чехии рассказывают о растущих затратах, приводящих к повышению цен на обучение вождению. Витезслав Фила, директор автошколы в Литомышле, отмечает, что для сохранения качественного обучения было необходимо увеличить зарплаты инструкторам. «Качество услуги должно соответствовать установленной цене. Однако даже текущие цены курсов не соответствуют фактическим затратам,» — комментирует Фила.



Обучение для получения водительских прав группы В включает в себя минимум 28 уроков по 45 минут каждый. Часто студенты проходят два урока подряд общей длительностью в 90 минут. К этому добавляется 10 часов теории, хотя также предоставляется возможность индивидуального изучения материала с последующими консультациями.



По словам Патрика Носека, многие автошколы планируют дальнейшее повышение цен. «Раньше уроки вождения обходились в 8 тысяч крон, что, теперь нереально. Справедливая цена обучения в наших условиях должна приближаться к 40 тысячам. Многие предприниматели в этой сфере, унаследовавшие бизнес, не умеют или боятся устанавливать адекватные цены, что в итоге сказывается на качестве услуг», — подчеркивает он.



Основной проблемой, по мнению экспертов, является не столько ценообразование, сколько отношение к процессу обучения. Носек добавляет: «Существует мнение, что автошколы просто формально выдают права, не уделяя должного внимания качеству обучения. Эта проблема особенно актуальна в небольших городах. Горожане больших городов, таких как Прага, осознают риски обучения вождению без профессионалов. Ситуация на крупном перекрестке может стать настоящим испытанием для неопытного водителя».



Таким образом, перед владельцами автошкол стоит задача не только коррекции цен, но и изменения отношения к процессу обучения с акцентом на качестве и безопасности.













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