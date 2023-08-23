ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

«Справедливая цена — 40 тысяч». Получение водительских прав в Чехии дорожает

Анастасия Князева
23 АВГУСТА 2023
21:00
379
В последние три года в Чехии наблюдается заметное увеличение стоимости обучения для получения водительских прав. Автошколы утверждают, что ранее цена курсов была неадекватно низкой, и уточняют, что рост цен не ограничивается изменениями в стоимости топлива.
На текущий момент стоимость курса для получения прав категории B во многих городах Чехии превысила отметку в 20 000 крон. Проведенное исследование показывает, что Чехия занимает последнее место в ЕС по уровню цен на водительское обучение.

Представители автошкол отмечают резкий рост своих затрат, особенно после начала пандемии. Так, Патрик Носек, владелец крупной сети автошкол, указал на рост цен с 14 000 до 23 000 чешских крон. Роман Кржиж, совладелец автошколы в Праге, подтверждает аналогичную динамику.

По словам экспертов, главными причинами роста являются инфляция, увеличение цен на топливо и рост зарплат сотрудников. Так, Мирослав Браниш, владелец автошколы, отметил значительное увеличение стоимости бензина и других затрат.

Однако стоит учесть, что основную часть стоимости курса формирует практическая часть обучения — время, проведенное студентом за рулем.

Сравнивая чешскую ситуацию с европейским контекстом, можно заметить, что Чехия зафиксировала самый высокий рост стоимости обучения — почти на 20%. За ней следуют такие страны, как Болгария, Италия, Литва и Польша. Наименьший рост зафиксирован в Хорватии, а на Кипре цены даже снизились.

Владельцы автошкол в Чехии рассказывают о растущих затратах, приводящих к повышению цен на обучение вождению. Витезслав Фила, директор автошколы в Литомышле, отмечает, что для сохранения качественного обучения было необходимо увеличить зарплаты инструкторам. «Качество услуги должно соответствовать установленной цене. Однако даже текущие цены курсов не соответствуют фактическим затратам,» — комментирует Фила.

Обучение для получения водительских прав группы В включает в себя минимум 28 уроков по 45 минут каждый. Часто студенты проходят два урока подряд общей длительностью в 90 минут. К этому добавляется 10 часов теории, хотя также предоставляется возможность индивидуального изучения материала с последующими консультациями.

По словам Патрика Носека, многие автошколы планируют дальнейшее повышение цен. «Раньше уроки вождения обходились в 8 тысяч крон, что, теперь нереально. Справедливая цена обучения в наших условиях должна приближаться к 40 тысячам. Многие предприниматели в этой сфере, унаследовавшие бизнес, не умеют или боятся устанавливать адекватные цены, что в итоге сказывается на качестве услуг», — подчеркивает он.

Основной проблемой, по мнению экспертов, является не столько ценообразование, сколько отношение к процессу обучения. Носек добавляет: «Существует мнение, что автошколы просто формально выдают права, не уделяя должного внимания качеству обучения. Эта проблема особенно актуальна в небольших городах. Горожане больших городов, таких как Прага, осознают риски обучения вождению без профессионалов. Ситуация на крупном перекрестке может стать настоящим испытанием для неопытного водителя».

Таким образом, перед владельцами автошкол стоит задача не только коррекции цен, но и изменения отношения к процессу обучения с акцентом на качестве и безопасности.



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.


автошкола Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
23 АВГУСТА 2023
22:00
195
ЖИЗНЬ
БЫСТРЫЕ РАЗВОДЫ В ЧЕХИИ: СУДЫ НЕ БУДУТ ВЫЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ РАЗРЫВА
23 АВГУСТА 2023
20:00
661
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ УЖЕСТОЧИЛА ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ БЕЖЕНЦАМ И СЭКОНОМИЛА СРЕДСТВА
23 АВГУСТА 2023
19:00
268
ЭКОНОМИКА
ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ К СБЕРЕЖЕНИЯМ И ИНВЕСТИЦИЯМ В 2023 ГОДУ
23 АВГУСТА 2023
13:00
656
БИЗНЕС
УКРАИНСКАЯ NOVA POST ХОЧЕТ ОТКРЫТЬ БОЛЬШЕ ОТДЕЛЕНИЙ В ЧЕХИИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
23 АВГУСТА 2023
22:55
61
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН ПОГИБ ПРИ КРУШЕНИИ ЧАСТНОГО САМОЛЕТА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
23 АВГУСТА 2023
22:00
195
ЖИЗНЬ
БЫСТРЫЕ РАЗВОДЫ В ЧЕХИИ: СУДЫ НЕ БУДУТ ВЫЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ РАЗРЫВА
23 АВГУСТА 2023
20:00
661
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ УЖЕСТОЧИЛА ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ БЕЖЕНЦАМ И СЭКОНОМИЛА СРЕДСТВА
23 АВГУСТА 2023
19:00
268
ЭКОНОМИКА
ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ К СБЕРЕЖЕНИЯМ И ИНВЕСТИЦИЯМ В 2023 ГОДУ
23 АВГУСТА 2023
17:30
624
ОБЩЕСТВО
ШКОЛЬНЫЙ ЗАВХОЗ ИЗ ПРАГИ ДОМОГАЛСЯ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ. ЕГО ЖДЕТ КАСТРАЦИЯ
23 АВГУСТА 2023
16:00
1445
ОБЩЕСТВО
СООБЩЕНИЯ О НАПАДЕНИЯХ НА УКРАИНЦЕВ В ЧЕХИИ — ЛИШЬ ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА
23 АВГУСТА 2023
14:30
648
ОБЩЕСТВО
УРАГАН В БРНО: ПОВАЛЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ, РАЗРУШЕННЫЕ КРЫШИ И ОСТАНОВКА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
23 АВГУСТА 2023
13:00
656
БИЗНЕС
УКРАИНСКАЯ NOVA POST ХОЧЕТ ОТКРЫТЬ БОЛЬШЕ ОТДЕЛЕНИЙ В ЧЕХИИ
23 АВГУСТА 2023
11:30
2371
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦУ ПРОЛОМИЛИ ЧЕРЕП ВО ВРЕМЯ ДРАКИ НА ДИСКОТЕКЕ В ЧЕХИИ
23 АВГУСТА 2023
10:00
3091
ОБЩЕСТВО
«ВЫ ИЗ УКРАИНЫ?» — СПРОСИЛ ВОДИТЕЛЬ У ЖЕНЩИН, А ЗАТЕМ ЖЕСТОКО ИХ ИЗБИЛ