Двое детей утонули в открытом бассейне в Чехии

Расследование касается подозрений в убийстве по неосторожности.



Пресс-секретарь полиции Илона Газдошова подтвердила, что во вторник днем двое детей утонули в плавательном бассейне Клучек в районе Лоун.



Полиция не сообщила ни возраст детей, ни дальнейшие подробности того, как предположительно произошла трагедия.



«Будут допрошены свидетели, будет проведено расследование, в связи с характером дела мы не раскрываем подробностей», — сказала в среду пресс-секретарь, добавив, что детективы расследуют дело по подозрению в убийстве по неосторожности.



Руководство бассейна, который закрыт до дальнейшего уведомления, также сообщило о трагедии.



Сервер iDnes.cz, обративший внимание на этот случай, со ссылкой на анонимный источник сообщил, что погибшие, предположительно, были братом и сестрой, которые находились в сопровождении взрослых, но не родителей. По данным сервера, тела детей были найдены в бассейне после их поисков.











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