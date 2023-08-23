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Двое детей утонули в открытом бассейне в Чехии

Новости 420on
24 АВГУСТА 2023
07:00
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Обстоятельства трагедии, в результате которой двое несовершеннолетних детей утонули в открытом бассейне в Лоунском районе, выясняют криминалисты.
Расследование касается подозрений в убийстве по неосторожности. 

Пресс-секретарь полиции Илона Газдошова подтвердила, что во вторник днем двое детей утонули в плавательном бассейне Клучек в районе Лоун.

Полиция не сообщила ни возраст детей, ни дальнейшие подробности того, как предположительно произошла трагедия.

«Будут допрошены свидетели, будет проведено расследование, в связи с характером дела мы не раскрываем подробностей», — сказала в среду пресс-секретарь, добавив, что детективы расследуют дело по подозрению в убийстве по неосторожности.

Руководство бассейна, который закрыт до дальнейшего уведомления, также сообщило о трагедии.

Сервер iDnes.cz, обративший внимание на этот случай, со ссылкой на анонимный источник сообщил, что погибшие, предположительно, были братом и сестрой, которые находились в сопровождении взрослых, но не родителей. По данным сервера, тела детей были найдены в бассейне после их поисков.

Источник: novinky.cz



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