Сильные грозы и резкое похолодание ожидаются на западе и юге Чехии
24 АВГУСТА 2023
17:00
37
Грозовое предупреждение действует с 22:00 сегодняшнего дня до 03:00 пятницы в Южночешском, Пльзеньском и Карловарском краях. По прогнозам метеорологов, наибольшую опасность представляют порывы ветра до 70 км/ч, в горных районах — до 90 км/ч.
Несмотря на высокие температуры вплоть до пятницы, к выходным ожидается похолодание. До этого температура выше 31 градуса ожидается в Южной Богемии, Пльзенском, Среднечешском краях, Праге, а также частично в Устецком и Южноморавском краях.
Пятница обещает быть еще более жаркой с показателями от 31 до 35 градусов в нижней и средней части страны, однако на западе температура останется в районе 30 градусов.
К выходным ожидается заметное похолодание: в субботу температура не превысит 30 градусов, а в воскресенье опустится ниже 25. При этом на востоке Чехии будет немного теплее. На протяжении выходных сохраняется вероятность сильных гроз, особенно на западе страны, где вечером могут пройти дожди.
Данные о погодных изменениях предоставлены Чешским гидрометеорологическим институтом (ČHMÚ). В своем утреннем сообщении в Facebook эксперты института подчеркнули, что хотя утро в четверг оказалось прохладнее предыдущего дня, приток теплого воздуха с юго-запада приведет к повышению температуры до 29-33 градусов.
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
24 АВГУСТА 2023
15:30
516
24 АВГУСТА 2023
14:30
143
24 АВГУСТА 2023
13:00
323
24 АВГУСТА 2023
12:00
243
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
24 АВГУСТА 2023
15:30
516
24 АВГУСТА 2023
14:30
143
24 АВГУСТА 2023
13:00
323
24 АВГУСТА 2023
12:00
243
24 АВГУСТА 2023
11:21
412
24 АВГУСТА 2023
10:00
1562
24 АВГУСТА 2023
08:30
977
24 АВГУСТА 2023
07:00
1367
23 АВГУСТА 2023
22:55
1200
23 АВГУСТА 2023
22:00
740
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.