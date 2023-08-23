Сильные грозы и резкое похолодание ожидаются на западе и юге Чехии

Несмотря на высокие температуры вплоть до пятницы, к выходным ожидается похолодание. До этого температура выше 31 градуса ожидается в Южной Богемии, Пльзенском, Среднечешском краях, Праге, а также частично в Устецком и Южноморавском краях.





Пятница обещает быть еще более жаркой с показателями от 31 до 35 градусов в нижней и средней части страны, однако на западе температура останется в районе 30 градусов.





К выходным ожидается заметное похолодание: в субботу температура не превысит 30 градусов, а в воскресенье опустится ниже 25. При этом на востоке Чехии будет немного теплее. На протяжении выходных сохраняется вероятность сильных гроз, особенно на западе страны, где вечером могут пройти дожди.





Данные о погодных изменениях предоставлены Чешским гидрометеорологическим институтом (ČHMÚ). В своем утреннем сообщении в Facebook эксперты института подчеркнули, что хотя утро в четверг оказалось прохладнее предыдущего дня, приток теплого воздуха с юго-запада приведет к повышению температуры до 29-33 градусов.















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