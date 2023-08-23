ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Сильные грозы и резкое похолодание ожидаются на западе и юге Чехии

Анастасия Князева
24 АВГУСТА 2023
17:00
37
Грозовое предупреждение действует с 22:00 сегодняшнего дня до 03:00 пятницы в Южночешском, Пльзеньском и Карловарском краях. По прогнозам метеорологов, наибольшую опасность представляют порывы ветра до 70 км/ч, в горных районах — до 90 км/ч.
Несмотря на высокие температуры вплоть до пятницы, к выходным ожидается похолодание. До этого температура выше 31 градуса ожидается в Южной Богемии, Пльзенском, Среднечешском краях, Праге, а также частично в Устецком и Южноморавском краях.

Пятница обещает быть еще более жаркой с показателями от 31 до 35 градусов в нижней и средней части страны, однако на западе температура останется в районе 30 градусов.

К выходным ожидается заметное похолодание: в субботу температура не превысит 30 градусов, а в воскресенье опустится ниже 25. При этом на востоке Чехии будет немного теплее. На протяжении выходных сохраняется вероятность сильных гроз, особенно на западе страны, где вечером могут пройти дожди.

Данные о погодных изменениях предоставлены Чешским гидрометеорологическим институтом (ČHMÚ). В своем утреннем сообщении в Facebook эксперты института подчеркнули, что хотя утро в четверг оказалось прохладнее предыдущего дня, приток теплого воздуха с юго-запада приведет к повышению температуры до 29-33 градусов.




Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.


погода Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
24 АВГУСТА 2023
15:30
516
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: МАССОВОЙ ОТТОК УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ СТАВИТ ПОЛЬШУ ПЕРЕД ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ
24 АВГУСТА 2023
14:30
143
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ОТКРЫЛСЯ АГРОСАЛОН ZEMĚ ŽIVITELKA: ФИАЛА ОБСУДИТ С АГРАРИЯМИ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
24 АВГУСТА 2023
13:00
323
СТИЛЬ
СЕНАТ ЧЕХИИ РЕШИЛ, ЧТО PVZP НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ МОНОПОЛИИ НА МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ
24 АВГУСТА 2023
12:00
243
О ЧЕХИИ
В ЧЕХИИ ВВЕДУТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ И СЕГВЕЕВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
24 АВГУСТА 2023
15:30
516
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: МАССОВОЙ ОТТОК УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ СТАВИТ ПОЛЬШУ ПЕРЕД ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ
24 АВГУСТА 2023
14:30
143
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ОТКРЫЛСЯ АГРОСАЛОН ZEMĚ ŽIVITELKA: ФИАЛА ОБСУДИТ С АГРАРИЯМИ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
24 АВГУСТА 2023
13:00
323
СТИЛЬ
СЕНАТ ЧЕХИИ РЕШИЛ, ЧТО PVZP НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ МОНОПОЛИИ НА МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ
24 АВГУСТА 2023
12:00
243
О ЧЕХИИ
В ЧЕХИИ ВВЕДУТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ И СЕГВЕЕВ
24 АВГУСТА 2023
11:21
412
ОБЩЕСТВО
ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОСТРАДАЛИ В СТОЛКНОВЕНИИ ТРАМВАЕВ В ПРАГЕ
24 АВГУСТА 2023
10:00
1562
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ ПРЕДЪЯВИЛА ОБВИНЕНИЕ ВОДИТЕЛЮ, КОТОРЫЙ ЖЕСТОКО ИЗБИЛ ДВУХ УКРАИНОК
24 АВГУСТА 2023
08:30
977
ШОППИНГ
ЧЕХИ УСТАЛИ ОТ ДОРОГИХ ТОВАРОВ: ОБЪЕМ ПОКУПОК В СОСЕДНИХ СТРАНАХ РЕЗКО ВЫРОС
24 АВГУСТА 2023
07:00
1367
ОБЩЕСТВО
ДВОЕ ДЕТЕЙ УТОНУЛИ В ОТКРЫТОМ БАССЕЙНЕ В ЧЕХИИ
23 АВГУСТА 2023
22:55
1200
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН ПОГИБ ПРИ КРУШЕНИИ ЧАСТНОГО САМОЛЕТА В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
23 АВГУСТА 2023
22:00
740
ЖИЗНЬ
БЫСТРЫЕ РАЗВОДЫ В ЧЕХИИ: СУДЫ НЕ БУДУТ ВЫЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ РАЗРЫВА