Самоубийца в Гавликчув-Броде повис вниз головой из окна. Помощь подоспела в последний момент
24 АВГУСТА 2023
19:30
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Действие, похожее на сцену из трудновообразимого фильма, произошло ранним утром в Гавличкув-Броде. Неизвестный мужчина сел на подоконник окна одной из квартир и прыгнул. Пожарный и женщина-полицейский успели схватить его за ногу.
В Гавличкув-Броде ранним утром 9 августа произошла драматическая ситуация: мужчина пытался покончить с собой, бросившись из окна на шестом этаже. Благодаря быстрому реагированию соседа и слаженным действиям полицейских с пожарными, удалось предотвратить трагедию.
Прибывшие по вызову полицейские и пожарные обнаружили мужчину на крыше. При попытке подойти к нему, он вернулся к подоконнику, где начал вести себя агрессивно. В решающий момент, когда он пытался прыгнуть, пожарный и полицейский успели захватить его за ногу, предотвратив падение.
Сразу после этого, спасатели смогли привести мужчину в безопасное место, несмотря на его сопротивление. Дана Чирткова, пресс-секретарь полиции, подчеркивает, что быстрые действия спасателей и их профессионализм спасли жизнь человека.
После успешной операции спасения мужчину передали специалистам скорой помощи, которые в дальнейшем обеспечивали ему необходимое медицинское вмешательство. Причины его поступка и его психологическое состояние на данный момент изучаются специалистами.
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