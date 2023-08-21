Самоубийца в Гавликчув-Броде повис вниз головой из окна. Помощь подоспела в последний момент

В Гавличкув-Броде ранним утром 9 августа произошла драматическая ситуация: мужчина пытался покончить с собой, бросившись из окна на шестом этаже. Благодаря быстрому реагированию соседа и слаженным действиям полицейских с пожарными, удалось предотвратить трагедию.





Прибывшие по вызову полицейские и пожарные обнаружили мужчину на крыше. При попытке подойти к нему, он вернулся к подоконнику, где начал вести себя агрессивно. В решающий момент, когда он пытался прыгнуть, пожарный и полицейский успели захватить его за ногу, предотвратив падение.





Сразу после этого, спасатели смогли привести мужчину в безопасное место, несмотря на его сопротивление. Дана Чирткова, пресс-секретарь полиции, подчеркивает, что быстрые действия спасателей и их профессионализм спасли жизнь человека.





После успешной операции спасения мужчину передали специалистам скорой помощи, которые в дальнейшем обеспечивали ему необходимое медицинское вмешательство. Причины его поступка и его психологическое состояние на данный момент изучаются специалистами.













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