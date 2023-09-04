«Наши» деньги. Правительство Чехии намерено ограничить возможности распоряжения накоплениями

Министр труда Мариан Юречка неоднократно высказывал мнение, что дополнительные пенсионные программы или накопления предназначены для обеспечения стабильной пенсии. Однако многие люди выбирают снимать свои накопления сразу, даже до наступления пенсионного возраста. В связи с этим рассматривается возможность вмешательства государства в процесс. Если накопители не выберут вариант выплаты в виде аннуитета, который увеличит размер ежемесячной пенсии, им грозит значительный штраф.





Министерство труда изучает возможность ужесточения правил для накопления в третьей пенсионной составляющей. Государство предоставит будущим пенсионерам выбор: либо они будут получать ежемесячные аннуитетные выплаты к своей будущей пенсии в течение определенного срока, что увеличит общую сумму пенсии, либо они утратят часть накоплений. В случае если они решат снять все накопления сразу, что государство считает нежелательным, им грозит лишение государственной поддержки.

Национальный экономический совет при правительстве (NERV) также предложил в своих рекомендациях воздействовать на тех, кто снимает все накопления в третьей составляющей. Однако существующая система пока не обеспечивает эффективное решение этой задачи. Большинство накоплений в третьей составляющей пенсионной системы выплачиваются единовременно, и это происходит довольно рано, когда люди только начинают выходить на пенсию. Таким образом, накопления не выполняют своей основной функции — обеспечения дополнительного дохода на протяжении всей жизни.













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