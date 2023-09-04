ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

«Наши» деньги. Правительство Чехии намерено ограничить возможности распоряжения накоплениями

5 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
706
Анастасия Князева
Текущее правительство Чехии обсуждает возможность воздействия на будущих пенсионеров в отношении использования пенсионных накоплений.
Министр труда Мариан Юречка неоднократно высказывал мнение, что дополнительные пенсионные программы или накопления предназначены для обеспечения стабильной пенсии. Однако многие люди выбирают снимать свои накопления сразу, даже до наступления пенсионного возраста. В связи с этим рассматривается возможность вмешательства государства в процесс. Если накопители не выберут вариант выплаты в виде аннуитета, который увеличит размер ежемесячной пенсии, им грозит значительный штраф.
 
 
Министерство труда изучает возможность ужесточения правил для накопления в третьей пенсионной составляющей. Государство предоставит будущим пенсионерам выбор: либо они будут получать ежемесячные аннуитетные выплаты к своей будущей пенсии в течение определенного срока, что увеличит общую сумму пенсии, либо они утратят часть накоплений. В случае если они решат снять все накопления сразу, что государство считает нежелательным, им грозит лишение государственной поддержки.
 
Национальный экономический совет при правительстве (NERV) также предложил в своих рекомендациях воздействовать на тех, кто снимает все накопления в третьей составляющей. Однако существующая система пока не обеспечивает эффективное решение этой задачи. Большинство накоплений в третьей составляющей пенсионной системы выплачиваются единовременно, и это происходит довольно рано, когда люди только начинают выходить на пенсию. Таким образом, накопления не выполняют своей основной функции — обеспечения дополнительного дохода на протяжении всей жизни.
 



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.


Чехия пенсия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
5 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
162
ЖИЗНЬ
ПЕНСИИ В ЧЕХИИ С ЯНВАРЯ ВЫРАСТУТ НА 360 КРОН
5 СЕНТЯБРЯ 2023
14:30
586
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НОВАЯ СТАВКА НДС ПРИВЕДЕТ К УДЕШЕВЛЕНИЮ КВАРТИР. ТЕ, КТО ПОДОЖДЕТ, СМОГУТ СЭКОНОМИТЬ СОТНИ ТЫСЯЧ КРОН
5 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
404
ОБРАЗОВАНИЕ
МЕЧТАЕТЕ УЧИТЬСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ ЧЕХИИ? «ГРАНТ ОТ MEDSTUDY» — КОНКУРС УЖЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ
5 СЕНТЯБРЯ 2023
11:30
78944
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
5 СЕНТЯБРЯ 2023
17:30
162
ЖИЗНЬ
ПЕНСИИ В ЧЕХИИ С ЯНВАРЯ ВЫРАСТУТ НА 360 КРОН
5 СЕНТЯБРЯ 2023
14:30
586
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ
НОВАЯ СТАВКА НДС ПРИВЕДЕТ К УДЕШЕВЛЕНИЮ КВАРТИР. ТЕ, КТО ПОДОЖДЕТ, СМОГУТ СЭКОНОМИТЬ СОТНИ ТЫСЯЧ КРОН
5 СЕНТЯБРЯ 2023
13:00
404
ОБРАЗОВАНИЕ
МЕЧТАЕТЕ УЧИТЬСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ ЧЕХИИ? «ГРАНТ ОТ MEDSTUDY» — КОНКУРС УЖЕ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ
5 СЕНТЯБРЯ 2023
11:30
78944
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
5 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
4293
ОБЩЕСТВО
В ЧЕШСКОЙ ШКОЛЕ, ГДЕ УЧАТ ТОЛЬКО УКРАИНЦЕВ. «МЫ НАХОДИМСЯ НА ГРАНИ»
5 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
558
ОБЩЕСТВО
«ВЕРНИТЕ ЧЕРЕПАХУ, ВАС СНИМАЛА КАМЕРА» — СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ В ЧЕХИИ НАШЛИ НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖИ
5 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
1927
ЖИЗНЬ
У ВЛАСТЕЙ ХАЛЬШТАТТА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТЕРПЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТУРИСТАМ. ОНИ ХОТЯТ ВВЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ ГОРОДА
4 СЕНТЯБРЯ 2023
23:00
1010
ОБЩЕСТВО
ВИДЕО: МУЖЧИНА НЕ ЗАХОТЕЛ ОТДАТЬ ГРАБИТЕЛЮ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН И ОКАЗАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
2106
ОБЩЕСТВО
ПОЛЬША МОЖЕТ ЭКСТРАДИРОВАТЬ УКРАИНЦЕВ, БЕЖАВШИХ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
1311
ОБЩЕСТВО
КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ «РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ». ВСЕ ДЕЛО В ДЕНЬГАХ, ГОВОРЯТ КРИТИКИ