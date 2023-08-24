Мошенники на интернет-базарах лишили чехов сотен миллионов крон Новости 420on 25 АВГУСТА 2023 09:00 368

Чехи потеряли сотни миллионов крон из-за мошенничества на онлайновых базарах. Об этом заявили представители охранной фирмы Eset и чешской полиции. Мошенники, которые, по их словам, чаще всего являются выходцами из России, Узбекистана или Украины, начали использовать инструмент, позволяющий создать аферу за несколько щелчков мыши.





«Согласно нашим последним данным, злоумышленники собираются в каналах в коммуникационной сети Telegram, где им предоставляется инструмент от русскоязычных разработчиков, позволяющий в несколько шагов создать убедительную фишинговую атаку на пользователей онлайн-базаров», — рассказал Радек Йизба, эксперт исследовательской группы пражского офиса Eset.



Понятный и простой в использовании инструмент, который специалисты по безопасности окрестили Telekopi (сочетание слов Telegram и spear), позволяет даже не слишком подкованным в технике злоумышленникам создавать фишинговые сайты по заданным шаблонам, генерировать QR-коды и поддельные скриншоты, рассылать мошеннические электронные письма и SMS-сообщения.



По словам Ондрея Капра, советника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Президиума полиции, в последние годы наблюдается стремительный рост преступлений, совершаемых в киберпространстве. Только за июль этого года общее количество мошенничеств увеличилось на 11%.



«В последние годы мы заметили, что атаки становятся все более организованными, и в качестве стандартной схемы, как правило, выступают колл-центры или другие общие рабочие места, где отдельные злоумышленники работают по заранее разработанным сценариям, которые постоянно совершенствуются, причем каждый злоумышленник выполняет свою специализированную роль в иерархии», — сказал Капр.



В первом случае мошенник размещает на интернет-базаре объявление о продаже товара и ждет, пока ему перезвонят. Затем мошенник отправляет жертве ссылку в мошенническом SMS-сообщении или электронном письме на поддельный сайт, где жертва должна произвести оплату товара. После заполнения реквизитов злоумышленники лишают жертву суммы за товар. В другом случае злоумышленники пытаются выяснить баланс банковского счета жертвы и затем похитить эту сумму. В последнем случае злоумышленники ищут жертву на базарах и делают вид, что интересуются товаром. Однако при согласии купить товар они просят жертву внести предоплату на случай, если продавец что-то не отправит или посылка придет поврежденной.



Тщательный выбор жертвы



Злоумышленники тщательно выбирают жертв — обычно тех, кто предлагает товары на сумму до пяти тысяч крон или имеет на своей карте не менее 7 000 крон. Преступники знают, чем закончился последний разговор и о чем они уже говорили с жертвой. Кроме того, в их базе есть переводы коротких фраз, чтобы сделать разговор максимально естественным, поскольку большинство из них говорит по-русски.



Злоумышленники не сразу отвечают на сообщения, чтобы правдоподобно имитировать поведение обычного человека, который не всегда держит телефон при себе и не отвечает на сообщения в рабочее время. Если во время разговора у жертвы возникает хотя бы малейший намек на сомнение, она прекращает весь разговор, предпочитая сосредоточиться на другом человеке.



Преступники, использующие вторую модель мошенничества, чаще всего выбирают новичков, т.е. пользователей, у которых только что создана учетная запись и мало предложений, а также постоянных пользователей, которые в прошлом продавали мало, но имеют несколько активных объявлений. В то же время они избегают пользователей, которые совершили сделку в последние несколько дней и, следовательно, помнят, как работает платформа. Именно взаимодействие этих факторов, скорее всего, и приводит к тому, что успешность мошенничества для этих групп во всех регионах составляет около 20%.



Эксперты отмечают, что люди могут защитить себя, например, предпочитая физическую встречу при совершении сделки. Текст, содержащий ошибки, также может быть признаком мошенничества. Сайт, на который ссылаются злоумышленники, также может содержать ошибки. Подозрительным является и предложение доставки товара или оплаты через неизвестную жертве службу. Следует придерживаться правила не сообщать конфиденциальную информацию и осуществлять платежи только известными способами.



На долю киберпреступлений приходится около десятой части всех преступлений, рассматриваемых полицией. В прошлом году их число резко возросло. Люди сообщили о 18 500 преступлениях, что в два раза больше, чем годом ранее. Тенденция к росту наметилась и в этом году, и сотрудники полиции ожидают, что общее число случаев превысит 20 000. Многие люди даже не обращаются в полицию по поводу интернет-мошенничества. А следовало бы это сделать сразу же, как только они сообщили кому-то конфиденциальные платежные данные или узнали, что уже потеряли деньги.



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ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR По данным компании Eset, в настоящее время Чешская Республика является объектом новых мошеннических кампаний, направленных в основном на пользователей таких онлайновых торговых площадок, как Sbazar и eBay, а также платформы BlaBlaCar. Однако пользователи сталкиваются с подобными мошенничествами на таких онлайновых торговых площадках и платформах, как Vinted, Facebook Marketplace и Bazoš.«Согласно нашим последним данным, злоумышленники собираются в каналах в коммуникационной сети Telegram, где им предоставляется инструмент от русскоязычных разработчиков, позволяющий в несколько шагов создать убедительную фишинговую атаку на пользователей онлайн-базаров», — рассказал Радек Йизба, эксперт исследовательской группы пражского офиса Eset.Понятный и простой в использовании инструмент, который специалисты по безопасности окрестили Telekopi (сочетание слов Telegram и spear), позволяет даже не слишком подкованным в технике злоумышленникам создавать фишинговые сайты по заданным шаблонам, генерировать QR-коды и поддельные скриншоты, рассылать мошеннические электронные письма и SMS-сообщения.По словам Ондрея Капра, советника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Президиума полиции, в последние годы наблюдается стремительный рост преступлений, совершаемых в киберпространстве. Только за июль этого года общее количество мошенничеств увеличилось на 11%.«В последние годы мы заметили, что атаки становятся все более организованными, и в качестве стандартной схемы, как правило, выступают колл-центры или другие общие рабочие места, где отдельные злоумышленники работают по заранее разработанным сценариям, которые постоянно совершенствуются, причем каждый злоумышленник выполняет свою специализированную роль в иерархии», — сказал Капр.В первом случае мошенник размещает на интернет-базаре объявление о продаже товара и ждет, пока ему перезвонят. Затем мошенник отправляет жертве ссылку в мошенническом SMS-сообщении или электронном письме на поддельный сайт, где жертва должна произвести оплату товара. После заполнения реквизитов злоумышленники лишают жертву суммы за товар. В другом случае злоумышленники пытаются выяснить баланс банковского счета жертвы и затем похитить эту сумму. В последнем случае злоумышленники ищут жертву на базарах и делают вид, что интересуются товаром. Однако при согласии купить товар они просят жертву внести предоплату на случай, если продавец что-то не отправит или посылка придет поврежденной.Злоумышленники тщательно выбирают жертв — обычно тех, кто предлагает товары на сумму до пяти тысяч крон или имеет на своей карте не менее 7 000 крон. Преступники знают, чем закончился последний разговор и о чем они уже говорили с жертвой. Кроме того, в их базе есть переводы коротких фраз, чтобы сделать разговор максимально естественным, поскольку большинство из них говорит по-русски.Злоумышленники не сразу отвечают на сообщения, чтобы правдоподобно имитировать поведение обычного человека, который не всегда держит телефон при себе и не отвечает на сообщения в рабочее время. Если во время разговора у жертвы возникает хотя бы малейший намек на сомнение, она прекращает весь разговор, предпочитая сосредоточиться на другом человеке.Преступники, использующие вторую модель мошенничества, чаще всего выбирают новичков, т.е. пользователей, у которых только что создана учетная запись и мало предложений, а также постоянных пользователей, которые в прошлом продавали мало, но имеют несколько активных объявлений. В то же время они избегают пользователей, которые совершили сделку в последние несколько дней и, следовательно, помнят, как работает платформа. Именно взаимодействие этих факторов, скорее всего, и приводит к тому, что успешность мошенничества для этих групп во всех регионах составляет около 20%.Эксперты отмечают, что люди могут защитить себя, например, предпочитая физическую встречу при совершении сделки. Текст, содержащий ошибки, также может быть признаком мошенничества. Сайт, на который ссылаются злоумышленники, также может содержать ошибки. Подозрительным является и предложение доставки товара или оплаты через неизвестную жертве службу. Следует придерживаться правила не сообщать конфиденциальную информацию и осуществлять платежи только известными способами.На долю киберпреступлений приходится около десятой части всех преступлений, рассматриваемых полицией. В прошлом году их число резко возросло. Люди сообщили о 18 500 преступлениях, что в два раза больше, чем годом ранее. Тенденция к росту наметилась и в этом году, и сотрудники полиции ожидают, что общее число случаев превысит 20 000. Многие люди даже не обращаются в полицию по поводу интернет-мошенничества. А следовало бы это сделать сразу же, как только они сообщили кому-то конфиденциальные платежные данные или узнали, что уже потеряли деньги.Источник: ct24.ceskatelevize.cz



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