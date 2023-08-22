Чешские СМИ: что ждет «вагнеровцев» после Пригожина? Два сценария дальнейшей судьбы

В среду, во время полета из Москвы в Санкт-Петербург, при пока неясных обстоятельствах погибли глава «вагнеровцев» Евгений Пригожин и их военный командир Дмитрий Уткин. По данным российских властей, всего жертвами стали десять человек, среди них трое членов экипажа. Пригожин должен был вернуться ранее из своей поездки в Африку, где его частная армия действует уже длительное время. Причина катастрофы самолета пока не раскрыта. Согласно первоначальным данным, самолет был поражен ракетой класса «земля-воздух», однако, в соответствии с информацией от Пентагона, эта версия не подтвердилась. Согласно агентству AP, американские спецслужбы предварительно оценили, что авиакатастрофу мог вызвать преднамеренный взрыв. Эта версия соответствует гипотезе о том, что Пригожин был устранен президентом России Владимиром Путиным. Такое действие может быть ответом на мятеж в июне, когда Пригожин и «вагнеровцы» неудачно попытались двигаться на Москву. В результате они сами отменили мятеж.





Различные военные эксперты до сих пор расходятся во мнениях относительно дальнейших перспектив «вагнеровцев» после смерти Пригожина. Сотрудник редакции чешского издания Лукаш Визингр убежден, что имеются два возможных сценария развития событий. Первый заключается в том, что наемники продолжат свою деятельность под руководством другого лица, также они могут переместиться в Африку. «Один из вариантов предполагает, что "вагнеровцев" могут попытаться использовать как личную армию для другого российского олигарха. Мы видим, что влиятельные российские фигуры создают собственные наемные вооруженные силы, подготавливаясь к борьбе за власть, которая может наступить в ближайшее время. Заполучить "вагнеровцев" в настоящее время может быть проще, чем набирать собственную армию с нуля. Однако для этого потребуется найти нового лидера вроде Уткина, способного взять на себя роль военного руководителя. С другой стороны, потенциальных "Пригожиных" тоже достаточно», — подчеркнул он.





Второй сценарий, который не исключает первого, предполагает, что большинство «вагнеровцев» решит уехать в Африку. «Пригожин создал мощную силовую базу в ряде африканских стран южнее Сахары», — отмечает Визингр. Его наемники действуют, в частности, в Судане, Нигере, Центральноафриканской Республике, Мали и других государствах. «Там представители команды "Вагнер" управляют добычей природных ресурсов, обеспечивают безопасность местных диктаторов, сражаются с исламистами и так далее. Во многих странах "вагнеровцы" весьма известны. Многие наемники, по всей видимости, оставят Россию и Украину позади и отправятся в Африку, где и останутся. Для наемников Россия не играет роли дома, у наемников нет понятия дома», — добавил Визингр. Хотя частные военные компании в России запрещены, имеется исключение для тех, кто действует в «интересах безопасности и внешней политики Российской Федерации». Поэтому, если их действия соответствуют позиции Кремля, как это было с «вагнеровцами», они не подлежат запрету. Тем не менее, согласно Визингру, реальность заключается в том, что в России «создаются частные армии практически кем угодно». Аналитик Ричард Стояр из отдела анализа обороны Центра безопасности и военно-стратегических исследований Университета обороны в Брно утверждает, что группа «Вагнер» представляет собой особую организацию, даже с учетом российских стандартов.





«Происхождение группы "Вагнер" остается полностью загадкой; чаще всего ее связывают с конфликтом в Украине в 2014 году и ассоциируют с именем Дмитрия Уткина. Это предположение имеет под собой веские основания, поскольку с самого начала формирования группа "Вагнер" явно действовала под контролем российской спецслужбы ГРУ. Она развертывала свою деятельность на востоке Украины и впоследствии на африканском континенте, согласуя свои действия с интересами российского руководства», — заявил Стояр в интервью газете Armádní noviny. Таким образом, эта структура не была чисто коммерческой военной компанией (ЧВК); скорее, она представляла инструмент, который позволял российским властям активно вмешиваться с использованием силовых методов в конфликтные регионы в соответствии с национальными интересами», — добавил он.





Об актуальной численности группы «Вагнер» на сегодняшний день известно немного. Однако считается, что до начала военных действий основной состав колебался от 5 до 10 тысяч человек. В основном это были опытные ветераны российского спецназа, десантники и подобные специалисты. По мере развития конфликта Пригожин начал привлекать в свои ряды заключенных, не обладающих военными навыками. Оценки говорят, что после начала войны в Украине он мог привлечь до 50 тысяч новобранцев. Однако войска, состоящие из таких новичков, понесли значительные потери в боях на передовой.













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