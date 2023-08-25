Чех, обвиняемый в мошенничестве на миллиарды крон, доставлен из Греции в Чехию Новости 420on 27 АВГУСТА 2023 12:00 88

После нескольких месяцев бегства и трех недель пребывания под стражей в Греции чешская полиция перевезла из Афин в Чехию беглеца, подозреваемого в мошенничестве с миллиардными кредитами.





«Сразу же после исчезновения был выдан ордер на арест, и искать отправились сыщики из первого районного управления Праги, которым не потребовалось много времени, чтобы выяснить, что мужчина уже находится за границей», — сказал пресс-секретарь.



«После трех недель пребывания под стражей в Греции мужчина с 25 августа находится в камере пражской полиции, куда он был доставлен из аэропорта пражскими поисковиками. Сопровождение из Афин в Прагу прошло без осложнений и осуществлялось воздушными маршалами иностранной полиции», — добавил он.



Мужчина пропал в марте, долгое время скрываясь от суда. Были выданы ордера на его арест, после чего сотрудники полиции вышли на его след. Это привело их сначала в Германию и Хорватию, а затем в Грецию.



Сотрудники уголовного розыска нашли его на яхте. Для его розыска полицейские использовали общедоступное приложение.



«Офицеры тесно сотрудничали с греческой береговой охраной, а также отслеживали различные дискуссионные сайты, посвященные яхтингу. Очень важным было также тщательное изучение семьи и окружения обвиняемого, а также его предыдущих выступлений в СМИ. Окончательным подтверждением появления этого человека стала поездка его жены и внуков на отдых на греческий остров Корфу», — сказал представитель полиции после ареста.



Полиция не уточнила имя задержанного. По данным СМИ, полиция разыскивает 36-летнего Иржи Лишку, обвиняемого в мошенничестве с кредитами.



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ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Пресс-секретарь полиции Давид Шон (David Schön) сообщил об этом 26 августа.«Сразу же после исчезновения был выдан ордер на арест, и искать отправились сыщики из первого районного управления Праги, которым не потребовалось много времени, чтобы выяснить, что мужчина уже находится за границей», — сказал пресс-секретарь.«После трех недель пребывания под стражей в Греции мужчина с 25 августа находится в камере пражской полиции, куда он был доставлен из аэропорта пражскими поисковиками. Сопровождение из Афин в Прагу прошло без осложнений и осуществлялось воздушными маршалами иностранной полиции», — добавил он.Мужчина пропал в марте, долгое время скрываясь от суда. Были выданы ордера на его арест, после чего сотрудники полиции вышли на его след. Это привело их сначала в Германию и Хорватию, а затем в Грецию.Сотрудники уголовного розыска нашли его на яхте. Для его розыска полицейские использовали общедоступное приложение.«Офицеры тесно сотрудничали с греческой береговой охраной, а также отслеживали различные дискуссионные сайты, посвященные яхтингу. Очень важным было также тщательное изучение семьи и окружения обвиняемого, а также его предыдущих выступлений в СМИ. Окончательным подтверждением появления этого человека стала поездка его жены и внуков на отдых на греческий остров Корфу», — сказал представитель полиции после ареста.Полиция не уточнила имя задержанного. По данным СМИ, полиция разыскивает 36-летнего Иржи Лишку, обвиняемого в мошенничестве с кредитами.Источник: novinky.cz

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